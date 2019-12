Europa League – das Resümee der 2010er Jahre

Nachdem wir gestern die Champions League zahlentechnisch analysiert haben, fühlen wir heute der Europa League auf den Zahn. Der in Österreich populäre Bewerb findet...

Nachdem wir gestern die Champions League zahlentechnisch analysiert haben, fühlen wir heute der Europa League auf den Zahn. Der in Österreich populäre Bewerb findet in der Zehnjahres-Punktetabelle einen heimischen Vertreter am Stockerl. Außerdem sicherte sich zweimal ein in Österreich stürmende Angreifer die Torjägerkrone. Übrigens: 17 der 55 UEFA-Nationen sahen Gruppenspiele in den letzten zehn Jahren nur aus der Ferne.

210 Teams aus 38 Nationen – Die 2010er Euro-League Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit Anfang 2010 in der in der Europa League Gruppen- bzw. K.O.-Phase aufgelistet. Letztere Entscheidungsspiele haben keine spezielle Wertigkeit und fließen mit dem Spielstand nach den regulären 90 Minuten in die Tabelle ein.

Sp S U N Tore Pkt 1. FC Sevilla (ESP) 63 38 13 12 119 : 58 + 61 127 2. FC Villarreal (ESP) 68 35 17 16 116 : 86 + 30 122 3. FC Salzburg (AUT) 64 33 12 19 112 : 77 + 35 111 4. Lazio Rom (ITA) 64 28 18 18 98 : 78 + 20 102 5. Dynamo Kiew (UKR) 66 26 23 17 101 : 79 + 22 101 6. Atlético Madrid (ESP) 47 29 10 8 79 : 35 + 44 97 7. Sporting Lissabon (POR) 62 28 13 21 96 : 75 + 21 97 8. Zenit St. Petersburg (RUS) 48 29 5 14 90 : 54 + 36 92 9. Athletic Bilbao (ESP) 55 25 11 19 90 : 84 + 6 86 10. SSC Neapel (ITA) 50 23 12 15 87 : 56 + 31 81 11. Tottenham Hotspur (ENG) 48 22 15 11 77 : 48 + 29 81 12. PSV Eindhoven (NLD) 50 22 13 15 73 : 63 + 10 79 13. SC Braga (POR) 49 22 13 14 69 : 59 + 10 79 14. Benfica Lissabon (POR) 38 23 9 6 62 : 35 + 27 78 15. Besiktas Istanbul (TUR) 52 22 9 21 75 : 78 – 3 75 16. FC Valencia (ESP) 40 22 8 10 72 : 43 + 29 74 17. AC Florenz (ITA) 40 21 10 9 68 : 39 + 29 73 18. FC Arsenal (ENG) 35 22 6 7 74 : 32 + 42 72 19. Olympique Lyon (FRA) 38 21 8 9 70 : 42 + 28 71 20. FC Liverpool (ENG) 43 19 14 10 56 : 36 + 20 71 21. RSC Anderlecht (BEL) 50 20 11 19 72 : 61 + 11 71 22. Fenerbahce Istanbul (TUR) 42 19 13 10 50 : 44 + 6 70 23. AZ Alkmaar (NLD) 50 17 17 16 67 : 74 – 7 68 24. Sparta Prag (CZE) 42 17 14 11 63 : 50 + 13 65 25. PAOK Thessaloniki (GRC) 50 16 17 17 52 : 56 – 4 65 26. Rubin Kazan (RUS) 40 15 16 9 55 : 35 + 20 61 27. KRC Genk (BEL) 36 16 13 7 60 : 44 + 16 61 28. Viktoria Pilsen (CZE) 40 17 10 13 60 : 50 + 10 61 29. FC Basel (SUI) 38 16 12 10 55 : 39 + 16 60 30. Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) 37 18 6 13 50 : 39 + 11 60 31. FC Schalke 04 (DEU) 32 16 11 5 56 : 27 + 29 59 32. FC Chelsea (ENG) 24 18 4 2 53 : 20 + 33 58 33. Eintracht Frankfurt (DEU) 28 17 6 5 56 : 33 + 23 57 34. Standard Lüttich (BEL) 46 14 15 17 54 : 64 – 10 57 35. FC Porto (POR) 31 17 5 9 56 : 43 + 13 56 36. Ajax Amsterdam (NLD) 37 16 8 13 44 : 40 + 4 56 37. BSC Young Boys (SUI) 40 16 8 16 64 : 60 + 4 56 38. FC Brügge (BEL) 42 14 12 16 51 : 54 – 3 54 39. FK Krasnodar (RUS) 40 15 9 16 45 : 56 – 11 54 40. Bayer Leverkusen (DEU) 30 15 8 7 48 : 25 + 23 53 41. Manchester United (ENG) 29 15 6 8 47 : 23 + 24 51 42. Metalist Kharkiv (UKR) 34 14 7 13 48 : 36 + 12 49 43. Inter Mailand (ITA) 30 14 7 9 43 : 34 + 9 49 44. Olympique Marseille (FRA) 39 14 7 18 55 : 56 – 1 49 45. FC Kopenhagen (DNK) 44 11 14 19 37 : 55 – 18 47 46. Lokomotiv Moskau (RUS) 26 13 5 8 43 : 37 + 6 44 47. Steaua Bukarest (ROU) 36 11 11 14 47 : 54 – 7 44 48. Celtic Glasgow (SCO) 36 11 10 15 44 : 54 – 10 43 49. SK Rapid Wien (AUT) 40 12 7 21 40 : 74 – 34 43 50. Ludogorets Razgrad (BGR) 32 10 12 10 38 : 37 + 1 42 51. Shakhtar Donetsk (UKR) 22 12 5 5 45 : 25 + 20 41 52. VfL Wolfsburg (DEU) 24 10 8 6 42 : 33 + 9 38 53. Borussia Dortmund (DEU) 22 10 7 5 37 : 23 + 14 37 54. Bor. M’gladbach (DEU) 26 9 10 7 43 : 34 + 9 37 55. Olympiakos Piräus (GRC) 28 10 7 11 32 : 31 + 1 37 56. Twente Enschede (NLD) 24 10 6 8 34 : 37 – 3 36 57. Hannover 96 (DEU) 20 9 7 4 33 : 26 + 7 34 58. Dinamo Zagreb (HRV) 28 10 4 14 35 : 37 – 2 34 59. ZSKA Moskau (RUS) 22 9 6 7 31 : 25 + 6 33 60. AS Saint-Étienne (FRA) 28 6 15 7 30 : 31 – 1 33 61. APOEL Nikosia (CYP) 28 10 3 15 28 : 39 – 11 33 62. Legia Warschau (POL) 30 10 3 17 22 : 37 – 15 33 63. AS Rom (ITA) 22 8 8 6 44 : 31 + 13 32 64. KAA Gent (BEL) 22 8 8 6 34 : 41 – 7 32 65. Girondins Bordeaux (FRA) 28 8 7 13 29 : 33 – 4 31 66. Partizan Belgrad (SRB) 32 7 10 15 33 : 53 – 20 31 67. Juventus Turin (ITA) 18 7 9 2 23 : 17 + 6 30 68. BATE Borisov (BLR) 24 8 6 10 29 : 42 – 13 30 69. Betis Sevilla (ESP) 18 7 8 3 19 : 13 + 6 29 70. Anzhi Makhachkala (RUS) 20 7 7 6 17 : 16 + 1 28 71. FC Zürich (SUI) 26 7 7 12 28 : 40 – 12 28 72. Manchester City (ENG) 14 8 3 3 24 : 12 + 12 27 73. AC Mailand (ITA) 16 8 3 5 30 : 20 + 10 27 74. VfB Stuttgart (DEU) 18 8 3 7 30 : 22 + 8 27 75. FC Everton (ENG) 18 8 3 7 30 : 30 + 0 27 76. FC Astana (KAZ) 26 7 6 13 30 : 50 – 20 27 77. Paris SG (FRA) 16 6 7 3 21 : 16 + 5 25 78. Feyenoord Rotterdam (NLD) 20 7 4 9 22 : 25 – 3 25 79. Trabzonspor (TUR) 24 7 4 13 26 : 38 – 12 25 80. Maccabi Tel Aviv (ISR) 26 6 7 13 23 : 42 – 19 25 81. Qarabag Agdam (AZE) 30 6 7 17 24 : 49 – 25 25 82. FC Fulham (ENG) 15 6 6 3 21 : 14 + 7 24 83. Slavia Prag (CZE) 18 6 6 6 21 : 19 + 2 24 84. Celta Vigo (ESP) 14 6 5 3 20 : 14 + 6 23 85. Dinamo Moskau (RUS) 10 7 2 1 13 : 7 + 6 23 86. Stade Rennes (FRA) 22 6 5 11 26 : 34 – 8 23 87. Slovan Liberec (CZE) 20 5 6 9 23 : 30 – 7 21 88. Malmö FF (SWE) 20 5 6 9 20 : 32 – 12 21 89. Molde FK (NOR) 14 6 2 6 17 : 18 – 1 20 90. Sheriff