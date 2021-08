EL-Vorschau: Rapid und der LASK hoffen auf Erfolgserlebnisse

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Partien. Diesmal wollen wir uns den österreichischen Vertretern in der Europa-League-Qualifikation widmen. SK...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Partien. Diesmal wollen wir uns den österreichischen Vertretern in der Europa-League-Qualifikation widmen.

SK Rapid – Anorthosis Famagusta

Der SK Rapid trifft nach dem Ausscheiden gegen Sparta Prag auf Anorthosis Famagusta. Auch wenn die Hütteldorfer schlechte Erinnerungen an den Klub aus Zypern haben, stehen die Chancen recht gut, dass Didi Kühbauer und seine Mannschaft die Begegnung erfolgreich meistern werden. Anorthosis gab im Sommer zahlreiche Schlüsselspieler ab, unter anderem den Ex-Rapidler Giorgi Kvilitaia, der sich vergangene Saison für 15 Pflichtspieltore verantwortlich zeigte. Tornike Okriashvili, der immerhin neun Saisontore erzielte, wird dem Gegner ebenso abgehen. Die Mannschaft befindet sich im Umbruch und bestritt seit der Sommerpause nur ein einziges Pflichtspiel. Gewarnt ist man dennoch, denn Trainerfuchs Temuri Ketsbaia stand auch 2008 an der Seitenlinie des Vereins und setzt auf eine Mannschaft mit einem hohen Altersschnitt und viel Routine.

Wir werden im Gegensatz zur vergangenen Saison eine stark veränderte Mannschaft sehen und der SK Rapid täte gut daran, schon im Hinspiel voll anzugreifen. Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, sodass man mehr Risiko gehen kann, zumal das Rückspiel auf Zypern bei hohen Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit alles andere als einfach werden wird. Ein Sieg der Hütteldorfer wäre auch im Hinblick auf die Finanzen enorm wichtig, denn bei einem Weiterkommen hätte man einen Platz in einer europäischen Gruppenphase sicher und Didi Kühbauer dürfte sich über den einen oder anderen Neuzugang freuen.

FK Vojvodina – LASK

Der LASK startete mit einem Auswärtssieg in Altach und einem 1:1-Unentschieden zuhause gegen den SK Rapid in die neue Saison und trifft nun auf den serbischen Klub FK Vojvodina aus Novi Sad. Der Gegner absolvierte ebenfalls zwei Meisterschaftsrunden in der neuen Saison und traf dabei auf die Spitzenmannschaften Roter Stern und Partizan. Gegen Roter Stern kam man auswärts zu einem 0:0-Unentschieden, ehe man gegen Partizan mit 0:2 zuhause verlor. In der vorigen Qualifikationsrunde setzte man sich gegen den FK Panevėžys aus Litauen mit zwei 1:0-Siegen durch. Man sieht es schon anhand der Ergebnisse, dass die Mannschaft eher für Under-Partien prädestiniert ist. Vergangene Saison landete man am vierten Tabellenplatz und erhielt in 38 Spielen nur 41 Gegentore. Die Mannschaft ist recht bieder und setzt auf eine gute defensive Organisation. Mit Miljan Vukadinovic verfügt man über einen starken Rechtsau0en, der in der vergangenen Saison immerhin auf 15 Scorerpunkte kam.

Der LASK ist dennoch von der Papierform und der individuellen Qualität klar über den Gegner zu stellen. Wenn es gelingt gegen die tiefstehenden Serben kreative Lösungen zu finden, wird man das Spiel erfolgreich bestreiten können. Karamoko wäre eine gute Lösung im Sturmzentrum, da Schmidt trotz seines Treffers gegen den SK Rapid insgesamt noch ein wenig wie ein Fremdkörper wirkte. Für Christoph Monschein kommt diese Partie noch etwas zu früh. Der Neuzugang befindet sich zwar nach seinem Muskelbündelriss wieder im Mannschaftstraining, wird aber noch etwas Zeit benötigen.

