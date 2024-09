EL-Vorschau: Prass startet mit Hoffenheim ins internationale Geschäft

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch für die heutigen Europacup-Spiele eine Vorschau bieten. Diesmal blicken wir unter anderem auf die Insel, wo...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch für die heutigen Europacup-Spiele eine Vorschau bieten. Diesmal blicken wir unter anderem auf die Insel, wo Manchester United den FC Twente empfängt.

Manchester United – FC Twente

Mittwoch, 25.09. 2024, 21:00 Uhr

Manchester United gehört heuer sicherlich zu jenen Mannschaften, denen man den Gewinn der Europa League zutrauen kann. Immerhin wäre es natürlich der Anspruch der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag in der Königsklasse zu spielen, dazu müssen aber die nationalen Ergebnisse besser werden. Auch heuer startete United bescheiden in die Premier League. Nach einem 1:0-Sieg gegen Fulham setzte es gegen Brighton (1:2) und den FC Liverpool (0:3) zwei Niederlagen. Anschließend gewann man das Auswärtsspiel gegen Southampton mit 3:0 und trennte sich von Glasners Crystal Palace mit einem 0:0-Unentschieden.

Dabei griff United auf dem Transfermarkt tief in die Kassa. Für Abgänge kassierte man etwas mehr als 100 Millionen Euro – die Zugänge kosteten knapp 215 Millionen. Mit Leny Yoro und Matthijs de Ligt holte man zwei Innenverteidiger für insgesamt 107 Millionen Euro. Manuel Ugarte und Joshua Zirkzee waren ebenfalls keine Schnäppchen.

Der FC Twente wiederum spielt auch in finanzieller Hinsicht in einer ganz anderen Liga. Trainer Joseph Oostings durfte nur um rund drei Millionen Euro neue Spieler verpflichten, obwohl der Klub das doppelte einnahm. Innenverteidiger Robin Pröpper war der teuerste Abgang und brachte nach seinem Wechsel zu den Rangers 3.2 Millionen Euro ein. Dafür bekam man von den Rangers Mittelstürmer Sam Lammers und lieh sich vom Rangers-Konkurrent Celtic Innenverteidiger Gustaf Lagerbielke aus.

Der FC Twente scheiterte in der Champions-League-Qualifikation an RB Salzburg. Auch in den Spielen gegen die Salzburger sah man die große Qualität des offensiven Mittelfeldspielers Sem Steijn, der in der Liga in den ersten sechs Pflichtspielen ebenso viele Treffer erzielte. Vor ihm wird sich United am meisten in Acht nehmen müssen.

FC Midtjylland – TSG Hoffenheim 1899

Mittwoch, 25.09. 2024, 21:00 Uhr

Der ehemalige Sturm-Spieler und nunmehrige Hoffenheim-Legionär Alexander Prass startet heute mit seinem neuen Klub in die Gruppenphase der Europa League, wo man auf den FC Midtjylland trifft. Hoffenheims Kontrahent gewann nach 2015, 2018, 2020 auch 2024 die dänische Meisterschaft und auch in dieser Saison zeigt man sich in der Liga äußerst stark und verlor noch keine einzige Partie. Nach neun Runden lautet die starke Bilanz sechs Siege und drei Unentschieden. Nur im Champions-League-Playoff lief es nicht rund und man musste sich gegen Slovan Bratislava mit einem Gesamtscore von 4:3 knapp geschlagen geben. Der dänische Klub war am Transfermarkt sehr aktiv und verpflichtete mit Adam Buksa und Jan Kuchta viel Offensivpower.

Die TSG Hoffenheim ließ sich auf dem Transfermarkt auch nicht lumpen und gab mehr als 50 Millionen Euro für neue Spieler aus. Der österreichische Nationalspieler Alexander Prass war mit 9.5 Millionen Euro der zweitteuerste Transfer. Etwa doppelt so viel kostete Bayer-Leverkusen-Stürmer Adam Hlozek. Nur ein Abgang brachte eine nennenswerte Ablöse ein. Maximilian Beier wurde um 28.5 Millionen Euro an Borussia Dortmund verkauft.

Zu Saisonbeginn herrschte eine Menge Unruhe im Verein, was sich auch auf die Resultate niederzuschlagen schien. Nach einem 3:2-Sieg gegen Holstein Kiel verlor man anschließend die nächsten drei Partien gegen Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Union Berlin, und liegt damit aktuell nur auf dem 15. Tabellenplatz.

