Eintracht-Fans: „Schwerer und unattraktiver Gegner“

Innerhalb von einem Monat wird Eintracht Frankfurt vier Mal gegen Teams aus dem Red-Bull-Imperium antreten müssen. Neben einem Liga- und Pokalspiel gegen RB Leipzig treffen Adi Hütter und seine Truppe in der Europa League nämlich auf RB Salzburg. Wir wollen uns ansehen was man in Frankfurt zum Schzehntelfinal-Gegner sagt! Alle Kommentare stammen aus diesem Eintracht Forum.

luckyfan: „Salzburg – hartes Los. Wobei in unserer momentanen Form wahrscheinlich jeder Gegner extrem schwer wäre. Hoffe, dass die Jungs zur Rückrunde wieder in Form sind und dann, national und international, das große Dosenwerfen beginnen kann.“

Yoannmiguel: „Unattraktives Los , schwerster Gegner nach Ajax. In der EL haben wir einfach kein losglück.“

fh0815: „In beiden Pokalen Red Bull raushauen würde ich sagen.“

NuevaCua: „Mit Salzburg haben wir noch eine Rechnung zu begleichen. Das Los finde ich gut.“

Takashi007: „Nicht gerade erfreulich, aber was soll´s – hätte lieber Malmö oder Gent gehabt. Hoffe auf Adis Insiderkenntnisse, attraktiv kann´s auf jeden Fall werden, die spielen sicher nicht auf Halten.“

SGE_Werner: „Also Salzburg ist fast der schwerste Los, da hätte ich nur noch Sevilla und Ajax schwerer eingeschätzt, die wollen nämlich alle auch die Europa League gewinnen. Inter wie gesagt ist zwar auf dem Papier stark, aber ob die die EL gewinnen wollen, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem sind sie schlagbar. Aber ja, wer die in den letzten 2-3 Jahren mal international verfolgt hat, muss feststellen, dass das ein Gegner wird in der Sphäre von Benfica oder Chelsea. Da kannst Du nur mit einer absoluten Topleistung weiter kommen.“

Adlertraeger-SGE: „Das für meine Begriffe ätzendste Los, was möglich war. Sportlich sehr schwer, fantechnisch extrem unattraktiv. In Moment sind wir in allen Bereichen echt vom Glück geküsst.“

LaAguila1985: „Die waren in beiden Spielen mit Liverpool auf Augenhöhe. Wir werden da ordentlich den ***** voll bekommen und werden nicht den Hauch einer Chance haben.“

wasgauadler: „Einfach wird das nicht. Was soll´s, können wir uns danach vielleicht auf die Liga konzentrieren ist vielleicht eh besser.“

ChrizSGE: „Unattraktiver Gegner und schon wieder ein CL Absteiger – aber sportlich wohl machbar. Man muss sich auch nicht kleiner machen als man ist. Die Salzburger werden über das Los wohl auch nicht allzu begeistert sein.“

cm47: „Hätte schlimmer kommen können – bis dahin sind wir wieder in der Spur.“

gk23: „Ich würde sagen: noch zwei Mal gewinnen, dann Weihnachten und dann Vorhang auf zum Dosenwerfen. Das ist zwar ambitioniert, aber chancenlos sehe ich uns da noch nicht. Und was bringt´s denn, einen auf dem Papier eher als „einfach“ einzustufenden Gegner zugelost zu bekommen? Kann so oder so in die Hose gehen. Und wenn man ins Endspiel will, ist es ja ohnehin zweitrangig.“

QuitoTodo: „Bei allem Respekt, die kleinen Dosen sind machbar. Selbst RB Leipzig wäre in zwei Spielen machbar. Alles wird von der Form abhängen. Aber da haben wir momentan leider einen großen Nachteil. Bleibt zu hoffen, dass die SGE sich im Winter wieder fängt!“