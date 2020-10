LASK-Fans: „Gegen die Spurs haben wir nichts zu verlieren“

Der LASK trifft heute in der Europa League auswärts auf den Tottenham Hotspur FC. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans die Chancen ihrer...

Der LASK trifft heute in der Europa League auswärts auf den Tottenham Hotspur FC. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans die Chancen ihrer Mannschaft im ersten Gruppenspiel einschätzen und haben uns dafür im Austrian Soccer Board für euch umgesehen.

ccmlinz: „Als langjähriges Member der Spurs ist das einer der bittersten Tage für mich. Meine zwei Vereine treffen aufeinander und die Spiele finden ohne vernünftige Kulisse statt.“

JochenGierlinger: „Ich denke die Spurs werden sicher nicht mit der besten Mannschaft auflaufen. Hat in England Tradition, dass in der Europa League die Jungs aus der zweiten Reihe ran dürfen. Denke wenn wir so auftreten wie zuletzt in der EL ist da schon was drinnen. Wichtig wird auch die Schlussphase sein, wenn bei den Spurs ein Son oder Kane reinkommen.“

Pyron: „Tottenham ist genau mit der Waffe ausgestattet, die uns am meisten Schaden zufügt und das ist die Schnelligkeit. Bergwijn kennen wir ja schon, dazu noch Kane, Son, Bale oder Moura, das kann dann schon auch sehr bitter enden. Meine größte Hoffnung liegt auf der Rotation bzw. der Überheblichkeit von Tottenham.“

MaDDog90: „Ja was soll man sagen, wieder so ein Spiel auslassen zu müssen schmerzt gewaltig. Ich hoffe unsere Jungs verkaufen sich ähnlich wie auswärts gegen United. Ob die Spurs die erste Europa-League-Partie wirklich gleich voll angehen? Ich rechne trotzdem eher mit einer verstärkten B-Elf.“

burnhard: „Unser Bonusspiel in London, wie gern wäre ich dort dabei gewesen. Bin gespannt wie ernst die Spurs dieses Spiel nehmen. Leider wartet „nur“ Burnley am nächsten Wochenende, bei einem Kracher würden womöglich mehr Stars geschont werden. Egal, unsere Jungs haben nichts zu verlieren. Gerade die letzte Saison hat uns gezeigt, dass sie in solchen Situationen über sich hinauswachsen können.“

Bohemian Flexer: „Ich kann euch nur empfehlen die Amazon Doku zu schauen, dann kommt wenigstens ein bisschen Vorfreude auf. Sehr schade nicht dabei zu sein aber den Jungs gönne ich es umso mehr, dass sie in dem modernsten Stadion der Welt gegen ein Spitzenteam aus Europa spielen werden.“

LASK08: „Hab null Vorfreude auf das Spiel. Fantechnisch wertlos, sportlich naja, schauen wir mal. Bis dato hat in der EL-Quali der Großteil der Einser-Panier gespielt, wäre halt dann auch ein Manchester-Heimergebnis denkbar, wenn es blöd läuft.“

Laskler_1908: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tottenham 7:0 drüberfährt, auch wenn das meiner Meinung absolut nicht unrealistisch wäre. Bale, Kane, Son, Bergwijn, Alli, wenn die ohne Rücksicht auf Verluste spielen, könnte das schon ein bitterer Abend werden. Das wäre auch nichts, wofür man sich schämen müsste. Ich glaube aber eher, dass wir relativ früh 2:0 oder 3:0 hinten sind und die das dann trocken, ohne einem großen Aufwand, heimspielen.“

LASK_92: „Bin mir ohne Frage dessen bewusst, wie hoch die Trauben dort hängen, allerdings sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit schon vor dem Spiel den Abgesang einzuläuten bzw. die weiße Fahne zu hissen. Wenn es eine Abfuhr gibt, soll es eben eine Abfuhr geben, gibt sicher Schlimmeres als gegen ein derartiges Kaliber unterzugehen. Dann aber bitte immerhin im, wenn auch angepassten, LASK-Stil. Von einer herben Klatsche bis zum Achtungserfolg sehe ich alles im Bereich des Möglichen.“

