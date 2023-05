EL-Vorschau: Blicke nach Rom und Turin gerichtet

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine kleine Vorschau bieten und euch Geschmack auf die heutigen Partien machen. Diesmal blicken wir...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine kleine Vorschau bieten und euch Geschmack auf die heutigen Partien machen. Diesmal blicken wir im Rahmen der Hinspiele des EL-Halbfinales nach Turin und Rom.

Juventus – FC Sevilla

Donnerstag, 11.05.2023, 21:00 Uhr

Juventus sprang im April vom siebenten auf den dritten Platz, was aber keine sportlichen Ursachen hatte. Die „Alte Dame“ wurde beschuldigt, ihre Bilanzen durch künstliche Gewinne aus Transfers zu manipulieren. Der Fall soll aber neu entschieden werden laut den Richtern des Nationalen Olympischen Komitees CONI, sodass die Turiner die Punkte wieder gutgeschrieben wurden. Dadurch liegt die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri hinter den bereits als Meister feststehenden Neapolitanern wieder auf Platz 2 in der Serie A.

Nach vier sieglosen Pflichtspielen in Serie gewann Juventus zuletzt die beiden letzten Meisterschaftsspiele gegen Lecce und Atalanta. Kaio Jorge und Mattia De Sciglio sind aktuell die einzigen verletzten Spieler im Kader, ansonsten kann Allegri auf alle seine Schützlinge zurückgreifen. Juventus setzte sich im Viertelfinale gegen Sporting mit einem Gesamtscore von 2:1 durch und trifft nun auf die Mannschaft, die öfter als jede andere in der Europa League erfolgreich war.

Der FC Sevilla stand sechs Mal im Finale der Europa League und hat jedes seiner Endspiele gewonnen. Nur Juventus steht einer siebenten Final-Teilnahme im Weg. In der Meisterschaft lief es heuer aber alles andere als rund, denn die Mannschaft von Trainer José Luis Mendilibar, der im März 2023 den zurückgetretenen Jorge Sampaoli ablöste, liegt aktuell nur auf dem elften Tabellenplatz. Immerhin entledigte man sich aber den Abstiegssorgen, denn dank einer starken Serie im April beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nun zehn Punkte. Am 24. Spieltag lag man noch punktegleich mit Getafe auf einem Abstiegsplatz. Der Trainerwechsel machte sich also bezahlt. Der FC Sevilla muss heute auf Marcão, Joan Jordán und Tanguy Nianzou verzichten. Suso verletzte sich beim jüngsten 3:2-Sieg gegen Espanyol und ist demnach fraglich.

AS Roma – Bayer Leverkusen

Donnerstag, 11.05.2023, 21:00 Uhr

Die AS Roma hat in diesem Jahr schon einige interessante EL-Spiele hinter sich. Die Mourinho-Elf setzte sich gegen RB Salzburg nach einer 0:1-Auswärtsniederlage zuhause mit 2:0 durch, eliminierte Real Sociedad mit einem Gesamtscore von 2:0 und traf dann auf Feyenoord, wo unter anderem der österreichische Nationalspieler Gernot Trauner unter Vertrag steht. So wie gegen RB Salzburg ging auch gegen die Niederländer das erste Spiel mit 0:1 verloren und diesmal verlief das Rückspiel wesentlich enger. Erst ein Tor in der 89. Minute von Dybala brachte die Römer in die Verlängerung, wo weitere Treffer von El Shaarawy und Pellegrini alles klar machten. Seit dem 4:1-Erfolg gegen Feyenoord lief es allerdings nicht nach Plan, denn aus den nächsten vier Meisterschaftsspielen holten die Römer nur magere zwei Punkte.

Bayer Leverkusen setzte sich knapp gegen die AS Monaco durch und hatte anschließend mit Ferencvaros nur wenig Mühe. Im Viertelfinale gewann man nach einem 1:1-Unentschieden zuhause gegen Union Saint-Gilloise auswärts klar mit 4:1. Zwischen dem 23. Februar und dem 29. April setzte es für die Werkself in 14 Partien keine Niederlage und man gewann bei drei Unentschieden die restlichen elf Spiele. Nur die Generalprobe am Wochenende gegen den 1. FC Köln lief schief und man musste nach langer Zeit wieder einmal als Verlierer vom Platz gehen.

Diego Llorente, Marash Kumbulla und Rick Karsdorp fallen bei den Hausherren fix aus und auch Chris Smalling ist fraglich, wobei der englische Innenverteidiger gute Chancen hat zumindest beim Rückspiel wieder dabei zu sein. Bei den Gästen fehlen Patrik Schick und Andrey Lunev.

