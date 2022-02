EL-Vorschau: Gelingt dem BVB die Aufholjagd?

In der Europa League freuen wir uns heute auf einige sehr interessante Partien. Napoli und Barcelona spielen sich nach einem 1:1 im Hinspiel den...

In der Europa League freuen wir uns heute auf einige sehr interessante Partien. Napoli und Barcelona spielen sich nach einem 1:1 im Hinspiel den Aufstieg aus und Borussia Dortmund will gegen die Rangers eine Aufholjagd tätigen.

Napoli – FC Barcelona

Mittwoch, 24.02.2022, 21:00 Uhr

Der Tabellendritte der Serie A ist seit sechs Partien ungeschlagen, kam aber zuletzt drei Mal nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. So endete auch das Ergebnis im Hinspiel, mit dem die Italiener gut leben können, auch wenn es nach Wegfall der Auswärtstorregel wohl etwas weniger wert ist.

Der FC Barcelona reist allerdings mit einem Erfolgserlebnis zum Rückspiel, denn die Katalanen setzten sich am Wochenende auswärts gegen den FC Valencia mit einem 4:1-Sieg durch. Von den letzten neun Auswärtsspiel verlor man zudem nur ein Spiel.

Beide Mannschaften müssen auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten. Bei den Hausherren fehlen Matteo Politano, Stanislav Lobotka und Hirving Lozano fix aus, Kevin Malcuit, Giovanni Di Lorenzo und André-Frank Zambo Anguissa sind allesamt fraglich. Probleme hat Napoli damit vor allem bei der Position des Rechtsverteidigers, wo nach den Ausfällen von Malcuit und Di Lorenzo Alessandro Zanoli einspringen müsste. Im Sturm erwarten wir Victor Osimhen heute von Beginn an, der im letzten Meisterschaftsspiel gegen Cagliari als Joker in der 87. Minute den Ausgleich erzielte.

Bei den Gästen liegen die Hoffnungen auf Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang, der gegen Valencia einen Hattrick erzielte und auch heute, vermutlich neben Ferran Torres und Ousmane Dembele starten dürfte. Statt Dembele könnte allerdings auch Adama Traore starten, wenn mehr Physis gewünscht wird. Ronald Araujo kehrt zwar in die Innenverteidigung zurück, doch Trainer Xavi wird dennoch auf einige Spieler fix verzichten müssen. Ansu Fati, Balde, Eric Garcia, Samuel Umtiti und Sergi Roberto fallen fix aus, Clément Lenglet und Memphis Depay sind fraglich.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Napoli und Barcelona findet ihr bei wettbasis.com

Rangers – Borussia Dortmund

Mittwoch, 24.02.2022, 21:00 Uhr

Was war das für ein verrücktes Hinspiel. Die Schotten gingen auswärts beim BVB mit 3:0 in Führung und gewannen letztendlich mit 4:2. Drei der Gegentore fielen nach einfachen und unnötigen Ballverlusten, die Marco Roses Mannschaft unbedingt abstellen wird müssen. Innenverteidiger Mats Hummels bemängelte zudem den Spielstil seiner Mannschaft, da die Angriffe sehr kompliziert vorgetragen wurden.

Die Rangers zeigten ein sehr ordentliches Pressing und gewannen viele zweite Bälle. Beeindruckend war in erster Linie die taktische Disziplin der Schotten, die an diesem Abend sehr vieles richtig machten. Heraus kam jedenfalls eine herbe Niederlage und auch im Heimspiel zuvor kassierte man gegen Bayer Leverkusen bei der 2:5 Niederlage zu viele Treffer. Seit 1983 passierte es dem BVB nicht mehr, dass er mindestens vier Gegentreffer in zwei Heimspielen hintereinander kassierte.

Die Statistik spricht nicht für die Dortmunder, denn in der Europa League gab es bisher nur eine Mannschaft, die im Rückspiel nach einer Heimniederlage mit zwei Toren Unterschied noch den Aufstieg schaffte. Real Betis setzte sich in der Saison 2013/14 im Elfmeterschießen gegen Sevilla durch, nachdem das Heimspiel mit 0:2 verloren wurde. Allerdings erhöhen sich die Chancen nun etwas, da die Auswärtstorregel wegfällt und somit ein 2:0-Sieg nach 90 Minuten für eine Verlängerung reichen würde.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen den Rangers und Dortmund findet ihr bei wettfreunde.net