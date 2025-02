EC-Playoffs: Diese Spiele sind für die Fünfjahreswertung interessant

Heute Abend werden die Hinspiele in den Playoffs zur UEFA Europa League und zur UEFA Conference League ausgetragen. Auch wenn es in diesen Playoffs...

Heute Abend werden die Hinspiele in den Playoffs zur UEFA Europa League und zur UEFA Conference League ausgetragen. Auch wenn es in diesen Playoffs keine österreichische Beteiligung gibt, sind einige Spiele für alle österreichischen Fußballfans wichtig – wegen der UEFA-Fünfjahreswertung.

Rapid steht bereits fix im Achtelfinale und wartet noch auf seinen Gegner, der entweder im Spiel zwischen Vikingur Reykjavik und Panathinaikos Athen oder im Spiel zwischen Olimpija Ljubljana und Borac Banja Luka ermittelt wird.

Aber auch für die gesamte Fünfjahreswertung gibt es einige andere Spiele, die für Österreich von Bedeutung sind. Den aktuellen Stand in der UEFA-Fünfjahreswertung könnt ihr bei uns nachlesen.

Griechenland schon nahezu außer Reichweite

PAOK Saloniki – FCSB

Europa League, 21:00 Uhr

Olympiakos steht fix im Achtelfinale der Europa League und PAOK will gegen den rumänischen Tabellenführer FCSB nachlegen. Auch wenn die Rumänen als unangenehmer Gegner gelten, ist die Mannschaft mit ÖFB-Legionär Schwab Favorit.

Vikingur Reykjavik – Panathinaikos Athen

Conference League, 18:45 Uhr

Panathinaikos ist ebenso wie Vikingur einer der möglichen Gegner Rapids, aber natürlich schon im Playoff gegen die Isländer klarer Favorit. Leider könnte schon zwei Siegen von Panathinaikos klar sein, dass Österreich den Griechen unter normalen Umständen nicht mehr gefährlich werden kann und Griechenland Rang elf einzementiert. Wenn alles „normal“ zugeht, muss Österreich also auf andere Länder und Spiele schauen…

Norwegen noch mit zwei Hoffnungsträgern

Twente Enschede – Bodö/Glimt

Europa League, 21:00 Uhr

Einer der härtesten direkten Konkurrenten Österreichs um den wichtigen 12. Platz in der Wertung ist Norwegen. Demnach wäre es wichtig, dass der norwegische Meister Bodö/Glimt den Aufstieg ins Achtelfinale nicht schafft. Auswärts gegen Twente aus den Niederlanden wartet allerdings eine schwierige Aufgabe auf das Topteam aus dem hohen Norden.

Molde FK – Shamrock Rovers

Conference League, 18:45 Uhr

Molde wurde in der norwegischen Meisterschaft nur Fünfter, hat für das Playoff in der UEFA Conference League allerdings ein dankbares Los gezogen. Die Shamrock Rovers haben – unter anderem in ihrem Auswärtsspiel gegen Rapid in der Ligaphase – zwar gezeigt, dass sie überraschen können, Molde ist aber dennoch klarer Favorit und der heißere Kandidat, um wichtige Punkte für Norwegen zu holen.

Dänemark als Gefahr aus der Etappe

FC Midtjylland – Real Sociedad

Europa League, 18:45 Uhr

Während Schottland gestern mit der 1:2-Niederlage Celtics gegen die Bayern schon ein wenig Federn ließ, sind die direkt dahinterliegenden Dänen noch eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Österreich. Die Auslosung meinte es allerdings mit den Dänen, die aktuell noch knapp 2,000 Punkte hinter Österreich liegen, nicht gerade wohlwollend mit Dänemark. Midtylland ist gegen Real Sociedad Außenseiter und ein Punktgewinn keine Selbstverständlichkeit.

FC Kopenhagen – 1. FC Heidenheim

Conference League, 21:00 Uhr

Der FC Kopenhagen verabsäumte es am letzten Spieltag der Ligaphase gegen Rapid den Rückstand auf Österreich schrumpfen zu lassen und muss nun im Playoff der Conference League gegen einen deutschen Bundesligisten ran. Der Tabellenführer der dänischen Superliga gilt gegen Heidenheim dennoch zumindest im Heimspiel als leichter Favorit.

Blick auf Polen eher langfristig

TSC Backa Topola – Jagiellonia Bialystok

Conference League, 18:45 Uhr

Die Polen haben sich zuletzt deutlich verbessert und Legia Warschau steht bereits fix im Achtelfinale der Conference League. Auch Jagiellonia Bialystok ist im Playoff gegen Backa Topola Favorit – der Blick auf die polnischen Teams hat jedoch eher langfristigeren Charakter. Polen konnte bereits Israel überholen, hat mit einem guten weiteren Saisonverlauf auch noch die realistische Chance der Schweiz – bei denen nur Lugano in der Conference League verblieb und fix im Achtelfinale steht – gefährlich zu werden, aber zumindest für die laufende Saison ist Österreich noch etwas zu weit entfernt. In der nächsten Saison könnten die Polen aber gefährlich werden, weshalb es auch schon jetzt vorteilhaft wäre, wenn die verbliebenen polnischen Europacupstarter ein wenig „ausschütten“ würden…