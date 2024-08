EL-Playoff: LASK zieht schwierigstes, mögliches Los

Der LASK kennt seinen Gegner für das Playoff zur UEFA Europa League. Die Linzer treffen im ersten Antreten im Europacup in der neuen Saison...

Der LASK kennt seinen Gegner für das Playoff zur UEFA Europa League. Die Linzer treffen im ersten Antreten im Europacup in der neuen Saison entweder auf Sparta Prag oder FCSB aus Rumänien und zogen damit das schwierigste mögliche Los aus der Topfeinteilung.

Der LASK trifft im Playoff zur Europa League nicht auf den Sieger dieser Begegnung, sondern auf den Verlierer. Die beiden Teams spielen diese und nächste Woche in der Qualifikation zur Champions League aufeinander.

Tschechischer Meister…

Sparta Prag ist tschechischer Meister und besiegte in der bisherigen Europacup-Saison den irischen Klub Shamrock Rovers klar mit 2:0 auswärts und 4:2 zu Hause. In der tschechischen Liga, die bereits vor einigen Wochen begann, gewann Sparta seine ersten drei Spiele. Die bekanntesten Spieler im Team sind Innenverteidiger Martin Vítík, der serbische Linksaußen Veljko Birmancevic und Mittelstürmer Jan Kuchta. Mit dem tschechischen Teamspieler Ladislav Krejci, der um acht Millionen Euro nach Girona wechselte, verlor man zuletzt einen absoluten Schlüsselspieler.

…oder rumänischer Meister

FCSB, der Nachfolgeklub von Steaua Bukarest, der von den rumänischen Fans nicht als „Steaua“ akzeptiert wird, wurde in der vergangenen Saison rumänischer Meister, startete aber schlecht in die neue Saison und hält nach drei Spieltagen erst bei drei Punkten. In Europa schaltete man bisher Virtus aus San Marino klar mit 7:1 und 4:0 aus und besiegte danach Maccabi Tel Aviv, wobei man den Aufstieg nach einem 1:1 zu Hause mit einem 1:0-Auswärtssieg fixierte. Auch die Rumänen haben zuletzt mit Florinel Coman einen ihrer wichtigsten Spieler abgegeben und stellen aktuell eher eine No-Name-Truppe. Da es für die Linzer gegen den Verlierer der Begegnung geht, sind die Rumänen als Außenseiter der wahrscheinlichere Gegner für den LASK.

Wenn der LASK das Europa-League-Playoff nicht übersteht, steigen die Linzer direkt in die Gruppenphase der UEFA Conference League um.