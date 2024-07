EC-Vorschau: Rapid und Austria starten in die neue Saison

Heute warten auf den SK Rapid und die Wiener Austria die ersten Pflichtspiele in der neuen Saison. Die Hütteldorfer treffen in der 2. Qualifikationsrunde...

Heute warten auf den SK Rapid und die Wiener Austria die ersten Pflichtspiele in der neuen Saison. Die Hütteldorfer treffen in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League auf Wisla Krakau, während die Veilchen in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League als Favorit ins Spiel gegen den finnischen Vertreter Ilves Tampere gehen.

Wisla Krakau – SK Rapid

Donnerstag, 25.07. 2024, 18:00 Uhr

In unserer ausführlichen Gegneranalyse berichteten wir, dass der SK Rapid als Favorit in die Begegnungen mit Wisla Krakau gehen wird. Wisla Krakau, eine polnische Traditionsmannschaft, die allerdings aktuell in der zweithöchsten polnischen Spielklasse agiert, gewann vergangene Saison den polnischen Cup und qualifizierte sich damit für das internationale Geschäft. Das Zuschauer-Interesse ist groß, knapp 30.000 Fans werden ihre Mannschaft im Stadion frenetisch unterstützen. Im Sommer kam es zu einem Umbruch in der Mannschaft, nachdem im Vorjahr der Aufstieg verpasst wurde und mit Kazimierz Moskal steht auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der mit Abstand beste Spieler beim Gegner ist der Spanier Angel Rodado, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig wurde und auch in den beiden Qualifikationsspielen gegen den KF Llapi in der 1. Runde jeweils einen Treffer erzielte. Er ist aber die einzige Ausnahmeerscheinung in einer ansonsten eher wenig spannenden Mannschaft, die jedoch durchaus Routine aufweist. Interessant ist, dass alle Startelfkandidaten bei Wisla, bis auf den gerade erwähnten Angel Rodado, Rechtsfüße sind, weshalb auch der Spielaufbau vorwiegend über den rechten Flügel erfolgt.

Der SK Rapid machte seine Sache beim 1:1-Unentschieden gegen den AC Milan durchaus ordentlich und man sah einige positive Aspekte bei den Grün-Weißen. Es ist allerdings schon fix, dass die Hütteldorfer nicht mit derselben Startaufstellung wie gegen den Traditionsverein aus der Serie A ins Rennen gehen werden, da Louis Schaub die Reise aufgrund einer Krankheit nicht mitmachen konnte. Das gilt auch für Nikolas Sattlberger, der jedoch wahrscheinlich ein Kandidat für die Ersatzbank gewesen wäre, da neben Lukas Grgic Neuzugang Mamadou Sangaré gesetzt sein wird. Statt Schaub wäre Lang die logische Wahl im offensiven Mittelfeld im neuen 4-2-2-2-System, wobei man auch Isak Jansson zurückziehen könnte und beispielsweise Burgstaller oder Bischof neben dem kroatischen Neuzugang Dion Beljo stürmen lassen könnte. Mit dem ungarischen Nationalspieler Bolla, Innenverteidiger Raux-Yao sollten zudem zwei weitere Neuzugänge in der Startformation stehen.

Ilves Tampere – FK Austria Wien

Donnerstag, 25.07. 2024, 18:00 Uhr

Auch die Wiener Austria möchte in eine Gruppenphase aufsteigen und muss dabei drei Runden überstehen. Gegen den finnischen Cup-Sieger Ilves Tampere ist man zumindest einmal der klare Favorit, zumal der Gegner eine Spielanlage hat, die den Veilchen entgegenkommen könnte. Der heutige Gegner ist keine Mannschaft, die sich mit zehn Feldspielern vor dem eigenen Strafraum stellt und die Null halten will. Die Finnen setzen auf ein Ballbesitzspiel und suchen in fast jeder Phase spielerische Lösungen. Das gilt auch für das Herausspielen aus dem eigenen Drittel, wo man in den vergangenen Spielen immer wieder fehleranfällig war, obwohl das Pressing in der finnischen Liga von der Intensität überschaubar ist. Hier könnte die Wiener Austria mit einem starken Anlaufverhalten punkten und hohe Ballgewinne im letzten Drittel erzielen. Die Finnen haben allerdings in der Offensive insbesondere mit Santeri Haarala einen torgefährlichen Spieler und sind, wenn sie einmal zum Kombinieren anfangen, auch im letzten gegnerischen Drittel durchaus gefährlich. Der zentrale Mittelfeldspieler Anton Popovitch kann als Schlüsselspieler im Zentrum bezeichnet werden und ist alles in allem der kompletteste Spieler seiner Mannschaft. Allerdings ist das Niveau der finnischen Liga doch weit unter der österreichischen Bundesliga anzusiedeln. Das sieht man auch daran, dass HJK Helsinki in der 1. Runde der Champions-League-Qualifikation mit einem Gesamtscore von 1:4 gegen den FK Panevezys aus Litauen ausschied. HJK Helsinki wurde im vergangenen Jahr finnischer Meister und liegt auch heuer punktegleich mit KuPS und SJK Seinäjoki an der Spitze.

Bei der Wiener Austria werden wir das Pflichtspiel-Debüt von Trainer Stephan Helm sehen und man darf auch mit einigen neuen Gesichtern in der Startaufstellung rechnen. Sahin-Radlinger wird das Tor hüten, Barry wird im zentralen Mittelfeld sein Debüt geben und im Sturm könnten die beiden Leihspieler Maurice Malone und Nik Prelec gemeinsam auf Torjagd gehen. Gespielt wird auf einem schnellen Kunstrasenplatz, der laut Trainer Helm seine Mannschaft jedoch „nicht an einer guten Leistung hindern wird.“ Verletzungsbedingt nicht dabei ist Innenverteidiger Johannes Handl. Bei Flügelspieler Andi Gruber, der beim letzten Testspiel gegen den FC Porto ausgewechselt werden musste, will man noch das Abschlusstraining abwarten.

