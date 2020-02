EL-Sechzehntelfinale: United trifft auf formstarke Belgier

Wie vor jeder Runde blicken wir für euch auf die interessantesten Paarungen des jeweiligen Europa-League-Spieltags. Der Fokus der österreichischen Fans liegt natürlich auf den...

Wie vor jeder Runde blicken wir für euch auf die interessantesten Paarungen des jeweiligen Europa-League-Spieltags. Der Fokus der österreichischen Fans liegt natürlich auf den Partien von RB Salzburg und dem LASK, die auf Eintracht Frankfurt bzw. AZ Alkmaar treffen werden. Wir wollen zwei weitere Europa-League-Spiele ansehen, die einiges an Spannung versprechen.

Brügge – Manchester United

Donnerstag, 18:55 Uhr

Der Tabellenführer der belgischen Liga schaffte es nicht in der Königsklasse zu überwintern, darf aber in der Europa League weiterspielen, wo man auf den Premier-League-Verein Manchester United trifft. Die Belgier gehen auf dem Papier vielleicht als Underdog in diese Partie, müssen sich allerdings keineswegs verstecken, denn die Mannschaft musste in den letzten zwölf Pflichtspielen keine einzige Niederlage einstecken. United holte sich zuletzt in der Liga ebenfalls ein wenig Selbstvertrauen, denn im Auswärtsspiel gegen Chelsea feierte man nach Treffern von Martial und Maguire einen 2:0-Auswärtssieg. Der siebte Tabellenplatz ist jedoch natürlich alles andere als zufriedenstellend für die Fans, die aus der Vergangenheit andere Ansprüche gewohnt sind.

Bei den Hausherren droht mit Hans Vanaken der absolute Schlüsselspieler auszufallen und es wird sich erst knapp vor dem Anpfiff entscheiden, ob sich ein Einsatz ausgehen wird. Ruud Vormer ist ebenfalls fraglich und Krépin Diatta wird fix ausfallen. Immerhin wird Clinton Mata nach seiner abgesessenen Sperre im letzten CL-Gruppenspiel wieder mit dabei sein und die Abwehr der Belgier verstärken. Bei den Gästen dürfte Neuzugang Ighalo im Sturm beginnen. Einige Schlüsselspieler wie Pogba, Rashford und Scott McTominay stehen den Engländern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Bayer Leverkusen – FC Porto

Donnerstag, 21:00 Uhr

Der Tabellenfünfte der Deutschen Bundesliga zeigte sich in den letzten Wochen in einer starken Form und gewann sechs der letzten sieben Pflichtspiele, wobei insbesondere die Offensive des Werksklubs überzeugend agierte. Vor zwei Runden schlug Bayer sogar etwas überraschend Borussia Dortmund mit 4:3 und wird sich demnach auch im Heimspiel gegen den FC Porto brauchbare Chancen ausrechnen. Die Portugiesen sind aber ebenfalls in starker Form und gewannen fünf ihrer letzten sechs Pflichtspiele – nur im Cup gegen Acádemico de Viseu gab es ein Unentschieden.

Vermutlich wird bei Bayer Leverkusen kein österreichischer Legionär in der Startaufstellung stehen, da Julian Baumgartl Inger angeschlagen ist und Aleskandar Dragovic in der Dreier-Abwehrkette vermutlich das Nachsehen gegenüber Tah, Bender und Tapsoba haben wird. Trainer Peter Bosz wird wahrscheinlich auch gegen Porto auf ein 3-4-3-System setzen, mit dem er den BVB bezwingen konnte. Der Platz auf dem linken Flügel ist noch offen, da mit Leon Bailley und Moussa Diaby zwei Spieler zur Verfügung stehen, die sich nur wenig nehmen. Die Hoffnungen der Fans liegen auch auf Kai Havertz, der in den letzten Spielen immer besser in Form kam. Auf der Gegenseite wird Otávio eine aufgrund einer Sperre eine Zwangspause einlegen müssen. Danilo Pereira ist wieder im Mannschaftstraining, dürfte aber noch ein wenig Zeit benötigen und wird nicht in der Startaufstellung stehen.