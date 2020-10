EL-Gruppenphase: Hoher Besuch im Celtic Park

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Europa-League-Gruppenphase. Celtic –...

Celtic – AC Milan

Donnerstag, 22.10. 2019, 21:00 Uhr

Dass Celtic in diesem Jahr nicht in der Champions League vertreten ist, ist eine echte Überraschung. Die Schotten verloren in der Qualifikation nämlich das Heimspiel gegen die Überraschungsmannschaft Ferencvaros, die anschließend auch Dinamo Zagreb aus dem Bewerb warf. Immerhin qualifizierte sich der schottische Serienmeister anschließend für die EL-Gruppenphase, auch wenn in den Spielen gegen Riga und dem FK Sarajevo in fußballerischer Sicht eher Magerkost geboten wurde. Celtic gewann die beiden Qualifikationsspiele jeweils mit 1:0. Nicht nur in Europa, sondern auch in der heimischen Meisterschaft läuft es nicht gerade nach Wunsch, denn am Wochenende verlor man das Olf Form gegen die Rangers mit 0:2 und liegt nun in der Liga mit vier Punkten hinter dem ewigen Rivalen am zweiten Tabellenplatz.

Der AC Milan schwebt hingegen aktuell auf der siebten Wolke, denn die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli gewann am Wochenende dank Zlatan Ibrahimovic das Derby gegen Inter mit 2:1 und liegt nach vier Runden mit zwölf Punkten an der Tabellenspitze der Serie A. In der EL-Qualifikation hatte man aber großes Glück, denn gegen Rio Ave stand man bereits mit eineinhalb Beinen im Aus. In der Verlängerung glückte Calhanoglu in der letzten Minute per Elfmeter der Ausgleich zum 2:2-Unentschieden und die Italiener setzten sich im anschließenden Elfmeterschießen durch. Hakan Calhanoglu wird gegen Celtic nicht dabei sein, es fehlen zudem ebenso Mateo Musacchio und Ante Rebic. Matteo Gabbia ist noch fraglich, Leo Duarte wird wegen einem positiven Covid-19-Test ebenfalls nicht dabei sein.

Young Boys Bern – AS Roma

Donnerstag, 22.10. 2019, 18:55 Uhr

Die Young Boys wären in dieser Saison auch lieber in der Champions League vertreten gewesen, doch eine klare 0:3-Niederlage gegen den FC Midtjylland beendete den Traum von der Königsklasse. Nun will der Schweizer Meister wenigstens in der EL überwintern und ein Punktegewinn gegen Gruppenfavorit Roma wäre dabei hilfreich. Die Young Boys gewannen in der vergangenen Saison die Liga mit acht Punkten Vorsprung auf St. Gallen und lösten in den letzten Jahren den FC Basel als Serienmeister ab. Seit der Saison 2017/18 waren die Berner am Ende der Saison immer ganz oben in der Tabelle zu finden. Der Start in die neue Saison lief nicht ganz nach Wunsch, denn in vier Spielen gab es neben zwei Siegen auch zwei Unentschieden, sodass man in der Super League derzeit nur auf dem dritten Platz liegt. Der Klub verlor auch einige wichtige Spieler – die beiden Stürmer Guillaume Hoarau und Roger Assalé verließen den Verein und mit Jordan Lotomba wechselte ein großes Talent auf der Rechtsverteidiger-Position nach Nizza.

Die AS Roma schloss diese Saison nur am siebten Tabellenplatz ab und versäumte damit den Einzug in die Königsklasse. Auch in der neuen Saison stehen die Römer nur auf Platz 7, da sie zum Saisonstart überraschend mit 0:3 gegen Verona verloren und anschließend gegen Juventus ein 2:2-Unentschieden erreichten. In den vergangenen beiden Runden gab es einen 1:0-Auswärtssieg gegen Udinese und einen 5:2-Erfolg gegen Benevento. Chris Smalling und Nicolò Zaniolo sind noch immer verletzt, ebenso wie Javier Pastore. Amadou Diawara and Riccardo Calafiori sind nach positiven Covid-19-Tests ebenfalls noch nicht dabei. Trainer Paulo Fonseca stellte beim 5:2-Sieg gegen Benevento auf ein 4-2-3-1-System um, das auch in Bern zur Anwendung kommen könnte. Allerdings wird der Coach rotieren und beispielsweise Marash Kumbulla sein Europa-League-Debüt im Abwehrzentrum für die Römer verschaffen.

