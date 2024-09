EL-Vorschau: Ein Blick nach Rom und Amsterdam

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf das eine oder andere Europacup-Spiel bieten. Heute schauen wir unter anderem nach...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf das eine oder andere Europacup-Spiel bieten. Heute schauen wir unter anderem nach Italien, wo die AS Roma den spanischen Vertreter Athletic Bilbao zu Gast hat.

AS Roma – Athletic Bilbao

Donnerstag, 26.09. 2024, 21:00 Uhr, Europa League Gruppenphase

Die AS Roma erwischte einen schwachen Saisonstart und trennte sich nach nur vier Spieltagen von Trainer Daniele De Rossi. Nach drei Unentschieden und einer Niederlage zog der Klub die Notbremse und gewann unter Neo-Trainer Ivan Juric promot gegen Udinese mit 3:0. Der teuerste Neuzugang der Römer, Artem Dovbyk, erzielte im Spiel gegen Udinese sein zweites Saisontor. Dybala und Baldanzi trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Die AS Roma verpflichtete nicht nur Dovbyk für 30.5 Millionen Euro, sondern gab für Matias Soulé und Enzo Le Fée insgesamt noch einmal 50 Millionen Euro aus. Insgesamt verpflichteten die Römer Spieler um mehr als 90 Millionen Euro und nahmen nur 27 Millionen Euro ein. Dazu kamen auch einige Leihspieler und der vereinslose Mats Hummels, der aber sowohl unter Daniele De Rossi als auch Neo-Coach Juric noch keine Minute in der Serie A absolvieren durfte.

Einen wesentlich besseren Saisonstart erwischte Athletic Bilbao. Nach sieben Spieltagen liegt man mit 13 Punkten hinter dem FC Barcelona und Real Madrid auf Platz 3 und holte aus den letzten drei Spielen neun Punkte. Bei den Basken tat sich auf dem Transfermarkt nicht so viel, zumal sich der Klub ohnehin auf Spieler aus den Basken-Regionen einschränkt und nur Ausnahmen bei Kickern macht, die schon in ihrer Jugend in einer dieser Provinzen im Nachwuchs standen. Linksaußen Alvaro Djalo ist der einzige Neuzugang für den man eine Ablöse bezahlte. Der 25-jährige Offensivspieler kostete 15 Millionen Euro.

Die Gäste aus dem Baskenland sind sicherlich besser in Form. Die As Roma überzeugte aber zuletzt in den internationalen Bewerben und gewann 2021/22 die Conference League und kam eine Saison darauf in der Europa League bis ins Finale, wo man sich dem FC Sevilla geschlagen geben musste. Vergangene Saison schaffte man es in der Europa League bis ins Halbfinale, wo man gegen Bayer Leverkusen ausschied. Auf dem Weg ins Semifinale schlug man unter anderem den AC Milan.

Bei den Hausherren fehlen Alexis Saelemaekers und Neuzugang Enzo Le Fée, die Gäste müssen auf mehrere Spieler verzichten. Nico Williams, Unai Simón, Yuri Berchiche und Yeray Álvarez stehen nicht zur Verfügung.

Ajax Amsterdam – Besiktas

Donnerstag, 26.09. 2024, 21:00 Uhr, Europa League Gruppenphase

Ajax erwischte in der vergangenen Saison einen katastrophalen Saisonstart und rettete sich schlussendlich noch auf den fünften Tabellenplatz, womit der Klub berechtigt war in der Europa-League-Qualifikation teilzunehmen. Nach einem Sieg in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Vojvodina Novi Sad entwickelte sich gegen Panathinaikos ein wahrer Thriller, der erst im Elfmeterschieden entschieden wurde. Die Niederländer kamen erst nach dem 34. Elfmeter weiter! Im Playoff setzte man sich aber ohne Mühe mit einem Gesamtscore von 7:1 gegen Jagiellonia durch. In der Meisterschaft absolvierte Ajax erst vier Spiele, da zwei Begegnungen verschoben wurden. Neben zwei Siegen und einem Unentschieden musste man sich auch schon gegen NAC Breda geschlagen geben. Gefühlsmäßig wartet abermals keine einfache Saison auf Ajax, da die PSV Eindhoven aus den ersten sechs Partien sechs Siege holte.

Auch auf dem Transfermarkt hielt man sich angesichts des Verpassens der Königsklasse vornehm zurück. Man nahm zwar mit den Verkäufen starke 57 Millionen ein, holte aber mit Wout Weghorst nur einen Spieler der Ablöse kostete und mit knapp 2.4 Millionen noch dazu ein echtes Schnäppchen war.

Bei Besiktas sah die Transferbilanz etwas anders aus. Obwohl der Klub wie alle großen Hauptstadtvereine in Istanbul stark verschuldet ist, gab man rund 20 Millionen Euro für neue Spieler aus und nahm mit dem Verkauf von Jackson Muleka nur eine Million ein. Immerhin lief es aber in der Meisterschaft bisher nach Plan, denn in den ersten fünf Runden gewann man vier Mal und musste nur gegen Trabzonspor die Punkte teilen. Auch in der Europa-League-Qualifikation setzte man sich nach einem 3:3 im Auswärtsspiel gegen den FC Lugano zuhause schlussendlich klar mit 5:1 durch.

Bei den Gästen aus Istanbul ist lediglich Necip Uysal verletzt. Die Hausherren müssen gleich auf vier Spieler verzichten. Steven Berghuis, Sivert Mannsverk, Gastón Ávila und Youri Baas fallen verletzungsbedingt aus.

