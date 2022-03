EL-Vorschau: Sechsfacher EL-Sieger trifft auf West Ham United

Nachdem zwei spannende Champions-League-Spieltage absolviert wurden, wollen wir einen Blick auf zwei interessante Europa-League-Partien werfen und euch eine kleine Vorschau liefern. Wir blicken nach...

FC Sevilla – West Ham United

Donnerstag, 10.3. 2022, 18:45 Uhr

Der FC Sevilla scheiterte in der Champions-League-Gruppe unter anderem an Red Bull Salzburg und spielt in der Europa League weiter, wo man mit einem Gesamtscore von 3:2 gegen Dinamo Zagreb aufstieg und nun auf West Ham United trifft, das in der Europa League heuer unter anderem zwei Mal gegen den SK Rapid gewann. West Ham konnte nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen und verlor zuletzt im FA Cup gegen Southampton und in der Liga gegen Liverpool. Die Mannschaft von Trainer David Moyes liegt aktuell auf Platz 6 in der Tabelle und zeigte zuletzt insbesondere in Auswärtsspielen Schwächen, da fünf der letzten acht Spiele in der Fremde verloren gingen.

Anders sieht es bei Sevilla aus, das auf Platz 2 in der Liga steht und seit heuer nur zwei Meisterschaftspartien verlor. Zuletzt setzte es in der Liga eine Niederlage am 28. November 2021 gegen Real Madrid. Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui präsentierte sich in dieser Saison sehr heimstark und verlor berwerbsübergreifend nur ein einziges Spiel.

Bei den Hausherren ist United-Leihgabe Anthony Martial fraglich, was schade ist, da er gegen West Ham United besonders gerne trifft und sechs Tore in 13 Begegnungen gemacht hat. Die Spanier haben in der Offensive Probleme, da Suso, Papu Gomez und Lamela allesamt angeschlagen sind. Thomas Delaney ist aufgrund von einer roten Karte gesperrt und wird von Ex-City-Spieler Fernando vertreten im zentralen Mittelfeld vertreten.

Auf der Gegenseite hofft der Premier-League-Klub, dass Declan Rice nach seiner Krankheit wieder einsatzfähig ist. Der defensive Mittelfeldspieler fehlte bei der Niederlage gegen Liverpool, könnte aber gegen Sevilla wieder in der Startformation stehen. Jarrod Bowen verletzte sich gegen die Reds, allerdings fiel die Verletzung glimpflich aus und er könnte bald wieder am Platz stehen. Vladimir Coufal und Angelo Ogbonna sind ansonsten die einzigen Verletzungen des Premier-League-Klubs.

Atalanta – Bayer Leverkusen

Donnerstag, 10.3. 2022, 21:00 Uhr

Bayer Leverkusen hatte zuletzt Probleme bei Auswärtsspielen und verlor berwerbsübergreifend vier der letzten sieben Partien in der Fremde. Neben einer 2:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt verlor man auch gegen Mainzu, Freiburg und Ferencvaros. Zuletzt zeigte aber die Formkurve nach oben, denn neben einem spektakulären 5:-1-Sieg gegen den BVB holte man auch ein 1:1-Unentschieden gegen den starken FC Bayern München.

Aktuell muss der Tabellendritte der deutschen Bundesliga auf Top-Torschützen Patrick Schick verzichten, der bewerbsübergreifend heuer bereits 25 Treffer erzielte. Karim Bellarabi, Andrey Lunev sind ebenfalls verletzt, Robert Andrich ist angeschlagen. Gegen die Bayern startete Florian Wirtz, wobei er heute wahrscheinlich eher im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, da Lucas Alario als Sturmspitze beginnen könnte. Julian Baumgartlinger stand gegen die Bayern übrigens auch wieder im Kader und könnte nach seiner Verletzung auch gegen Atalanta eine Option von der Bank sein.

Atalanta liegt aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz der Serie A und verlor am Wochenende gegen die AS Roma. Davide Zappacosta verletzte sich gegen die Römer und ist nun auch gegen Bayer Leverkusen fraglich. Sollte er nicht spielen können, könnten die Hausherren auf eine Dreierkette umstellen. Stürmer Duván Zapata ist verletzt und wird durch Luis Muriel in der Spitze ersetzt werden. Trainer Gian Piero Gasperini war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen die Roma nicht zufrieden und kündigte einige Veränderungen an. Der Serie A Klub will jedenfalls seine Serie von neun ungeschlagenen Spielen in der Europa League heute Abend prolongieren.

