LASK-Fans: „Bringen wir einen Riesen zu Fall“

Der LASK spielt heute Abend um den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase. Um weiter im Europacup vertreten zu sein müssen die Linzer im Auswärtsspiel gegen...

Der LASK spielt heute Abend um den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase. Um weiter im Europacup vertreten zu sein müssen die Linzer im Auswärtsspiel gegen Sporting bestehen. Was erwarten sich die Fans von der Begegnung im Jose Alvalade-Stadion? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

laskler89: „Wir machen das heute. Es gibt dieses LASK-Gefühl, wenn man morgen aufsteht und weiß, dass etwas geht.“

LASK08: „Heute steht wieder mal so ein richtiger Brocken vor der Haustür. Ein Verein mit fast so vielen Mitgliedern, wie Linz Einwohner hat. Der pro Jahr so viel für Transfers ausgibt und einnimmt, was der LASK gerne an Budget hätte. Gegen den man schon verloren hat. Gegen den man von zehn Spielen die Mehrheit verlieren würde. Gegen den man aber auch schon gewonnen hat. Dies deutlich. Mit einem Großteil der Spieler, die auch heute wieder am Rasen so richtig brennen wollen. Ein Gegner, der diese Einnahmen aus dieser Europa League unbedingt braucht. Der keine optimale Vorbereitung durch Covid hatte. Der keine Zuschauer zur Unterstützung hat. Dies ist heute wieder so eine Chance, wie wir sie in den vergangenen Jahren so manches Mal nutzen konnten. Einen Riesen zu Fall zu bringen. Jedem a bissl Riechsalz unter die Nase und auf geht es, volle Gegenwehr ab der ersten Sekunde bis zum Abpfiff. Dann wird unser ASK auch seine Chancen erhalten. Natürlich hofft man, dass unser australischer Sexgott zumindest einen Großteil des Spiels machen kann. Aber auch sein Ersatz, dieser Hausruckviertler mit der Glatze, würde in jeder Sekunde des Spiels sein Dress zerreißen, wenn es dem LASK den Aufstieg bringen würde. Wir sind dort nicht Favorit. Aber das interessiert keinen. Der LASK hat eine Mannschaft, hat Teamgeist, hat einen Hunger nach europäischen Spielen. Auf geht es in den Kampf in unserem Bewerb – der Gegner muss das Aftershave von der ersten Sekunde an riechen. So wie gegen den WAC, in den ersten 10-15 Minuten gleich einmal zeigen, dass hier 11 Spieler am Platz stehen, die sich mit allem verteidigen werden, was sie haben. Wo von ihnen aus auch jeder einzelne Spieler eine gelbe Karte zieht, wenn es dem Spielverlauf dienlich ist. Und die dann zuschlagen, wenn sich die Chance bietet. Dann freu ich mich auf den heutigen Abend. I feel good mood. „

Jetlag: „Bin bereits leicht nervös in der Früh, schon lange nicht mehr gehabt. Vom Gefühl her werden wir das leider verlieren, aber mein Gefühl täuscht mich ja regelmäßig, muss also nichts heißen. Freue mich schon auf das Spiel, hoffe auf einen denkwürdigen Abend und die Serie von Raguz gegen Sporting geht hoffentlich weiter.“

LASK1965: „Knapp 24h vor Spielbeginn drück ich dann doch wieder auf die Euphoriebremse. Lasst uns nicht vergessen wer Sporting ist. Sporting ist eine Mannschaft, die in Europa über Jahre hinweg prominent vertreten ist. Sportings Kader hat den fünffachen Marktwert. Auf Instagram zählt Sporting 966 000 Follower. Das Stadion von Sporting bietet über 50 000 ZuseherInnen Platz. Und und und….Und dennoch oder gerade deswegen werden unsere Jungs diese Herausforderung annehmen und auch bestehen.

Im LASK-Channel des Austrian Soccer Boards findet ihr weitere Fanmeinungen zu diesem Spiel.

So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 die Chancen für die heutige Partie ein: