EL-Sechzehntelfinale: Steigen alle Premier-League-Klubs auf?

Nachdem in den vergangenen beiden Tagen die Champions League spannende Spiele bot, wollen wir uns heute den englischen Klubs in der Europa League widmen. Die Voraussetzungen sehen nämlich gut auf, dass alle Premier-League-Vereine in die nächste Runde der Europa League aufsteigen.

Espanyol – Wolverhampton

Donnerstag, 18:55 Uhr

Die Wolves spielen eine tolle Saison und liegen in der Premier League momentan auf dem starken achten Tabellenplatz. Nach einer knappen Niederlage gegen Liverpool und zwei Unentschieden gegen Manchester United und Leicester City schoss der Premier-League-Klub Espanyol im Hinspiel mit 4:0 ab. Nur drei Tage später feierten die Wolves die nächste Partie ohne Gegentreffer, als man gegen Norwich mit 3:0 gewann. Absolut überragend agierte in den letzten beiden Partien der 23-jährige Portugiese Diogo Jota, der sich für fünf dieser sieben Treffer verantwortlich zeigte! In der Europa League steuerte er in dieser Saison acht Scorerpunkte in sechs Partien bei!

Espanyols Lage sieht allgemein nicht rosig aus, da die Spanier nicht nur mit einem 0:4-Rückstand in das Spiel gehen, sondern auch in der spanischen Liga Tabellenletzter sind. Es ist gut möglich, dass Trainer Abelardo Fernández einige Schlüsselspieler schonen wird, da ein Aufstieg nach dem Hinspiel-Ergebnis ohnehin unrealistisch scheint und die Meisterschaft wohl Priorität genießt.

Arsenal – Olympiacos

Donnerstag, 21:00 Uhr

Auch für die Gunners sieht es nach dem Hinspiel gut aus, dass sie in der kommenden K.o.-Runde noch vertreten sein werden, denn im Hinspiel gewann der Arsenal FC auswärts in Griechenland mit 1:0! Die Londoner absolvierten im Kalenderjahr 2020 insgesamt zehn Pflichtspiele und gingen kein einziges Mal als Verlierer vom Platz. Auch in der Premier League glückten den Gunners zuletzt zwei Siege – gegen Newcastle setzte man sich klar mit 4:0 durch, gegen Everton knapp mit 3:2. Im Herbst hatte der Klub eine Phase, in der er nur eine Partie aus 15 Pflichtspielen gewann, sodass es wenig verwunderlich ist, dass Arsenal trotz des Aufwärtstrends nur auf dem neunten Tabellenplatz liegt. Olympiakos führt in Griechenland die Tabelle an und die Hinspielniederlage gegen Arsenal fühlte sich für die Spieler sicherlich ungewohnt an. Die Griechen verloren davor nämlich seit 18 Pflichtspielen keine Partie mehr! Immerhin zeigten sie sich von der Niederlage nicht geschockt und gewannen am Wochenende das wichtige Meisterschaftsspiel gegen den hartnäckigsten Verfolger PAOK mit 1:0.

Manchester United – FC Brügge

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United konnte das Hinspiel in Belgien zwar nicht für sich entscheiden, doch ein 1:1-Unentschieden ist in einem Auswärtsspiel immer ein gutes Resultat, sodass die red Devils als großer Favorit in die Partie gehen werden. Die Gäste müssen auf zwei wichtige Spieler verzichten, denn Krépin Diatta fehlt verletzungsbedingt aus und Éder Balanta muss eine Sperre absitzen. Immerhin ist mit Hans Vanaken der absolute Schlüsselspieler der Belgier einsatzbereit und auch Ruud Vormer sollte fit für das Spiel gegen United sein. Bei den Hausherren fehlen weiterhin Paul Pogba und Marcus Rashford verletzt aus. Scott McTominay gelang nach einer längeren Verletzungspause beim 3:0-Sieg gegen Watford sein Comeback und er könnte auch gegen Brügge in der Startaufstellung stehen. Der Tabellenfünfte der Premier League ist jedenfalls gut in Form und holte aus den letzten sechs Pflichtspielen vier Siege und zwei Unentschieden, wobei unter anderem Stadtrivale City und Chelsea bezwungen wurden.