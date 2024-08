Die Kommentare der Rapid-Fans vor dem Playoff-Hinspiel gegen den SC Braga

Der SK Rapid trifft heute auf im Europa-League-Playoff auswärts auf den SC Braga. Sollten die Hütteldorfer diese Hürde schaffen, dann wartet die Europa League...

Der SK Rapid trifft heute auf im Europa-League-Playoff auswärts auf den SC Braga. Sollten die Hütteldorfer diese Hürde schaffen, dann wartet die Europa League auf die Mannschaft von Robert Klauß. Bei einem Ausscheiden spielt der SK Rapid in der Conference League-Gruppenphase weiter. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von der heutigen Partie erwarten? Ist manchen sogar eine Gruppenphase in der Conference League lieber, da man dort wohl mehr Punkte einfahren kann? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Ich sehe dem Ganzen relativ entspannt entgegen. Das große Ziel wurde bereits erreicht. Interessant wird das Spiel auf jeden Fall, um zu sehen, wie wir uns gegen so einen Gegner anstellen.“

derfalke35: „Natürlich würde ich gerne unsere Mannschaft in der EL spielen sehen. Acht fixe Spiele im Hauptbewerb und wenn man unter die besten 24 (von 36) Mannschaften kommt, gibt es zumindest noch zwei Bonusspiele um den Aufstieg ins EL-Achtelfinale. Wenn es die Conference League wird, natürlich auch gut, aber ich vermute, die attraktiveren Gegner gäbe es in der EL, mehr Punkte möglicherweise in der Conference League.“

Hook1: „Die Chancen laut Wettquoten stehen irgendwo bei 35:65, wenn man sich erinnert, bei Trabzonspor waren es 40:60, also keine unlösbare Aufgabe. Wir sollten aber trotzdem nicht All-In gehen und die Liga komplett vernachlässigen, das gilt vor allem für das Rückspiel: nicht zu viel gegen Blau-Weiß rotieren und sich etwas gegen Salzburg aufheben. Auf Sieg sollten wir natürlich trotzdem spielen, aber mit der ECL brauchen wir absolut nicht unzufrieden sein.“

miffy23: „Ich sage, das wird was. Braga hat mich im Spiel gegen ein schwaches Servette Genf nicht wirklich überzeugt. Offensiv können sie auf jeden Fall etwas, aber Genf war da auch sehr anfällig. Defensiv habe ich Schwächen ausgemacht.“

GRENDEL: „Braga wird sich durchsetzen, ich denke, dass für uns die Fahnenstange erreicht ist. Ich habe Trabzon schon nicht für möglich gehalten, wir sind bereits viel weiter gekommen, als ich dachte.“

Zuckerhut: „Sehe es sehr entspannt. Rapid kann befreit aufspielen. Scheidet man aus, hat man sportlich eine wahrscheinlich sehr machbare Conference-League-Gruppe.“

Dogfather: „Grundsätzlich hätte ich uns eher in der ECL gesehen. Vom Leistungsvermögen wahrscheinlich unsere Kragenweite. Ich finde den Bewerb auch generell spannend und von den Mannschaften als neutraler Zuschauer sogar interessanter als die CL (zum 40. Mal PSG gegen City, danke nein). Aber jetzt hat es mich schon ein bisschen gepackt, und ich sehe den Prestigeerfolg, den der Einzug in die EL darstellen würde. Und möglicherweise sind wir uns unserer Kragenweite gar nicht wirklich bewusst? Ich ordne das Playoff also als Bonusspiele ein, die man unbedingt gewinnen will. Die Freude (und vor allem die positiven Auswirkungen) wären riesig, die Enttäuschung bei einer Niederlage würde sich wahrscheinlich in Grenzen halten. Einfach eine geile Situation.“

Mecki: „Braga ist auch nicht optimal gestartet, sie haben schon einen neuen Trainer, und Servette war relativ knapp dran. Klar, sie sind Favoriten, aber nicht unschlagbar. Für die Spieler sind auch solche Spiele Highlights, und dafür werden sie brennen. Für die Fans im Rückspiel sollte man auch alles versuchen, um ein machbares Ergebnis im Hinspiel zu erzielen. Wir haben Selbstvertrauen und einen Lauf, da kann schon was gehen. Und die EL sind zwei Spiele mehr, klar schwierigere Spiele, aber in solchen können sich unsere Spieler messen und weiterentwickeln. Und ich bin völlig davon überzeugt, dass Klauß die bestmögliche Mannschaft aufs Feld schicken wird.“

Tobal12345: „Ich bin neugierig, ich will wissen, wo die Grenzen unserer Rapid liegen, alles reinhauen – in diesen 2 Spielen gibt es tatsächlich kaum etwas zu verlieren. Ein knappes Ergebnis würde ich mir wünschen, damit zu Hause dann das Stadion wieder brennt! Ich finde, ECL und EL haben beide ihre Reize, bei der ECL wäre das Highlight sicher das Überwintern und schauen, wie lange man drinnen sein kann, bei der EL wäre dafür die Gruppenphase mit sehr leiwanden Gegnern ein Feuerwerk.“

Wieland_SCR: „Auf keinen Fall würde ich die Spiele gegen Braga mit einer unnötigen Rotation herschenken. Wir spielen hier gegen Braga und nicht gegen Neusiedl. Wenn denen gegen unsere B-Elf der Knopf aufgeht, hast du schneller ein Debakel, als du Valencia sagen kannst, und damit wäre die positive Stimmung gleich mal ordentlich gedämpft. Persönlich wäre mir zwar auch die Conference League lieber, man sollte aber trotzdem gegen die Portugiesen 100 % geben.“

Woody: „Das Spiel fühlt sich auch für mich komisch an, weil ich mit der ECL eigentlich auch sehr gut leben kann. Die Gegner dort sind machbarer, und damit würde es auch mehr Chance auf Punkteprämien bzw. auf einen Aufstieg in die nächste Runde geben. Wirtschaftlich sind somit beide Optionen relativ gleichwertig… Im Endeffekt aber will ich dann doch jedes Spiel gewinnen. Somit hoffe ich dann doch irgendwie auf die EL. Und ich habe mir ein bisschen was von Braga angesehen. Die sind von ihren sportlichen Leistungen in dieser Saison absolut in unserer Reichweite. Ich sehe die Chancen bei 50:50.“

Hugo_Maradona: „Das Ziel muss sein, das Maximale zu erreichen! Deswegen wäre es einfach nur geil, wenn wir Braga schlagen könnten. Wie schon geschrieben, sind diese beiden Spiele richtige Highlights für Spieler und Fans. Wir können relativ ohne Druck zeigen, was wir können. Und genau das werden wir auch tun.“

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem SC Braga und dem SK Rapid findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Hier findet ihr außerdem weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen Braga und Rapid!