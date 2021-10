EC-Vorschau: „SK Sturm trifft auf spanischen Tabellenführer“

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine kleine Vorschau auf zwei spannende Begegnungen für euch. Heute blicken wir auf die bevorstehenden Aufgaben des SK...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir eine kleine Vorschau auf zwei spannende Begegnungen für euch. Heute blicken wir auf die bevorstehenden Aufgaben des SK Sturm und des LASK.

SK Sturm Graz – Real Sociedad

Donnerstag, 21.10.2021, 21:00 Uhr

In der Meisterschaft läuft es für die Blackies aktuell hervorragend, denn die Mannschaft von Trainer Ilzer befindet sich mit einem komfortablen Vorsprung auf dem zweiten Tabellenplatz und gewann auch am Wochenende das Heimspiel gegen die SV Ried. In der Europa League erwischten die Steirer eine schwere Gruppe und warten noch auf die ersten Punkte. Ob sich dies heute ändern wird ist ein wenig fraglich, denn obwohl Real Sociedad einige verletzte Spieler im Kader hat, zeigt sich die Mannschaft in einer starken Form und steht in der spanischen Liga auf dem ersten Tabellenplatz. Trainer Imanol Alguacil startete zwar mit einer 2:4-Niederlage gegen den FC Barcelona in die neue Saison, verlor danach aber kein einziges der kommenden zehn Pflichtspiele! In der Liga holte man drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten vier Meisterschaftsspielen, wobei bei allen Partien die entscheidenden Treffer spät fielen. Zuletzt, beim 1:0-Heimsieg gegen Mallorca, traf Julen Lobete erst in der 90. Minute, wobei der aktuelle Tabellenführer lange in Unterzahl agieren musste.

Die Gäste müssen auf einige bekannte Nabemn verzichten, so fallen beispielsweise Nacho Monreal und Asier Illarramendi fix aus. Einige weitere bekannte Spieler saßen beim 1:0-Sieg gegen Mallorca nur auf der Bank, wie etwa David Silva und Alexander Sorloth. Mit Linksaußen Mikel Oyarzabal und Mittelstürmer Alexander Isak befinden sich durchaus einige Kaliber in der Mannschaft, wobei auch einige hierzulande weniger bekannte Kicker wie Mittelfeldspieler Mikel Merino oder Innenverteidiger Robin Le Normand exzellente Fußballer sind. Real Sociedad hat auch von der Kaderstruktur eine sehr interessante Mannschaft, denn sehr viele Schlüsselspieler sind zwischen 22 und 26 Jahre alt, bringen durchaus einiges an Erfahrung mit, während sie gleichzeitig noch Entwicklungspotential haben. Sturm trifft auf eine sehr spannende Mannschaft und ein Punktegewinn gegen den spanischen Tabellenführer wäre ein sehr großer Erfolg.

Alashkert – LASK

Donnerstag, 21.10.2021, 18:45 Uhr

Beim LASK sieht die aktuelle Situation komplett anders aus, als beim SK Sturm. Die Oberösterreicher, die bereits einen Trainerwechsel hinter sich haben, kommen in der heimischen Meisterschaft nicht vom Fleck und liegen mit zehn Punkten aus elf Partien auf dem 10. Tabellenplatz, wobei der Vorsprung auf das Schlusslicht WSG Tirol nur einen Punkt beträgt. Dafür läuft es in der Conference League ein wenig besser, denn nach zwei Spieltagen stehen die Oberösterreicher nach einem 2:0-Auswärtssieg gegen Helsinki und einem vermeidbaren 1:1-Unentschieden gegen Maccabi Tel Aviv mit vier Punkten aus zwei Runden recht gut da. Nun trifft man auf den armenischen Vertreter Alashkert, der noch schlechter als die Linzer in die heimische Meisterschaft startete.

Alashkert, das auch die beiden Auftaktspiele gegen Helsinki und Maccabi verlor und dabei in beiden Spielen vier Gegentreffer kassierte, steht in der Liga nur auf dem vorletzten Platz und konnte erst eine von sieben Partien für sich entscheiden. Auch wenn Alashkert ein bzw. sogar zwei Spiele weniger als die Konkurrenz bestritt, ist das für den Vorjahresmeister ein komplett verpatzter Auftakt.

Der LASK sollte sich jedoch nicht zu lange mit der Form des Gegners beschäftigen, da die Qualität der eigenen Mannschaft wesentlich höher ist. In der Liga laufen die Linzer weit unter der Erwartung beim Expected-Goal-Modell und scheitern zumeist an der Chancenauswertung. Bei der jüngsten Niederlage gegen den WAC hätte die Partie bereits nach 15 Minuten zugunsten des LASK entschieden sein müssen. Heute kann es für den LASK keine Ausreden geben, auch wenn langsam Punkte in der heimischen Meisterschaft überlebenswichtig werden. Es spricht aber auch für die Linzer, dass der formschwache Gegner auf den Kapitän Artak Grigoryan verzichten muss, der mit seinen 34 Jahren über viel Routine im defensiven Mittelfeld verfügt.

