LASK-Fans: „Alles in allem ein erschreckender Auftritt“

LittleDreamer: „Ich frage mich echt, was da in der Sommerpause passiert ist. Die gezeigten Leistungen sind eine absolute Katastrophe. Über das Abwehrverhalten von Bogarde möchte ich lieber keine Worte verlieren. Einziger Lichtblick ist Bello, und Berisha fand ich auch nicht schlecht.“

sancho_pansa: „Wir sind mittlerweile die Mannschaft, die von einer Führung verunsichert wird, den Ausgleich kassiert und dann komplett von der Rolle ist.“

Traunseelaskler: „Was soll man dazu sagen – die erste Hälfte war schon extrem durchwachsen, aber da gab es wenigstens noch die ein oder andere gute Aktion zu sehen. Die zweite Halbzeit kann man nur als absolute Vollkatastrophe bezeichnen – ich weiß nicht, was wir spielen wollten, aber heute konnte ich keine Idee erkennen. Ich verstehe auch nicht, warum man nach der überzeugenden letztjährigen Meistergruppe wieder so viel an der Spielweise verändern wollte/will – aktuell wirken wir nur noch verunsichert. Vom Einsatz her kann man unseren Spielern heute meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen – aber man war fast nie imstande, Zusammenhängendes zu produzieren. Dazu kam eine unfassbare Fehlerquote. Einzig mit Siebenhandl kann man heute zufrieden sein, der war trotz Kurzfristigkeit der erwünscht verlässliche Rückhalt. Alles in allem ein erschreckender Auftritt.“

lasso: „Die Tendenz, die gegen Hartberg begann, fand heute seine unrühmliche Fortsetzung. Dieser Kick, den Darasz hier versucht, ist in Summe einfach nicht durchzubringen. Praktisch jedes Gegentor der heurigen Saison wurde aus einem individuellen (Pass-)Fehler in der eigenen Hälfte produziert. Wenn man der gesamten Mannschaft bei der Ballannahme zusieht, geht der erste Impuls zu 90 % zurück zum eigenen Tor. Ein Team aktuell gegen den LASK einzustellen, ist keine dramatisch schwierige Aufgabe: Zuerst versuchen, tief zu stehen, um dann gegen eine konditionell schnell abbauende und immer ratloser wirkende Truppe entweder auf die unvermeidlichen Fehler zu warten oder mit Kontern effektiv zu bespielen. Darasz muss sich sofort eine veränderte Spielanlage einfallen lassen, denn für den angedachten Kick ist die Mannschaft schlicht und ergreifend nicht gut genug. So wird Darasz den Herbst als Trainer nicht überleben.“

Eldoret: „Ich bin schockiert von der zweiten Hälfte. In der Mannschaft herrscht totale Planlosigkeit. Da stimmt überhaupt nichts. In der ersten wurde die Planlosigkeit etwas durch Einzelaktionen verdeckt, meistens von Taoui. Wenn sich da nicht bald etwas ändert, sehe ich uns im unteren Play-off. Ausnehmen von der Kritik möchte ich nur Siebenhandl und Bello.“

Urfahraner: „Enttäuschende Vorstellung, das Beste ist ein glückliches Ergebnis. Wir haben es leider in der Vorbereitung geschafft, unserem Spiel jede Geschwindigkeit und Überraschung zu nehmen. Unfassbar sind vor allem diese Abspielfehler aus der Abwehr, in mittlerweile jedem Spiel, so auch heute. Die Mannschaft agiert wirklich planlos, und dieser Kick ist in weiten Phasen eigentlich nicht anzusehen. Ich dachte nicht, dass so früh in der Saison der Trainerstab massivst unter Druck steht.“

45X: „Also, ich fand das Spiel im Allgemeinen nicht so schlecht wie die meisten hier. Sicher, die zweite Hälfte war sehr enttäuschend, aber in Halbzeit eins gefiel es mir durchaus gut (bis auf die obligatorischen Ballverluste ganz hinten).“

Strafraumkobra: „Durch die Wechsel wurde man nochmals schlechter. Die erste Halbzeit war großteils okay, die zweite Halbzeit inferior. Generell kein Zugriff auf das Spiel und die Offensive geschlossen schwach. Tibidi so spritzig wie nach einem Marathon. Seine Performance war richtig ernüchternd.“

beLOYAL: „Unglaublich enttäuschende Leistung. Die Spieler wirken schon ziemlich verunsichert. Wie kann bitte so viel falsch laufen? Ohne die Saves von Jörg Siebenhandl verlieren wir die Partie gegen eigentlich nicht gute Rumänen 4:1.“

GH78: „Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Die erste Halbzeit war Durchschnitt, die zweite eine Frechheit. Die Mannschaft wirkt gehemmt und verunsichert. Man braucht nur Ziereis zuzuschauen, der drei Fragezeichen über dem Kopf hat, wenn er einen Freistoß tief in der eigenen Hälfte spielen soll. Da waren heute Verzweiflungspässe zum Gegner dabei. Das kann es einfach nicht sein. Die Aggressivität gegen den Ball fehlt komplett. Es gibt kaum Ballgewinne und Umschaltmomente. Die Orientierung bei Ballgewinnen nach hinten ist augenscheinlich. Das Spiel nach vorne ist viel zu langsam. Und auch hinten wartet man geradezu darauf, dass es brenzlig wird. Dazu das alte Lied – Standardsituationen ungenügend. Bogarde wird zu Recht gelobt. Aber er ist in vielen Situationen zu überheblich. Das hat Solet-Vibes. Und die muss man ihm austreiben. Pintor kann man vergessen. Ein Badkicker vor dem Herren. Seine Kunststücke interessieren einfach keinen. Und bei Tibidi muss man sagen – der ist sowas von unfit, dass man sich bei den Transfers den Fitnesscheck schenken kann. FCSB ist nicht schlecht, aber definitiv keine Übermannschaft. Ich erwarte im Rückspiel eine Reaktion und einen Sieg. So wie heute kann es nicht weitergehen.“

