EL-Vorschau: Ein Blick auf die Rapid-Gruppe B

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf interessante Partien und liefern eine kleine Vorschau auf spannende Begegnungen. Diesmal widmen wir uns der Gruppe B, wo Rapid trotz der beiden Auftaktniederlagen noch auf den Aufstieg hofft.

SK Rapid Wien –Dundalk FC

Donnerstag, 05.11.2020, 18:55 Uhr

Nach den ersten beiden EL-Gruppenspielen wartet der SK Rapid immer noch auf den ersten Punkt in der Gruppe B. Der Rückstand auf die Gunners und Molde beträgt mittlerweile stolze sechs Punkte, doch in Hütteldorf hat man dennoch weiterhin den Aufstieg ins Sechszehntelfinale als Ziel. Ideal wäre es natürlich, wenn Didi Kühbauers Mannschaft aus dem Doppel gegen Molde sechs Punkte holt und Arsenal die beiden Partien gegen Molde gewinnt. Dann hätte man mit einem Heimsieg gegen Molde gute Chancen den zweiten Tabellenplatz zu erobern und darf eventuell noch darauf hoffen, dass Arsenal am letzten Spieltag der EL-Gruppenphase noch stärker als bei der ersten Begegnung rotieren wird.

Oben wurde gerade der Idealfall skizziert, aber ob es so kommt liegt leider nicht nur in der eigenen Hand. Didi Kühbauers Truppe kann sich jedoch ohnehin nur auf die eigenen Aufgaben konzentrieren und muss zuerst einmal den Pflichtsieg zuhause gegen die Iren einfahren. Bei dieser Gelegenheit empfehlen wir euch unsere umfangreiche Dundalk-Teamanalyse, bei der wir euch die gesamte Mannschaft und das Spielsystem genau vorstellen. Die Iren spielen keinen besonders britischen Fußball, sondern setzen auf lange Ballbesitzphasen und lassen den Ball in der Hintermannschaft gerne länger zirkulieren, um das gegnerische Pressing auszuspielen. Wenn es schnell nach vorne geht, dann spielt meist Sechser Shields die Schlüsselpässe in die Tiefe – es empfiehlt sich also im Spiel gegen den Ball den Gegner auf die Flügel zu leiten.

Da die Iren voraussichtlich recht tief stehen werden könnte sich ein Geduldsspiel entwickeln – immerhin benötigte auch der Arsenal FC fast eine gesamte Halbzeit ehe der erste Treffer erzielt wurde. Torjäger Taxi Fountas wird im Gegensatz zu Yusuf Demir noch nicht zur Verfügung stehen, doch mit Kara und Neuzugang Ritzmaier befinden sich Spieler im Kader, denen aktuell immer ein Tor zuzutrauen ist. Ein Sieg wäre nicht nur aufgrund der Aufstiegsmöglichkeiten wichtig, sondern auch aufgrund der UEFA-Siegprämie und den zukünftigen Setzungen.

Arsenal FC – Molde FK

Donnerstag, 05.11.2020, 21:00 Uhr

Im Spiel zwischen Arsenal und Molde geht es um die Tabellenführung in der Gruppe B. Während sich die Gunners beim Sieg gegen den SK Rapid sehr schwer taten, erwischten die Norweger die Hütteldorfer auf dem komplett falschen Fuß und waren über die gesamte Zeit die spielbestimmende Mannschaft, die mehr als verdient als Sieger vom Platz ging. Der SK Rapid würde sich über Schützenhilfe aus London freuen, denn wenn Artetas Mannschaft sechs Punkte aus den beiden Spielen gegen Molde holt, könnte der SK Rapid mit zwei Siegen gegen Dundalk den Molde FK einholen. Molde überzeugte allerdings in spielerischer Hinsicht auf allen Ebenen gegen die Wiener und könnte auch Arsenal das Leben schwer machen, insbesondere wenn die Gunners wieder stark auf Rotation setzen.

Beide Teams gewannen am Wochenende ihre Meisterschaftspartien. Molde holte den sechsten Pflichtspielsieg in Serie und gewann auswärts gegen Mjøndalen mit 3:1. Der Arsenal FC feierte hingegen einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United bei dem Aubameyang den einzigen Treffer der Partie per Strafstoß erzielte.

David Luiz dürfte für die Partie gegen Molde wieder fit sein und wird voraussichtlich in einer Dreierkette neben Shkodran Mustafi und Sead Kolasinac auflaufen. Mikel Arteta wird sicherlich wieder einigen jungen Talenten die Chance auf Einsatzminuten geben. Wir rechnen, dass Spieler wie Eddie Nketiah, Granit Xhaka, Nicolas Pepe, Dani Ceballos und Runar Alex Runarsson von Beginn an dabei sein könnten. Auf der Gegenseite müssen die Norweger nur den verletzten Kristoffer Haraldseid vorgeben und können ansonsten aus dem Vollen schöpfen.

