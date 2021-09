EL-Vorschau: Favoritentreffen am 1. Gruppenspieltag

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien bieten. Heute haben wir eine Vorschau auf zwei Spiele...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine Vorschau auf die bevorstehenden Partien bieten. Heute haben wir eine Vorschau auf zwei Spiele der Europa League, die gleich am ersten Spieltag eine sehr interessante Paarung aufbietet.

Leicester City – SSC Napoli

Donnerstag, 16. September 2021, 21:00 Uhr

Es ist nicht einfach einen Favoriten für den Europa-League-Sieg zu bestimmen, da nach der Gruppenphase die Drittplatzierten der Champions League hinzustoßen werden und einige dieser Mannschaften sicherlich zu den ganz großen Titelanwärtern zählen werden. Sieht man sich aber jetzt die Wettquoten auf den EL-Gewinn an, dann wird man Leicester und Napoli ganz weit oben finden. Kein Wunder, zum Napoli auch hervorragend in die Serie A startete und nach Venezia und Genua vergangene Runde auch einen 2:1-Sieg gegen Juventus feierte.

Allerdings müssen die Gäste aus Italien auf einige Spieler verzichten, im schlimmsten Fall würden sieben Akteure ausfallen. Stanislav Lobotka, Diego Demme, Faouzi Ghoulam, Alex Meret und Dries Mertens fallen fix aus und mit Lorenzo Insigne und Mário Rui stießen zwei weitere Spieler zum Verletzten-Lazarett dazu, die vermutlich die EL-Partie gegen Leicester ebenfalls auslassen müssen. Statt Insigne wird vermutlich Lozano am linken Flügel auflaufen, während rechts Neuzugang Matteo Politano zum Zug kommen wird. Immerhin ist Mittelfeldspieler Piotr Zielinsk wieder fit und wird in der Startelf stehen.

Auf der anderen Seite muss Leicester-Trainer Brendan Rodgers drei verletzte Spieler vorgeben. James Justin, Wesley Fofana und Nampalys Mendy werden in dieser Partie nicht zur Verfügung stehen. Der Coach wird das EL-Spiel nutzen um seiner Neuerwerbung im Sturm, Patson Daka, etwas Spielzeit zu geben. Der Torschützenkönig der österreichischen Bundesliga kam bisher in der Premier League nur zu einem Einsatz als Einwechselspieler und ging mit einer 1:4-Niederlage gegen West Ham United vom Platz. Jamie Vardy wird vermutlich eine Pause erhalten, dafür wird Jonny Evans nach seiner Verletzung wieder in die Innenverteidigung zurückkehren.

Dinamo Zagreb – West Ham United

Donnerstag, 16. September 2021, 18:45 Uhr

Der SK Rapid Wien trifft heute auf Genk und geht als klarer Außenseiter ins Heimspiel. Wir wollen nun einen Blick auf die weiteren Gruppengegner der Hütteldorfer werfen. West Ham United Trainer David Moyes scheint seine beste Startelf bereits gefunden zu haben, denn in der Premier League standen in den ersten vier Spielen stets die gleichen elf Spieler zu Beginn auf dem Platz. Seine Mannschaft ist noch ohne Niederlage und konnte die Partien gegen Newcastle United und Leicester City gewinnen, ehe es Punkteteilungen gegen Crystal Palace und Sheffield gab. Man kann also davon ausgehen, dass der Coach vielen seinen Stammspielern eine Pause gönnen wird und die Europa League dazu nutzen könnte, einigen Reservisten Einsatzminuten in Pflichtspielen zu verschaffen. Moyes kann zudem aus dem Vollen schöpfen, da Winston Reid der einzige verletzte Spieler im Kader ist. Neuzugang Nikola Vlasic könnte in seinem Heimatland sein Debüt geben und auch Kurt Zouma dürfte es in die Startaufstellung schaffen. Es ist gut möglich, dass Stürmer Michail Antonio Dinamo Zagreb nicht erspart bleiben wird, da dieser in der Meisterschaft in der kommenden Partie ohnehin gesperrt ist und eine Spielpause erhält.

Dinamo Zagreb kann mit dem Saisonstart nur bedingt zufrieden sein. Nach einer Startniederlage in der ersten Runde der Meisterschaft gegen Slaven Belupo holte die Mannschaft von Trainer Damir Krznar zwar fünf Siege und ein Unentschieden aus den letzten sechs Partien, allerdings wurde das Saisonziel Champions League verfehlt, obwohl mit dem FC Sheriff Tiraspol ein schlagbarer Gegner ausgelost wurde. Nach einer 0:3-Auswärtsniederlage gegen die Moldawier kamen die Kroaten zuhause nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Gegen West Ham ist Torhüter Livakovic fraglich, sollte er fehlen wird er durch Zagorac ersetzt werden. Kapitän Arijan Ademi sollte nach seiner Verletzung wieder fit sein und im zentralen Mittelfeld auflaufen.

