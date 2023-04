EL-Vorschau: Trauner im Rampenlicht, Sabitzer-Einsatz wackelt

Auch heute blicken wir wieder auf zwei interessante Europacup-Spiele und verfassen eine kompakte Vorschau auf zwei Begegnungen. Wir blicken unter anderem nach Rom, wo...

Auch heute blicken wir wieder auf zwei interessante Europacup-Spiele und verfassen eine kompakte Vorschau auf zwei Begegnungen. Wir blicken unter anderem nach Rom, wo Gernot Trauner und Feyenoord einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen die AS Roma verteidigen wollen.

AS Roma – Feyenoord

20.04. 2023, 21:00 Uhr

Die AS Roma und Feyenoord trafen im Europa Conference League Finale 2021/22 in Tirana aufeinander, wo sich der Serie A Klub mit 1:0 durchsetzte. Im Hinspiel gab es das gleiche Resultat, allerdings ging der Sieg diesmal an Feyenoord. Man muss aber eher von glücklichen drei Punkten sprechen, denn die Statistiken sprechen eher für die AS Roma. Feyenoord kam zwar auf etwas mehr Ballbesitz, doch die Römer wiesen den wesentlich besseren Expected-Goal-Wert auf, der aus Feyenoord-Sicht mit 0.60:2.24 ausfiel. Den einzigen Treffer der Partie sollte aber Mats Wieffer erzielen, der mit einem Distanzschuss seine Mannschaft in eine gute Ausgangsbasis brachte.

Es wird aber alles andere als ein Spaziergang für Feyenoord werden, denn die AS Roma präsentierte sich zuletzt in guter Form. Der aktuelle Tabellendritte der Serie A gewann die letzten drei Meisterschaftsspiele in Folge und zeigte insbesondere in Heimspielen starke Leistungen. Feyenoord wird trotzdem mit einer breiten Brust anreisen, denn die Mannschaft von Arne Slot verlor in der aktuellen Saison bewerbsübergreifend erst vier Spiele und verteidigte auch den souveränen ersten Tabellenplatz in der Liga zuletzt mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Cambuur. Beide Teams gewannen demnach die Generalproben vor dem Rückspiel mit dem gleichen Ergebnis, da auch die Roma zuletzt Udinese mit einem 3:0-Sieg abfertigte.

Die Hausherren müssen nur auf Rick Karsdorp fix verzichten, der sich im März einer Knieoperation unterzog. Paulo Dybala ist allerdings auch fraglich. Der Offensivspieler hat Probleme mit den Adduktoren und wurde beim Sieg gegen Udinese geschont. Es wird abzuwarten sein, ob sich ein Einsatz im Rückspiel ausgehen wird. Auf der Gegenseite fehlen die Langzeitverletzten Patrik Walemark und Mimeirhel Benita, während Quinten Timber rechtzeitig fit werden könnte. Der österreichische Legionär Gernot Trauner wird so wie im Hinspiel im Abwehrzentrum neben Hancko starten.

FC Sevilla – Manchester United

20.04. 2023, 21:00 Uhr

Im Hinspiel lief zunächst alles für Manchester United, denn die Red Devils führten nach nur 21 Minuten mit 2:0. Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht war der Umstand, dass ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer einen Doppelpack erzielte. Manchester United sollte an diesem Abend in der Schlussphase der Partie zwei weitere Treffer erzielen – allerdings ins eigene Tor. In der 84. Minute verkürzte Tyrell Malacia auf 1:2 und ein weiteres Eigentor von Harry Maguire machte die Begegnung zwischen diesen beiden Mannschaften wieder komplett offen.

Es ist noch fraglich, ob Doppeltorschütze Sabitzer auch am Rückspiel teilnehmen wird können, denn der Nationalspieler verletzte sich beim Auswärmen in der Partie gegen Nottingham Forest und ist fraglich. Sabitzer ist jedoch nicht der einzige Spieler, der fehlen könnte, denn die Verletzungsliste bei den Red Devils ist extrem lang. Trainer Erik ten Hag muss auf Raphaël Varane, Phil Jones, Lisandro Martínez, Donny van de Beek, Tom Heaton und Alejandro Garnacho fix verzichten. Ebenfalls nicht dabei ist der gesperrte Bruno Fernandes. Neben Sabitzer sind zudem mit Scott McTominay, Luke Shaw, Tyrell Malacia und Marcus Rashford vier weitere Spieler angeschlagen, von denen allerdings der eine oder andere rechtzeitig fit werden könnte. Der FC Sevilla kann aus dem Vollen schöpfen, da kein einziger Spieler verletzt, gesperrt oder angeschlagen ist.

Der FC Sevilla gewann am Wochenende das wichtige Duell gegen den FC Valencia mit 2:0 und hat damit immerhin acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Auch Manchester United kam zu einem 2:0-Auswärtssieg – gegen Notthingham Forest erzielten Antony und Diogo Dalot die Treffer.

