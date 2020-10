Kühbauer: „Über diese Gruppe können wir uns nicht beschweren“

In Nyon fand heute um 13:00 Uhr die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League 2020/21 statt. Insgesamt sind...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

In Nyon fand heute um 13:00 Uhr die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Europa League 2020/21 statt. Insgesamt sind 48 Mannschaften in der Gruppenphase vertreten. Die Gruppenauslosung erfolgte aus vier Lostöpfen heraus. Wir hatten dabei eine gute Ausgangsposition – Rapid war in Lostopf 2 vertreten!

Hier wurde dem SK Rapid ein attraktives Los zugeteilt: Der SK Rapid spielt in Gruppe B gegen Arsenal FC (ENG), Molde FK (NOR) und Dundalk FC (IRL)

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport: „Interessante Gruppe, die sicherlich nicht leicht ist mit Arsenal als prominentestem Gegner. Molde ist eine starke Mannschaft aus Norwegen, Dundalk eine irische Mannschaft, die ich bisher nicht viel am Radar hatte. Alles in allem ist es eine interessante Gruppe, in der wir sicher nicht der Favorit sind, aber wir werden uns so gut wie möglich verkaufen“.

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Nach dem ersten Los mit Arsenal dachten wir, schlechter kann es nicht mehr werden, aber am Ende mit der vollständigen Gruppe haben wir auch eine gute Gruppe. Das heißt nicht, dass es einfach wird und Arsenal ist sicherlich Favorit, aber um den Platz zwei wird man sich matchen. Unser Ziel ist es, ein gutes Spiel zu machen und über die Gruppe können wir uns nicht beschweren“.

Der erste Spieltag wird am 22.10.2020 sein. Nähere Infos dazu folgen.

Exklusives Heimdress für die Spiele der UEL-Gruppenphase

Bei den Spielen in der UEFA Europa League Gruppenphase wird der SK Rapid nicht in den aktuellen gestreiften Heimtrikots auflaufen, sondern in einer exklusiven, neuen Variante. Das eigens für den internationalen Bewerb entworfene Dress erzählt nämlich eine besondere Geschichte: denn heuer feiert der SK Rapid 90 Jahre Mitropacup-Sieg.

Zum Hintergrund: Am 12. November 1930 reichte dem SK Rapid die 3:2 Niederlage im Finale des Mitropacups, um besagten Bewerb – der als einer der ersten Vorläufer des Europapokals gilt – zu gewinnen. Dieser historische Sieg zählt zu den größten Erfolgen in der Vereinsgeschichte und steht stellvertretend für die Rolle des SK Rapid im europäischen Fußball dieser Zeit. Auf dem Mannschaftsfoto mit dem Pokal nach dem Finalsieg trägt die damalige Mannschaft von Eduard Bauer ein grünes Trikot mit weißen Ärmeln. Das nun exklusiv für die UEFA Europa League 2020/21 gewählte Dress ist eine Anlehnung an eben dieses und soll nicht nur eine Brücke zwischen dem sporthistorisch wie auch gesellschaftspolitisch enorm bedeutenden Mitropacup und dem heutigen Europapokal bauen, sondern auch ein ehrendes Andenken für die großartigen Rapid-Helden darstellen.