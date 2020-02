LASK-Fans: „Das ist fast schon ein Fall für Hollywood“

Der LASK schrieb gestern Abend ein neues Kapitel in der Klubgeschichte und steht nach dem 2:0-Sieg gegen Alkmaar nun im Europa-League-Achtelfinale. Wir wollen uns...

Der LASK schrieb gestern Abend ein neues Kapitel in der Klubgeschichte und steht nach dem 2:0-Sieg gegen Alkmaar nun im Europa-League-Achtelfinale. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem großen Erfolg sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Forza LASK: „Das Fußballmärchen LASK 2019/20 wird immer mehr ein Fall für Hollywood. Vom Konkurs gefährdeten Regionalligisten zum Europa-League-Achtelfinalisten und das in nur sechs Jahren. Ich glaube wenn zu dieser Zeit jemand den aktuellen Erfolg prophezeit hätte, dann wäre er mit ziemlicher Sicherheit für verrückt erklärt worden.“

Chrisu6: „Einfach nur unpackbar. Es ist so schön, dass sich die Burschen auch weiterhin belohnen für diese Leistungen. AZ war sicher kein Jausengegner. Die haben schon was gekonnt am Ball. Einziger Wermutstropfen sind die zwei Sperren in der Innenverteidigung. Aber spätestens im Finale sind die wieder dabei.“

Indietro: „Einfach nur dankbar, eine weitere magische Nacht miterleben zu dürfen … realisieren werde ich’s wohl erst morgen, dass wir tatsächlich im Achtelfinale der Europa League stehen.“

Schwarzw1908: „Wahnsinn, was diese Mannschaft aufs Feld bringt, selbst wenn’s fußballerisch mal nicht vom Feinsten ist zerreißt sich da am Feld ein jeder, dass es eine Freude ist. Ein in vielerlei Hinsicht denkwürdige Abend, wobei des heuer ja schon eine zweistellige Zahl an denkwürdigen Abenden ist.“

King-Lask: „Immer wenn ich glaube mehr geht nicht mehr werde ich eines Besseren belehrt.“

LASK_92: „Einfach sprachlos… Freue mich so irrsinnig, dass morgen bei der Achtelfinalauslosung (!!!) der Europa League allen Ernstes der Linzer ASK in der Lostrommel mit dabei ist – unpackbar.“

commando ultras 1: „Absolut geniale Leistung heute wieder Mal von der Mannschaft, das kann man ja alles schon nicht mehr glauben.“

Much1: „Diese Mannschaft ist einfach der absolute Traum! Da fiel gestern wieder einmal keiner zum Rest ab und man hat auch bei den Einwechslungen keine sorgen, dass man schwächer wird. Einzig bei Balic sah man, dass ihm die internationale Erfahrung noch fehlt. Der hatte es gestern viel schwerer, als in seinen bisherigen Spielen. Aber auch er wird daraus lernen und sich nächstes Mal stärker einbringen können.“

^-^: „Was für ein unglaublich toller Fußball-Abend für unseren LASK, seine Fans und ganz Fußball-Österreich. Wir können zurecht stolz sein auf unsere Truppe und den Weg, den sie in den letzten sechs Jahren gegangen sind. Zu keiner Zeit hatte ich gestern Sorge, dass sie das nicht sicher heimspielen. Einschlafen war gestern Abend ziemlich schwer, denn immer wieder spielte das Kopfkino den Hit des Tages „oh Linzer ASK, du bist so wunderbar“.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum LASK-Sieg gegen Alkmaar!