Tiraspol (MDA) 18 4 8 6 14 : 17 – 3 20 91. Udinese Calcio (ITA) 16 5 5 6 18 : 22 – 4 20 92. LOSC Lille (FRA) 18 4 8 6 18 : 25 – 7 20 93. AEK Athen (GRC) 20 4 8 8 24 : 34 – 10 20 94. UD Levante (ESP) 10 5 4 1 14 : 5 + 9 19 95. FC Getafe (ESP) 12 6 1 5 12 : 12 + 0 19 96. Lech Posen (POL) 14 5 4 5 14 : 16 – 2 19 97. FC Turin (ITA) 10 5 3 2 15 : 9 + 6 18 98. Newcastle United (ENG) 12 4 6 2 11 : 9 + 2 18 99. Glasgow Rangers (SCO) 16 3 9 4 19 : 18 + 1 18 100. Istanbul Basaksehir (TUR) 12 5 3 4 14 : 17 – 3 18 101. Spartak Moskau (RUS) 14 5 3 6 22 : 29 – 7 18 102. HNK Rijeka (HRV) 18 4 6 8 20 : 27 – 7 18 103. FK Austria Wien (AUT) 18 4 6 8 30 : 41 – 11 18 104. Rosenborg BK (NOR) 36 4 6 26 27 : 71 – 44 18 105. RB Leipzig (DEU) 12 5 2 5 18 : 18 + 0 17 106. Apollon Limassol (CYP) 24 4 5 15 24 : 52 – 28 17 107. Atalanta Bergamo (ITA) 8 4 3 1 17 : 8 + 9 15 108. OGC Nizza (FRA) 14 5 0 9 19 : 22 – 3 15 109. Vitória Guimarães (POR) 18 3 6 9 18 : 24 – 6 15 110. Hamburger SV (DEU) 8 4 2 2 14 : 10 + 4 14 111. Östersunds FK (SWE) 8 4 2 2 10 : 8 + 2 14 112. Zulte Waregem (BEL) 12 4 2 6 12 : 23 – 11 14 113. Panathinaikos Athen (GRC) 22 3 5 14 20 : 43 – 23 14 114. Real Sociedad (ESP) 8 4 1 3 19 : 10 + 9 13 115. LASK Linz (AUT) 6 4 1 1 11 : 4 + 7 13 116. Wolverhampton (ENG) 6 4 1 1 11 : 5 + 6 13 117. EA Guingamp (FRA) 8 4 1 3 10 : 10 + 0 13 118. FCSB (ROU) 8 4 1 3 11 : 12 – 1 13 119. Esbjerg fB (DNK) 8 4 1 3 10 : 12 – 2 13 120. Astra Giurgiu (ROU) 14 3 4 7 15 : 28 – 13 13 121. NK Maribor (SVN) 20 3 4 13 24 : 41 – 17 13 122. CFR Cluj (ROU) 8 4 0 4 6 : 9 – 3 12 123. FC Lugano (SUI) 12 3 3 6 11 : 16 – 5 12 124. Hapoel Beer Sheva (ISR) 14 3 3 8 13 : 21 – 8 12 125. Hapoel Tel Aviv (ISR) 14 3 3 8 14 : 23 – 9 12 126. Espanyol Barcelona (ESP) 6 3 2 1 12 : 4 + 8 11 127. Stoke City (ENG) 8 3 2 3 10 : 9 + 1 11 128. Osmanlispor (TUR) 8 3 2 3 10 : 10 + 0 11 129. Chornomorets Odessa (UKR) 8 3 2 3 6 : 7 – 1 11 130. Aris Thessaloniki (GRC) 8 3 2 3 7 : 8 – 1 11 131. Maccabi Haifa (ISR) 12 3 2 7 16 : 21 – 5 11 132. Wisla Krakau (POL) 8 3 2 3 9 : 14 – 5 11 133. FC Augsburg (DEU) 8 3 1 4 12 : 12 + 0 10 134. KSC Lokeren (BEL) 6 3 1 2 4 : 4 + 0 10 135. Birmingham City (ENG) 6 3 1 2 8 : 8 + 0 10 136. Roter Stern Belgrad (SRB) 8 2 4 2 3 : 3 + 0 10 137. FC Sion (SUI) 8 2 4 2 8 : 9 – 1 10 138. FC Midtjylland (DNK) 8 3 1 4 9 : 18 – 9 10 139. Asteras Tripolis (GRC) 12 2 4 6 11 : 22 – 11 10 140. AEK Larnaka (CYP) 12 2 4 6 10 : 23 – 13 10 141. Swansea City (ENG) 8 2 3 3 7 : 7 + 0 9 142. 