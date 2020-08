EL-Quali: Servette Genf will nach Europa

Vor jedem Europacup-Spieltag stellen wir euch die eine oder interessante Begegnung vor und bieten eine kleine Vorschau auf die Partien. Heute sucht man in...

Vor jedem Europacup-Spieltag stellen wir euch die eine oder interessante Begegnung vor und bieten eine kleine Vorschau auf die Partien. Heute sucht man in der Europa-League-Qualifikation vergeblich die ganz großen Kracher.

Servette Genf – MFK Ružomberok

Donnerstag, 27.08.2020, 20:15 Uhr

Servette Genf war zum letzten Mal in der Saison 2012/13 in der obersten Spielklasse der Schweiz vertreten und stieg erst in der Saison 2018/19 als Gewinner der Challenge League in die Super League auf. Das Ziel war erstklassig zu bleiben, doch die Mannschaft von Trainer Alain Geiger, der auch schon als aktiver Spieler zwischen 1981 und 1986 bei Servette tätig war und stolze 112 Länderspiele auf seinem Buckel hat, war eine der Überraschungsmannschaften bei den Eidgenossen in der vergangenen Saison. Nun steht zum ersten Mal nach acht Jahren eine Europacup-Partie an und es geht gegen den slowakischen Vertreter Ruzomberok. Eine Premiere bei den Schweizern feiert übrigens der neue Sportchef Philippe Senderos, der als aktiver Spieler im Servette-Nachwuchskader stand und von dort nach Arsenal wechselte, wo er immerhin sieben Jahre lang unter Vertrag stand.

Ruzomberok sicherte sich den Europacup-Platz erst in der Schlussphase der Meisterschaft, als im Entscheidungsspiel des nationalen Europa-League-Playoffs in der Liga am letzten Spieltag ein 2:0-Sieg gegen Spartak Trnava die Toren nach Europa öffnete. Die beiden Treffer fielen erst in der 81. bzw. der 90. Minute. Den Neustart in die Saison 2020/21 verschlief die Mannschaft allerdings komplett, denn nach vier Spielen steht das Team noch ohne Sieg da (drei Unentschieden, eine Niederlage). Die Schweizer sollten demnach als Favorit in dieses Spiel gehen, zumal sie auf ihren Heimvorteil setzen können.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Servette Genf und Ruzomberok findet ihr bei wettbasis.com

NK Maribor – Coleraine FC

Donnerstag, 27.08.2020, 19:45 Uhr

Der NK Maribor ist hierzulande den meisten Fußballfans ein Begriff, aber wir sind uns recht sicher, dass den Gegner der Slowenen nicht jeder sportbegeisterte Fan kennt. Der Coleraine FC ist ein im Jahr 1927 gegründeter Fußballklub, der meist in der 1. Qualifikationsrunde die Segeln streichen muss. Die internationalen Siege lassen sich an einer Hand abzählen. 1969 warf man Jeunesse Esche aus dem Bewerb, ein Jahr später feierte man den vielleicht größten Sieg der Vereinsgeschichte, als der FC Kilmarnock aus Schottland knapp geschlagen wurde. 2002 kam man gegen UE Sant Julià aus Andorra eine Runde weiter und heuer wurde in der Vorqualifikation gegen La Fiorita ein 1:0-Sieg eingefahren. Coleraine wartet seit der Vereinsgründung auf einen nationalen Meistertitel und der zweite Platz in der vergangenen Saison ist eine kleine Sensation.

Es ist demnach kaum erstaunlich, dass der NK Maribor als klarer Favorit in diese Partie geht. Die Slowenen verpassten als Zweitplatzierter nur um zwei Punkte den Europacup und weisen auch international die größere Erfahrung auf, standen sie doch schon drei Mal in der Champions-League-Gruppenphase, zuletzt in der Saison 2017/18. Die Nordiren sollten keine Hürde für den 15-fachen slowenischen Meister darstellen, der noch dazu zuhause spielen darf.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem NK Maribor und dem Coleraine FC findet ihr bei wettbasis.com