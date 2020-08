EL-Vorschau: Wer zieht nach Sevilla ins EL-Finale ein?

Sevilla steht nach dem 2:1-Sieg gegen Manchester United als erster Finalist der Europa-League-Saison 2019/20 fest. Heute wird ermittelt gegen wen die Spanier, die richtige...

Sevilla steht nach dem 2:1-Sieg gegen Manchester United als erster Finalist der Europa-League-Saison 2019/20 fest. Heute wird ermittelt gegen wen die Spanier, die richtige Spezialisten in diesem Bewerb sind, das Endspiel bestreiten werden. Inter geht zwar als Favorit ins Spiel gegen Shakhtar Donetsk, aber für den Serie-A-Klub wird es alles andere als einfach werden.

Blicken wir zunächst kurz auf die gestrige Partie. United erwischte den besseren Start und ging bereits nach neun Minuten nach einem Strafstoß durch Bruno Fernandez mit 1:0 in Führung. Suso sorgte nach 26 Minuten für den Ausgleich und die Spanier gingen etwas glücklich mit 1:1 in die Halbzeitpause. Manchester United fand nach dem Wechsel die klar besseren Möglichkeiten vor, scheiterte aber an der eigenen Chancenauswertung und an Sevilla-Keeper Yassine Bounou, der einige Chancen von Rashford und Martial zunichtemachte. In der 78. Minute bestrafte Luuk de Jong den Premier-League-Klub für die schwache Chancenverwertung und erzielte den Siegtreffer zum 2:1, da United-Außenverteidiger Wan-Bissaka ein böser Stellungsfehler unterlief.

United hatte zwar etwas weniger Ballbesitz, feuerte aber deutlich mehr Schüsse ab (20:9) und hatte über das gesamte Spiel die klar besseren Möglichkeiten. Manchester United hat in dieser Saison damit nach dem FA Cup und EFL Cup auch das dritte Semifinale verloren und der FC Sevilla hat die große Chance einmal mehr seinen Lieblingsbewerb zu gewinnen. Der Gegner der Spanier wird heute Abend ermittelt:

Inter – Shakhtar Donetsk

Montag, 17.08. 2020. 21:00 Uhr

Merkur-Arena

Inter steht nach dem 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen zum ersten Mal seit 2009/10 in einem Europacup-Semifinale. Ein gutes Omen, denn als der Serie-A-Klub das letzte Mal so weit in einem Bewerb vorstieß, stemmte er am Ende die Champions-League-Trophäe in die Höhe. Shakhtar Donetsk könnte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in ein Europacup-Finale vordringen. Der bisher einzige Finaleinzug gelang den Ukrainern in der Saison 2008/09, als man sich im Halbfinale gegen den Liga-Konkurrenten Dynamo Kiew durchsetzte und im Finale anschließend Werder in der Verlängerung mit 2:1 bezwang.

Shakhtar Donetsk spielt eine unglaublich starke Saison. In der Liga gewann der Klub den Titel mit einem Respektabstand von 23 Punkten auf Dynamo Kiew. In der gesamten Saison musste die Mannschaft von Trainer Luís Castro von 46 Pflichtspielen nur sechs Partien verloren geben und man fuhr im Europacup Siege gegen Atalanta, Benfica, Wolfsburg und Basel ein. Insbesondere die jüngste Partie gegen Marcel Kollers Mannschaft zeigt wie gut Shakhtar aktuell in Form ist, denn der 4:1-Sieg war eine kleine Machtdemonstration.

Die Ukrainer weisen keine Verletzte auf und mit Davit Khocholava kehrt ein im Viertelfinale gesperrter Spieler wieder zurück in den Kader, wobei es durchaus sein kann, dass Trainer Luís Castro die Mannschaft vom 4:1-Sieg gegen Basel nach der starken Vorstellung unverändert gegen Inter aufs Spielfeld schicken wird.

Inter muss aufgrund einer Muskelverletzung auf Alexis Sanchez verzichten, der so wie Matias Vecino seiner Mannschaft gegen Shakhtar nicht helfen wird können.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Inter und Shakhtar Donetsk findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net findet ihr ebenfalls eine ausführliche Prognose und Wetttipps!