1.FSV Mainz 05 (DEU) 6 2 3 1 8 : 10 – 2 9 143. Aalborg BK (DNK) 8 3 0 5 6 : 16 – 10 9 144. FC Southampton (ENG) 6 2 2 2 6 : 4 + 2 8 145. Estoril Praia (POR) 12 1 5 6 12 : 16 – 4 8 146. Odense BK (DNK) 12 2 2 8 17 : 28 – 11 8 147. Zorya Luhansk (UKR) 12 2 2 8 5 : 17 – 12 8 148. KF Skënderbeu (ALB) 12 2 2 8 10 : 23 – 13 8 149. Ferencváros (HUN) 6 1 4 1 5 : 7 – 2 7 150. MOL Fehérvár FC (HUN) 6 2 1 3 5 : 7 – 2 7 151. Spartak Trnava (SVK) 6 2 1 3 4 : 7 – 3 7 152. US Palermo (ITA) 6 2 1 3 7 : 11 – 4 7 153. Levski Sofia (BGR) 6 2 1 3 6 : 11 – 5 7 154. Konyaspor (TUR) 12 1 4 7 6 : 18 – 12 7 155. Dinamo Minsk (BLR) 12 2 1 9 6 : 25 – 19 7 156. Kuban Krasnodar (RUS) 6 1 3 2 7 : 7 + 0 6 157. 1.FC Köln (DEU) 6 2 0 4 7 : 8 – 1 6 158. CS Marítimo (POR) 6 1 3 2 4 : 6 – 2 6 159. Videoton FC (HUN) 6 2 0 4 6 : 8 – 2 6 160. FC Vaslui (ROU) 6 1 3 2 5 : 8 – 3 6 161. SC Freiburg (DEU) 6 1 3 2 5 : 8 – 3 6 162. AS Monaco (FRA) 6 1 3 2 5 : 9 – 4 6 163. Hertha BSC (DEU) 8 1 3 4 7 : 12 – 5 6 164. HJK Helsinki (FIN) 6 2 0 4 5 : 11 – 6 6 165. FC St. Gallen (SUI) 6 2 0 4 6 : 13 – 7 6 166. FK Rostov (RUS) 4 1 2 1 6 : 3 + 3 5 167. Werder Bremen (DEU) 4 1 2 1 9 : 7 + 2 5 168. Wigan Athletic (ENG) 6 1 2 3 6 : 7 – 1 5 169. Wolfsberger AC (AUT) 6 1 2 3 7 : 8 – 1 5 170. TSG Hoffenheim (DEU) 6 1 2 3 8 : 10 – 2 5 171. US Sassuolo (ITA) 6 1 2 3 9 : 11 – 2 5 172. FC Utrecht (NLD) 6 0 5 1 5 : 7 – 2 5 173. FK Jablonec (CZE) 6 1 2 3 6 : 8 – 2 5 174. Académica Coimbra (POR) 6 1 2 3 6 : 9 – 3 5 175. Sampdoria Genua (ITA) 6 1 2 3 4 : 7 – 3 5 176. Sarpsborg 08 (NOR) 6 1 2 3 8 : 13 – 5 5 177. Vitesse Arnheim (NLD) 6 1 2 3 5 : 10 – 5 5 178. Belenenses SAD (POR) 6 1 2 3 2 : 8 – 6 5 179. Vorskla Poltava (UKR) 12 1 2 9 8 : 23 – 15 5 180. F91 Düdelingen (LUX) 12 1 2 9 11 : 34 – 23 5 181. Slovan Bratislava (SVK) 18 1 2 15 15 : 44 – 29 5 182. Dundalk FC (IRL) 6 1 1 4 5 : 8 – 3 4 183. Helsingborgs IF (SWE) 6 1 1 4 9 : 12 – 3 4 184. IF Elfsborg (SWE) 6 1 1 4 5 : 10 – 5 4 185. Rio Ave FC (POR) 6 1 1 4 5 : 10 – 5 4 186. AEL Limassol (CYP) 6 1 1 4 4 : 10 – 6 4 187. AIK Solna (SWE) 6 1 1 4 5 : 14 – 9 4 188. Galatasaray Istanbul (TUR) 6 0 3 3 5 : 9 – 4 3 189. FK Oleksandria (UKR) 6 0 3 3 6 : 10 – 4 3 190. Neftchi Baku (AZE) 6 0 3 3 4 : 8 – 4 3 191. ZSKA Sofia (BGR) 6 1 0 5 4 : 10 – 6 3 192. FC Thun (SUI) 6 1 0 5 3 : 10 – 7 3 193. Rapid Bukarest (ROU) 6 1 0 5 5 : 12 – 7 3 194. Paços Ferreira (POR) 6 0 3 3 1 : 8 – 7 3 195. Hajduk Split (HRV) 6 1 0 5 5 : 13 – 8 3 196. Debreceni VSC (HUN) 6 1 0 5 4 : 13 – 9 3 197. SK Sturm Graz (AUT) 6 1 0 5 5 : 14 – 9 3 198. Shakhter Karaganda (KAZ) 6 0 2 4 5 : 10 – 5 2 199. FC Groningen (NLD) 6 0 2 4 2 : 8 – 6 2 200. Kiryat Shmona (ISR) 6 0 2 4 6 : 13 – 7 2 201. Pandurii Targu Jiu (ROU) 6 0 2 4 3 : 11 – 8 2 202. FC Zlin (CZE) 6 0 2 4 1 : 10 – 9 2 203. FK Qabala (AZE) 12 0 2 10 7 : 26 – 19 2 204. Tromsø (NOR) 6 0 1 5 1 : 10 – 9 1 205. Akhisarspor (TUR) 6 0 1 5 4 : 14 – 10 1 206. Karpaty Lviv (UKR) 6 0 1 5 4 : 15 – 11 1 207. FC Lausanne (SUI) 6 0 1 5 5 : 16 – 11 1 208. Vardar Skopje (MKD) 6 0 1 5 3 : 20 – 17 1 209. Unirea Urziceni (ROU) 2 0 0 2 1 : 4 – 3 0 210. Shamrock Rovers (IRL) 6 0 0 6 4 : 19 – 15 0

