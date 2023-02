EL-Vorschau: RB Salzburg will Vorsprung in Rom verteidigen

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Partien und verfassen eine kompakte Vorschau für euch. Heute sehen wir uns unter...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Partien und verfassen eine kompakte Vorschau für euch. Heute sehen wir uns unter anderem das Rückspiel der Salzburger an, die den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel gegen die AS Roma verteidigen wollen.

AS Roma – RB Salzburg

Donnerstag, 23.02.2023, 21:00 Uhr

Matthias Jaissle und seine Mannschaft erwartet heute im Rom eine schwierige Aufgabe, denn der aktuelle Tabellendritte der Serie A zeigte schon im Hinspiel seine Qualität. Mit dem 1:0-Sieg in der Tasche sieht zwar die Ausgangsposition vielversprechend aus, doch die Römer hatten viel Pech im Hinspiel und scheiterten zudem oftmals am überragenden Schlussmann Köhn, der aus der Sicht der Salzburger auch heute einen Glanztag erwischen sollte. Auch die xG-Werte von 0.83:1.76 aus Sicht der Salzburger zeigen, dass die Roma in den ersten 90 Minuten die besseren Chancen vorfand.

Nach dem Hinspiel gab Roma-Trainer Mourinho zu bedenken, dass die österreichische Liga schwächer als die Serie A sei und dass die Salzburger den Luxus haben mehrere Spieler für das Rückspiel zu schonen. Genau dies geschah auch beim 3:1-Sieg gegen die WSG Tirol.

Ein wenig prophetisch mutet die Aussage des Startrainers schon an, denn mit Tammy Abraham verletzte sich am Wochenende einer der absoluten Schlüsselspieler der Römer. Der Mittelstürmer musste aufgrund einer Augenverletzung beim 1:0-Sieg gegen Hellas Verona ausgetauscht werden. Andrea Belotti wird voraussichtlich seinen Platz im Angriff einnehmen.

Neben dem Langzeitverletzten Ebrima Darboe dürfte auch Paulo Dybala fehlen. Der Offensivspieler verletzte sich beim Hinspiel und musste auch am Wochenende pausieren.

Trotz der Ausfälle in der Offensive erwarten die Salzburger einen offensiv eingestellten Gegner, der im wahrscheinlich ausverkauften Stadio Olimpico von Beginn an das Heft in die Hand nehmen will. Dies könnte Jaissles Mannschaft jedoch sogar entgegenkommen, da sich so einige Umschaltmomente ergeben können. Die Römer sind allerdings extrem heimstark und kassierten zuhause unter Mourinho in dieser Saison nur selten Gegentore.

Manchester United – FC Barcelona

Donnerstag, 23.02.2023, 21:00 Uhr

Manchester United zeigte eine starke Leistung im Nou Camp und war beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel die gefährlichere Mannschaft, was auch die xG-Werte von 1.05:2.18 unter Beweis stellen. Auch in der Premier League läuft es für Erik ten Hags Mannschaft richtig gut, denn seit dem 10. November verlor man lediglich ein Spiel, als man sich dem Tabellenführer Arsenal knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Am Wochenende konnte man ebenfalls Selbstvertrauen tanken, denn beim 3:0-Sieg gegen Leicester City war es insbesondere Rashford, der seine außergewöhnliche Form unter Beweis stellte. Der 25-Jährige erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen starke sechs Treffer und traf in all diesen Partien.

Ebenso gut in Form ist allerdings der FC Barcelona, der seit der 0:3-Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Bayern München auf einer Erfolgswelle schwimmt und seit dem 29. Oktober nur drei Unentschieden abgab. In allen anderen Spielen gingen die Katalanen als Sieger vom Platz, so auch am Wochenende bei dem 2:0-Erfolg gegen Cadiz.

Im Gegensatz zum Hinspiel wird Marcel Sabitzer nach dem Absitzen seiner Sperre heute in der Startelf stehen und im zentralen Mittelfeld neben Casemiro auflaufen. Fix verzichten müssen die Engländer jedoch auf Christian Eriksen und Donny van de Beek. Fraglich sind zudem Martial, Antony und Maguire. Auf der Gegenseite fallen jedoch mit dem gesperrten Gavi und den verletzen Pedri und Ousmane Dembélé einige wichtige Akteure aus.

