Die Kommentare der LASK-Fans nach dem Ausscheiden gegen den FCSB

Der LASK verlor gestern Abend das Rückspiel im Europa-League-Playoff gegen den FCSB mit 0:1. Was sagen die Fans zu der Niederlage, die dazu führt, dass ihr Verein in der Conference League spielen wird? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Urfahraner: „In einem ausgeglichenen Spiel zweier wirklich schwacher Teams auch hier wieder als Verlierer raus. Katastrophaler Ackerrasen war absolut passend für diese zwei Teams. Ab und zu mal schöner Angriff, aber im Grunde wieder viel zu wenig von uns. Wir kämpfen und rackern, aber Physis fehlt über 90 Minuten. Für mich jetzt nur die Frage des Zeitpunkts, wann Trainerwechsel kommt. Das wird scheinbar so oder so bittere Saison.“

Strafraumkobra: „International die schwächste Darbietung der letzten Jahre. FCSB alles andere als ein guter Gegner, aber dennoch nicht unverdient ausgeschieden. Keine Idee, keine Durchschlagskraft, kein Stürmer. Ich bleibe bei meiner Vermutung, dass intern die Chemie aktuell nicht stimmt. Bin nur grantig und enttäuscht.“

SaschaDerMetlitski: „Meiner Meinung nach heute leicht verbessert. Das zwanghafte Hin- und Hergeschiebe im und um den eigenen Strafraum war etwas weniger. Die Chancen waren da, leider gibt es offensiv offenbar keine Wechselspieler. Personell ist der Unterschied zur vergangenen Meistergruppe Andrade und Flecker. Die beiden könnten wir zur Zeit wirklich gut gebrauchen. Derzeit schafft es keiner, in deren Rolle zu schlüpfen.“

—13—: „Was ich mich halt immer frage ist, warum um alles in der Welt man die Spielanlage nach dem erfolgreichen Frühjahr jetzt über den Sommer zwanghaft ändern wollte? Meiner Meinung nach hat dieses Muster mit der Bestellung von Thalhammer begonnen, als man versuchte, dem bis dahin schonungslosen Pressing (DAS war die zitierte ‚LASK DNA‘) mehr Ballbesitzfußball beizumengen. Ist an sich eh nicht verwerflich, nur war es damals meiner Meinung nach schon ein gewisses Risiko, dass die Balance in unserem Spiel ins Wanken kommt. Aufgegangen ist es schlussendlich leider eh nicht wie erwünscht. Und seitdem verlaufen wir uns in Tüfteleien, mangelnder Konstanz auf dem Trainerposten und Transfers gefühlt auf Teufel komm raus. Auf der verkrampften Suche nach dieser ‚LASK DNA‘, welche eigentlich schon ab Herbst 2020 Schritt für Schritt abhandengekommen ist.“

blwhask: „Zweite Halbzeit war leider wieder zum Vergessen. In einer halbwegs guten Form führst du dort nach 48 Minuten mit 2:0.“

ASK_Fan: „Bin schon gespannt auf Sonntag. Da muss was Zählbares rausschauen, sonst wird’s bald ungemütlich.“

LASK_Fan1: „Verlieren wir am Sonntag, wird spätestens am Montag verkündet, dass Wieland als Trainer übernimmt und man positiv gestimmt ist, dass er das Ruder herumreißen wird. Noch vor Weihnachten kommt dann der nächste Trainerwechsel und man präsentiert den x-ten Wunschkandidaten, welchen man ja schon vor Thalhammer verpflichten wollte.“

Ewig lockt der LASK: „Es tut einfach nur weh, sowas zu sehen. Wenn ich da an früher denke. Ich möchte Trauner, Wiesinger, Filipovic, Ranftl, Michorl, Luckeneder, Frieser, Gruber, einen fitten Raguz usw. zurück. Dafür gebe ich zum Beispiel Pintor und all die anderen Superstars her. Was denken sich die Verantwortlichen bei dieser Kaderzusammenstellung?“

lasso: „Harte Geschichte. Trotz heute vorhandenen physischen Basics ist das am Ende einfach zu wenig Fußball. Fünf Spiele, davon vier Niederlagen, puh, da sind schon Trainer mit besseren Bilanzen gegangen worden. Es hat sich gegen Hartberg schon angedeutet und setzt jetzt seinen Lauf fort. Darasz hat mit der Änderung der Spielphilosophie den kompletten Sommer verschwendet. Dieses Manko aufzuholen könnte uns noch einige bittere Stunden bescheren. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.“

Chrisu6: „Bin auch der Meinung, dass man mit der Startelf nicht so schlecht dasteht, wie es teilweise aussieht. Sprich, der Großteil letztes Jahr noch erfolgreich war. Aber es darf schon auch angemerkt werden, dass der Kader ansonsten schwer ausgedünnt ist aufgrund der vielen Verletzungen. Früher hast halt noch mal Dampf machen können, jetzt kommt halt rein gar nichts, was einen Umschwung noch bewirken könnte.“