Das Ranking kombiniert nach Ländern spiegelt im Groben auch die 5-Jahres-Wertung wieder. Vorne weg die großen vier, Österreich auf Platz zwölf.

Sp S U N Tore Pkt 1. Spanien 341 180 80 81 572 : 364 + 208 620 2. England 278 137 74 67 441 : 264 + 177 485 3. Italien 292 127 83 82 463 : 343 + 120 464 4. Deutschland 264 114 78 72 433 : 318 + 115 420 5. Russland 230 102 58 70 329 : 269 + 60 364 6. Portugal 240 98 62 80 331 : 293 + 38 356 7. Belgien 214 79 62 73 287 : 291 – 4 299 8. Frankreich 217 75 61 81 283 : 278 + 5 286 9. Ukraine 203 76 51 76 273 : 251 + 22 279 10. Niederlande 199 73 57 69 252 : 264 – 12 276 11. Türkei 162 57 39 66 190 : 228 – 38 210 12. Österreich 140 55 28 57 205 : 218 – 13 193 13. Tschechien 132 46 40 46 174 : 167 + 7 178 14. Schweiz 142 47 35 60 180 : 203 – 23 176 15. Griechenland 140 38 43 59 146 : 194 – 48 157 16. Rumänien 86 24 21 41 93 : 138 – 45 93 17. Dänemark 80 23 18 39 79 : 129 – 50 87 18. Zypern 70 17 13 40 66 : 124 – 58 64 19. Polen 52 18 9 25 45 : 67 – 22 63 20. Israel 72 15 17 40 72 : 120 – 48 62 21. Schottland 52 14 19 19 63 : 72 – 9 61 22. Kroatien 52 15 10 27 60 : 77 – 17 55 23. Bulgarien 44 13 13 18 48 : 58 – 10 52 24. Schweden 46 12 11 23 49 : 76 – 27 47 25. Norwegen 62 11 11 40 53 : 112 – 59 44 26. Serbien 40 9 14 17 36 : 56 – 20 41 27. Weißrussland 36 10 7 19 35 : 67 – 32 37 28. Aserbaidschan 48 6 12 30 35 : 83 – 48 30 29. Kasachstan 32 7 8 17 35 : 60 – 25 29 30. Ungarn 24 6 5 13 20 : 35 – 15 23 31. Moldawien 18 4 8 6 14 : 17 – 3 20 32. Slowenien 20 3 4 13 24 : 41 – 17 13 33. Slowakei 24 3 3 18 19 : 51 – 32 12 34. Albanien 12 2 2 8 10 : 23 – 13 8 35. Finnland 6 2 0 4 5 : 11 – 6 6 36. Luxemburg 12 1 2 9 11 : 34 – 23 5 37. Irland 12 1 1 10 9 : 27 – 18 4 38. Nordmazedonien 6 0 1 5 3 : 20 – 17 1

