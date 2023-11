EL-Vorschau: Klopp will gegen LASK Aufstieg fixieren

Auch die Spieler und mitgereisten Fans des LASK wartet ein absolutes Highlight, denn man ist beim Liverpool FC zu Gast. Wir wollen eine kleine...

Auch die Spieler und mitgereisten Fans des LASK wartet ein absolutes Highlight, denn man ist beim Liverpool FC zu Gast. Wir wollen eine kleine Vorschau auf das Spiel liefern und uns die Voraussetzungen vor dieser Partie ansehen. Was sagt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor der Partie gegen die Oberösterreiche r?

Platz 3 muss das Ziel sein

Nach vier Spieltagen befindet sich der LASK auf dem letzten Platz der Europa-League-Gruppe, obwohl die Oberösterreicher die letzte Begegnung gegen Union Saint-Gilloise für sich entscheiden konnten. Der 3:0-Heimsieg war ein schöner Erfolg, es schmerzt allerdings, dass Liverpool das Parallelspiel gegen Toulouse auswärts mit 2:3 verlor, da der LASK nun vier Punkte Rückstand auf Platz 2 aufweist. Ein Aufstieg ist somit eher unwahrscheinlich, eventuell gelingt es aber noch Union Saint-Gilloise einzuholen, was für die letzten Runden das Ziel sein muss, da ein Überwintern in der Europa Conference League eine tolle Sache wäre.

Liverpool zu Hause eine Macht

Die Niederlage des Liverpool FC ist auch aus einem zweiten Grund bitter. Auch wenn Jürgen Klopp diesem Bewerb sicher nicht den gleichen Stellenwert wie der Champions League oder Premier League einräumt, wird er nur sehr ungern zwei Spiele hintereinander in der Europa League verlieren wollen. Mit einem Sieg können die Reds den Aufstieg fixieren und zuhause gab die Mannschaft von Jürgen Klopp noch keine Punkte ab. In den bisherigen neun Heimspielen dieser Saison holte man neun Siege, erzielte immer mindestens zwei Tore und acht Mal sogar drei Tore oder mehr. Es wäre schon eine kleine Sensation, wenn der LASK das Spiel lange offenhalten kann.

1:1 gegen Manchester City forderte Tribut

In personeller Hinsicht fehlen bei Liverpool neben den Verletzten Thiago Alcantara, Andy Robertson, Stefan Bajcetic nun auch Tormann Alisson und Diogo Jota fix aus, die sich im beim jüngsten 1:1-Unentschieden gegen Manchester City verletzten. Alisson wird den Reds voraussichtlich lange fehlen und Ersatztormann Kelleher, der ohnehin in der Europa League zum Einsatz gekommen ist, wird in den nächsten Wochen die neue Nummer 1 sein. Der LASK konnte sich am vergangenen Wochenende für die bittere 0:2-Niederlage gegen den Stadtrivalen Blau-Weiß Linz revanchieren und gewann 1:0 gegen die WSG Tirol.

Klopp will LASK mit Pressing unter Druck setzen

Jürgen Klopp will jedenfalls mit einem Heimsieg alles klar machen und bedauerte gestern in einem Interview, dass es in Toulouse nicht für einen Sieg reichte: „Das habe ich nicht gebraucht. Das hat die Situation nur noch schwieriger gemacht, so ist das nun mal. Wir wollen morgen Abend gewinnen und wir wollen auch in Belgien gewinnen, aber wenn wir morgen nicht gewinnen, wird das Spiel in Belgien in einer superintensiven Phase schwierig. Es geht also darum, morgen eine gute Leistung zu bringen und wirklich alles zu geben – das ist die Idee. Wir wollen den Gegner mit gutem Pressing und Spitzenfußball unter Druck setzen und bei Standardsituationen sehr wachsam sein. Toulouse war vielleicht eine einmalige Leistung – das war ähnlich wie das Spiel gegen Luton, das auch nicht so toll war – aber das war in einem sehr kurzen Zeitraum. Abgesehen davon zeigen die Jungs normalerweise eine gute Leistung, und darauf sollten wir uns konzentrieren. In der Europa League ist es wichtig, ob man Gruppenerster oder Gruppenzweiter ist, denn der Zweite kommt in die Playoffs.“

