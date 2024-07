EC-Vorschau: Rapids erster Gegner wird ermittelt

Während die EURO 24 noch im Gange ist fangen still und heimlich auch die Qualifikationen für die internationalen Bewerbe an. Wir wollen euch eine...

Während die EURO 24 noch im Gange ist fangen still und heimlich auch die Qualifikationen für die internationalen Bewerbe an. Wir wollen euch eine kompakte Vorschau liefern, zumal ein Spiel auch für einen österreichischen Teilnehmer Konsequenzen haben wird.

Wisla Krakau – KF Llapi

Donnerstag, 11.07. 2024, 20:30 Uhr, 1. Runde Europa League Qualifikation

Die Partie zwischen Wisla Krakau und dem KF Llapi ist insbesondere für Rapid-Fans äußerst interessant, denn der Sieger dieser Begegnung trifft auf die Hütteldorfer. Als Favorit geht Wisla Krakau ins Rennen, was aufgrund des bekannteren Namens wohl niemanden überraschend wird. Allerdings ist die Ausgangslage nicht ganz so klar, denn der polnische Traditionsverein, der 13 polnische Meisterschaften gewann und ebenso oft Vizemeister wurde, stieg 2022 in die zweite Liga ab und qualifizierte sich nur über den Cup-Sieg für den internationalen Bewerb.

Das goutieren allerdings die Fans, die auf die internationalen Bewerbsspiele brennen und bereits 20.000 Karten verkauften. Es sprechen aber auch Punkte gegen den polnischen Vertreter. Wisla war in der vergangenen Saison im Aufstiegsrennen dabei, verlor aber gegen Ende der Saison komplett den Faden und wurde schlussendlich nur Zehnter, wobei nur fünf andere Mannschaften eine bessere Tordifferenz aufwiesen. Die Platzierung war aber inakzeptabel und da die Formkurve nach unten zeigte, musste der junge spanische Trainer Albert Rudé den Klub verlassen. Mit ihm mussten auch viele spanische Spieler den Verein verlassen und die Mannschaft vollzog einen kleinen Umbruch, sodass Wisla aktuell nicht einfach einzuschätzen ist.

Der gefährlichste Spieler des polnischen Klubs ist der Spanier Ángel Rodado, der vergangene Saison in 35 Bewerbsspielen 25 Treffer für Wisla erzielte. Insgesamt traf der Legionär in 66 Pflichtspielen für den polnischen Klub 36 Mal und steuerte zudem noch sechs Vorlagen bei. Im defensiven Mittelfeld ist mit Kacper Duda allerdings ein Schlüsselspieler verletzt, der im Falle eines Aufstiegs auch noch in der kommenden Runde gegen den SK Rapid fehlen wird.

Der KF LLapi landete in der vergangenen Saison in Kosovos höchster Spielklasse auf Platz 2 und wies sieben Punkte Rückstand auf den FC Balkani auf. Die Kosovaren verloren allerdings ihren wichtigsten Spieler. Mittelstürmer Muhamet Hyseni wechselte gegen eine Ablöse von 650.000 Euro zum AC Horsens. Der 23-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 26 Tore und sechs Assists und war der Alleinunterhalter im Sturm. Sieht man sich an wie viele Treffer der Klub in der vergangenen Saison erzielte, werden diese Zahlen noch eindrucksvoller. Hyseni hatte bei 32 von den 56 erzielten Treffern seine Beine im Spiel.

Diesen Abgang versuchten die Kosovaren mit gleich zwei Neuverpflichtungen im Sturm auszugleichen. Sowohl Valmir Berisha als auch Ardit Tahiri weisen aber nicht die Klasse von Hyseni auf, sodass man den Abgang im Kollektiv kompensieren wird müssen. Ein Vorteil für die Kosovaren könnten die Rahmenbedingungen werden, da es beim Rückspiel Temperaturen von bis zu 36 Grad geben könnte, die der Außenseiter besser gewohnt ist. Sollte sich tatsächlich der KF Llapi gegen den polnischen Zweitligisten durchsetzen, dann wird auch den SK Rapid eine Hitzeschlacht im Auswärtsspiel bevorstehen, die an vergangene Europacup-Partien im Hochsommer auf Zypern erinnert.