17 der 55 UEFA-Mitglieder brachten es seit 2010 nicht zu einem Europa League Spiel: Andorra, Armenien, Bosnien u. Herzegowina, Estland, Färöer-Inseln, Georgien, Gibraltar, Island, Kosovo, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Montenegro, Nordirland, San Marino und Wales

Beliebt in Österreich, mehr Leute im Stadion

Im Schnitt kamen zuletzt knapp 25.000 Zuschauer in die Stadien, während Anfang der Zehner-Jahre der Wert eher an der 20.000 Marke kratzte. Im Gegensatz zu den Top-Vier-Nationen genießt der Bewerb in Österreich größere Popularität. Einerseits sind die Spiele unkompliziert im Free-TV zu sehen, andererseits brachte man noch jedes Jahr einen rotweißroten Teilnehmer zumindest in die Gruppenphase. Heimischer Rekordhalter ist da klarerweise Dauerbrenner FC Salzburg, die im Frühjahr gemeinsam mit dem LASK schon erste Punkte für die „Zwanziger-Tabelle“ sammeln können.

Der Modus blieb während der letzten Jahre unverändert, 48 Mannschaften kämpfen in zwölf Gruppen um den Einzug in die K.O.-Phase, wo dann im Frühjahr auch die Drittplatzierten der Champions League dazu stoßen. In naher Zukunft wird sich aber den Bewerb vermutlich wesentlich verändern, da ab 2021 eine Stufe darunter die „UEFA Europa Conference League“ starten wird.

Die Bomber der Europa League

Die Torjägerliste ist stark in iberischer Hand, bester Österreicher ist Marc Janko mit 9 vor Louis Schaub mit 7 Toren.

30 Falcao (KOL) Atletico Madrid, Porto

28 Aritz Aduriz (ESP) Athletic Bilbao

26 Kévin Gameiro (FRA) PSG, Monaco, Valencia, Atletico Bilbao

21 Óscar Cardozo (PAR) Benfica, Trabzonspor, O. Piräus

18 Klaas-Jan Huntelaar (NLD) Schalke

Kompakt | Titel, Torjäger und der rotweißrote Einfluss

Iberische Halbinsel und britische Insel – so könnte man den gemeinsamen Nenner der prägendsten Mannschaften seit 2010 finden. Genau drei von in Summe zwanzig Finalplätzen gingen nicht dorthin.

EL Sieger EL Finalist Österreich? Torschützen 2010 Atletico Madrid FC Fulham Salzburg Ó. Cardozo (Lissabon), C. Pizarro (Bremen) je 9 2011 FC Porto Sporting Braga Rapid, Salzburg Falcao (FC Porto, 17) 2012 Atletico Madrid Athletic Bilbao Sturm, Austria, Salzburg Falcao (Atlético Madrid, 12) 2013 FC Chelsea Benfica L. Rapid Libor Kozák (Lazio Rom, 8) 2014 FC Sevilla Benfica L. Rapid, Salzburg Jonatan Soriano (FC Salzburg, 8) 2015 FC Sevilla Dnipropetrowsk Salzburg Alan (FC Salzburg), Lukaku (Everton) je 8 2016 FC Sevilla FC Liverpool Rapid Artiz Aduriz (Athletic Bilbao, 10) 2017 Manch. United Ajax Amst. Austria, Rapid, Salzburg Giuliano (St. Petersburg), Edin Dzeko (AS Rom) je 8 2018 Atletico Madrid O. Marseille Austria, Salzburg Artitz Aduriz (Bilbao), Ciro Immobile (Lazio Rom) je 8 2019 FC Chelsea FC Arsenal Rapid, Salzburg Olivier Giroud (Chelsea, 11)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt. Somit fallen die Teilnahmen des LASK und Wolfsberger AC erst ins nächste Jahr 2020.

Das war der fünfte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Dieses Wochenende werden in der deutschen Bundesliga die Zehner-Jahre abgeschlossen. Grund genug um am Montag an dieser Stelle das deutsche Zehn-Jahresranking zu präsentieren.