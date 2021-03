EL-Vorschau: Der Kracher in Manchester

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch diesmal auf zwei spannende Begegnungen des heutigen Abends. In Manchester findet für Europa-League-Verhältnisse ein richtiger Kracher statt,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch diesmal auf zwei spannende Begegnungen des heutigen Abends. In Manchester findet für Europa-League-Verhältnisse ein richtiger Kracher statt, denn United empfängt den AC Milan.

Manchester United – AC Milan

Donnerstag, 11.03.2021, 18:55 Uhr

Beide Mannschaften zählen zurecht zu den ganz großen Favoriten wenn es um den Gewinn der diesjährigen Europa League geht. Für ein Team wird jedoch im Achtelfinale die Reise enden. Manchester United befindet sich einer starken Form und ging in den letzten elf Spielen nie als Verlierer vom Platz. Nach drei torlosen Pflichtspielen gewann man am Wochenende auswärts sogar mit 2:0 gegen Tabellenführer Manchester City und verteidigte damit den zweiten Tabellenplatz gegenüber Leicester City. Der Rückstand auf den Stadtrivalen beträgt allerdings trotzdem 14 Punkte, womit das Saisonziel wohl der zweite Tabellenplatz sein wird. Einen Titel kann man allerdings in der Europa League holen, wo mit dem AC Milan nun ein ebenfalls großes Kaliber wartet, das eine hervorragende Saison spielt. Die Mailänder liegen mit vier Punkten Vorsprung auf Juventus am zweiten Tabellenplatz und weisen sechs Punkte Rückstand auf Inter auf. Damit ergibt sich eine interessante Parallele – beide Teams liegen hinter in ihren heimischen Meisterschaften auf Platz 2 hinter ihrem Stadtrivalen.

Gemein ist den beiden Teams zudem, dass sie einige Verletzungssorgen haben. Bei den Hausherren muss Trainer Ole Gunnar Solskjær auf Marcus Rashford, Paul Pogba, Juan Mata, Donny van de Beek, David de Gea und Phil Jones verzichten. Ein Fragezeichen steht zudem hinter den Einsätzen von Luke Shaw und Edinson Cavani. Auf der Gegenseite fällt mit Zlatan Ibrahimovic der wichtigste Goalgetter aus und mit Hakan Calhanoglu und Theo Hernández fehlen zwei weitere ganz wichtige Schlüsselspieler. Dazu kommen noch die Ausfälle von Ante Rebic, Mario Mandzukic, Ismael Bennacer und Daniele Bonera.

Ajax Amsterdam – Young Boys Bern

Donnerstag, 11.03.2021, 18:55 Uhr

Die Young Boys qualifizierten sich zum ersten Mal überhaupt in ihrer Vereinsgeschichte für ein Europa-League-Achtelfinale und treffen nun auf Ajax Amsterdam, das durchaus auch zum Favoritenkreis für den Titel gezählt werden darf. Die Niederländer belegten in ihrer Champions-League-Gruppe mit dem Liverpool FC und Atalanta nur den dritten Platz und wollen nun in der Europa League den Titel holen. Trainer Erik ten Haag führt mit seiner Mannschaft in der Eredivisie die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf PSV Eindoven an und holte aus den letzten 19 Pflichtspielen stolze 16 Siege und drei Unentschieden. Die Mannschaft befindet sich also in einer hervorragenden Form und nur das Ausscheiden aus der Champions-League-Gruppenphase hinterlässt einen fahlen Beigeschmack.

Auch die Young Boys wissen schon seit längerer Zeit nicht mehr wie es sich anfühlt als Verlierer vom Platz zu gehen. Seit der 1:2-Niederlage gegen Servette Genf vom 13. Dezember 2020 holte der 42-jährige Trainer Gerardo Seoane aus 16 Pflichtspielen 11 Siege und 5 Unentschieden. Trotzdem holten die Schweizer in der Liga aus den letzten drei Meisterschaftsspielen nur drei Punkte, denn nach acht Pflichtspielsiegen in Serie gab es zuletzt drei Punkteteilungen. Der Vorsprung auf den Tabellenführer Servette ist mit 19 Punkten dennoch beträchtlich – die Meisterschaft ist also längst entschieden. Kurios ist zudem, dass der Tabellenzweite Servette sowie der Tabellendritte Basel eine knapp negative Tordifferenz aufweisen.

