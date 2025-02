EL-Vorschau: AS Roma und der FC Porto wollen ins Achtelfinale

Heute Abend erwartet uns im Stadio Olimpico in Rom ein spannendes Duell. Die AS Roma will nach dem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den FC...

Heute Abend erwartet uns im Stadio Olimpico in Rom ein spannendes Duell. Die AS Roma will nach dem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den FC Porto nun vor heimischem Publikum einen Sieg gegen die Portugiesen feiern und den Aufstieg ins Achtelfinale bewerkstelligen.

Die Roma geht mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Die Mannschaft von Claudio Ranieri zeigt sich in heimischen Spielen traditionell stark: Sie hat 14 der letzten 16 Heimspiele in der Europa League gewonnen. Doch die Offensive bereitet Sorgen, da die Römer in den letzten fünf Spielen nie mehr als ein Tor erzielen konnten. Zudem fehlen mit Bryan Cristante und Alexis Saelemaekers zwei wichtige Spieler aufgrund von Sperren. Ansonsten ist jedoch nur Devyne Rensch verletzt, was bedeutet, dass Lorenzo Pellegrini ins zentrale Mittelfeld zurückkehren könnte und Zeki Celik auf dem rechten Flügel startet.

Auf der anderen Seite hat Porto eine eher durchwachsene Saison hinter sich, konnte aber zuletzt einen 1:0-Sieg gegen Farense feiern. In der heimischen Tabelle liegt man hinter Sporting und Benfica auf Platz 3, wobei der Rückstand auf den Tabellenführer sechs Punkte beträgt. In dieser Europa-League-Saison hat Porto auswärts nur eines von vier Spielen gewonnen und kassierte dabei durchschnittlich 1,75 Gegentore pro Spiel. Dennoch spricht eine Statistik für die Portugiesen: Sie haben alle bisherigen K.o.-Duelle gegen die Roma für sich entschieden, zuletzt im Achtelfinale der Champions League 2018/19.

Claudio Ranieri betonte auf der Pressekonferenz die Bedeutung des Spiels: „Die Qualifikation für das Achtelfinale ist völlig offen, es steht 50 zu 50. Wir müssen unsere Chancen nutzen und dürfen uns keine Fehler erlauben.“ Dass bis auf die gesperrten Spieler alle Leistungsträger dabei sind, stimmt den Coach aber optimistisch.

Auf Seiten Portos betonte Neo-Trainer Martin Anselmi die Wichtigkeit eines frühen Tores: „Es wäre ideal, früh in Führung zu gehen. Wir wissen um die Stärke der Roma, aber wir sind gut vorbereitet.“ Mittelfeldspieler Fabio Vieira ergänzte: „Nur ein starkes Porto kann heute bestehen. Wir wollen unbedingt ins Achtelfinale.“ Der Coach ist seit rund drei Wochen im Amt. In den ersten Spielen setzte der 39-Jährige auf deine Dreierkette, die wir auch heute gegen die AS Roma erwarten. Der FC Porto hat im Unterschied zu den Römern keine gesperrten Spieler im Kader, allerdings sind Marko Grujic und Martim Fernandes verletzt.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen und findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.