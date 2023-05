EL-Finale: Showdown in Budapest

Der FC Sevilla und die AS Roma treffen heute Abend im Europa-League-Finale aufeinander. Wir vor jedem Europacup-Spieltag haben wir natürlich auch heute eine Vorschau...

Der FC Sevilla und die AS Roma treffen heute Abend im Europa-League-Finale aufeinander. Wir vor jedem Europacup-Spieltag haben wir natürlich auch heute eine Vorschau für euch!

FC Sevilla – AS Roma

Mittwoch, 31.05. 2023, 21:00 Uhr

Heute Abend erwartet uns ein spannendes Europacup-Finale: Auf der einen Seite steht der sechsfache Europa-League-Sieger FC Sevilla, der öfter als jede andere Mannschaft diese Trophäe gewann. Auf der anderen Seite die AS Roma mit ihrem Trainer José Mourinho, der jeweils zwei Mal die Champions League und Europa League gewann und vergangene Saison mit den Römern den Titel in der Europa Conference League holte.

Der FC Sevilla hat eine turbulente Saison hinter sich. Der Traditionsklub geriet nämlich in den Abstiegskampf hinein und erst ein Trainerwechsel brachte den Klub wieder in die sicheren Tabellenregionen. José Luis Mendilibar, der zuvor eher kleinere Klubs wie Deportivo Alaves, Eibar und Levante trainierte, schlug voll ein und brachte den Klub nicht nur ins Tabellen-Mittelfeld, sondern auch ins Finale der Europa League. Der Weg dorthin war nicht einfach, denn nach der PSV Eindhoven und Fenerbahce warteten mit Manchester United und Juventus zwei starke Gegner, die als Favorit in die Spiele gegen die Spanier gingen.

Auf der Gegenseite wird die AS Roma auch nur bedingt zufrieden mit dieser Saison vor. In der Europa League reichten zwar teils minimalistische bzw. pragmatische Leistungen, um das Finale zu erreichen, in der Liga liegt man aktuell aber nur auf Platz 6. Dazu zeigt auch die Formkurve stark nach unten, denn in den letzten neun Pflichtspielen ging man nur einmal als Sieger vom Platz – beim 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen.

Der Gewinn der Europa League sichert auch die Teilnahme an der Champions League, was für beide Mannschaften ein besonderer Bonus wäre, da sie sich über die nationalen Meisterschaften nicht qualifizieren werden.

Der FC Sevilla muss auf Weltmeister Marcos Acuna verzichten. Nicht weil er im letzten Meisterschaftsspiel gegen Real Madrid in der 83. Minuten eine rote Karte sah, sondern weil er auch im Semifinal-Rückspiel gegen Juventus, das die Spanier mit 2:1 gewannen, in der Verlängerung ausgeschlossen wurde. Ein schmerzhafter Verlust für den Europa-League-Rekordsieger. Neben Acuna fällt ansonsten nur Marcão aus.

Auf der Gegenseite wird Mourinho ebenfalls auf zwei Spieler verzichten müssen, da Rick Karsdorp und Marash Kumbulla nach wie vor verletzt sind. In der Liga schonte man mit Rui Patricio, Nemanja Matic, Paulo Dybala und Lorenzo Pellegrini einige Akteure beim Auswärtsspiel gegen die Fiorentina, die im Finale allesamt fit sein sollten.

Mourinho könnte als erster Trainer überhaupt die Europa League mit drei verschiedenen Klubs gewinnen. Auf dem Weg ins Finale räumten die Römer auch den österreichischen Meister RB Salzburg aus dem Weg.

