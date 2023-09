Gegnercheck: 18-Jähriger glänzte bei Sturm-Gegner Rakow

Neun Tore erzielten die Europa-League-Gegner des SK Sturm Graz am vergangenen Wochenende und alle drei gewannen damit ihre Spiele. Gerade der nächste Gegner, der...

Neun Tore erzielten die Europa-League-Gegner des SK Sturm Graz am vergangenen Wochenende und alle drei gewannen damit ihre Spiele. Gerade der nächste Gegner, der polnische Meister Rakow, offenbarte aber auch die eine oder andere Schwäche.

Sporting CP – Rio Ave 2:0 (2:0) – xG 1.57 : 0.50

Sporting Lissabon ließ beim 2:0-Sieg über Rio Ave nur wenig zu und sorgte bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse: Paulinho brachte die Grün-Weißen nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung und Rechtsaußen Marcus Edwards stellte nach 26 Minuten auf 2:0. In der Schlussphase des Spiels verletzte sich Innenverteidiger Ousmane Diomande und musste ausgewechselt werden.

Trainer Rúben Amorim rotierte wieder ein wenig, brachte etwa Trincao nur von der Bank und ließ Victor Gyökeres und Ivan Fresneda über die volle Spieldauer auf der Bank sitzen. In der zweiten Halbzeit hatte Sporting, auch dank eines gut funktionierenden Pressings, die Chance, das Ergebnis noch höher ausfallen zu lassen.

Ruch Chorzow – Rakow Czestochowa 3:5 (1:3) – xG 1.65 : 2.25

Der polnische Meister Rakow Czestochowa kommt in der Ekstraklasa immer besser in Schuss und gewann nun bereits die letzten vier Spiele. Auswärts beim neuen Tabellenletzten Ruch Chorzow gab es einen 5:3-Sieg, der allerdings nicht immer ungefährdet war.

Der Außenseiter ging nach sieben Minuten sogar mit 1:0 in Führung, aber ein lupenreiner Hattrick des erst 18-jährigen Dawid Drachal, der diesmal im 3-4-2-1 von Rakow als rechter Flügelverteidiger aufgeboten wurde, sorgte für die 3:1-Pausenführung des Meisters. Es waren die ersten Tore des starken Drachal im erst vierten Spiel für Rakow.

Ein sehenswerter Abschluss von Srdjan Plavsic nach 68 Minuten sorgte für das 4:1. Doch danach ließ sich Rakow schleifen und verteidigte teilweise tollpatschig, wodurch Ruch Chorzow bis zur 80. Minute noch auf 4:3 herankam. Erst der kurz zuvor eingewechselte Ukrainer Vladyslav Kochergin sorgte nach 87 Minuten für die endgültige Entscheidung zugunsten des Sturm-Gegners.

Rakow muss vor dem Heimduell mit Sturm Graz am 5. Oktober noch zweimal in der Liga ran: Auswärts gegen Lech Posen gibt’s ein Nachtragsspiel und die Generalprobe gibt’s am 1. Oktober im Heimspiel gegen Radomiak Radom.

Atalanta Bergamo – Cagliari Calcio 2:0 (1:0) – xG 1.55 : 1.36

Das aktuell noch ein wenig in einer Selbstfindungsphase befindliche Atalanta Bergamo feierte am Wochenende einen wichtigen 2:0-Sieg gegen Cagliari Calcio, das von Claudio Ranieri trainiert wird.

Ademola Lookman brachte das Team von Gian Piero Gasperini nach 33 Minuten in Führung. Bereits zuvor hatte Lookman nach einem schönen Solo nur die Latte getroffen und Zappacosta scheiterte kurz darauf an der Stange. Der eingewechselte Mario Pasalic traf nach 76 Minuten zum 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung.

Erst danach kam Cagliari auf, verzeichnete noch einen Lattenschuss, hatte gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Cagliari ist jedoch kein echter Gradmasser, zumal das Team jetzt Vorletzter in der Serie A ist und in fünf Partien erst einen Treffer erzielen konnte. Atalanta hingegen ist nun Sechster und einigermaßen im Plansoll. Auf Tabellenführer Inter fehlen derzeit sechs Punkte, auf den Tabellenzweiten Milan allerdings nur drei. Vor dem nächsten Europa-League-Duell auswärts mit Sporting absolviert das Team noch zwei Spiele – auswärts bei Hellas Verona und danach zu Hause gegen Juventus.