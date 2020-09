LASK-Fans: „Raguz war absolut überragend!“

Es war mal wieder eine dieser magischen Europacupnächte auf der Linzer Gugl: Der LASK fertigt den slowakischen Tabellenführer Dunajská Streda mit 7:0 ab und...

Es war mal wieder eine dieser magischen Europacupnächte auf der Linzer Gugl: Der LASK fertigt den slowakischen Tabellenführer Dunajská Streda mit 7:0 ab und trifft nun im Playoff auf Sporting Lissabon. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

LASK1965: „Ohne Gegentor, ohne Verwarnung, dafür mit viel Selbstvertrauen. Hätt wahrlich blöder laufen können.“

Much1: „Denke das war der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Eine Truppe, die qualitativ sicher unter der unseren angesiedelt ist, aber eben mit diesem unglaublichen Lauf im Gepäck angereist kam. Unsere Jungs dadurch gewarnt und zu 100% fokussiert. Es passte alles – die Grundtugenden stimmten bei allen, es gab keine Nachlässigkeiten und endlich brachte man auch die spielerischen PS auf den Platz. Das war heute über die ganze Partie richtig fein anzusehen. Dazu Raguz mit 2 Toren und einem fabelhaften Spiel. Denke das gibt ihm und der ganzen Mannschaft richtig Aufwind für die nächsten Aufgaben. Das Vertrauen ins eigene Können sollte wieder voll da sein!“

Laskler_1908: „Wahnsinn, mit dem 7:0 ergebnistechnisch auf einer Stufe mit dem Wiener Sport-Club gegen Juventus.“

MaDDog90: „Schöner Abend / Super Burschen. Besonders freuts mich für unseren GoldenBoy das er mal anschreiben konnte.“

casual1908: „Was für ein Spiel, was für ein Ergebnis! Eine über 90 Minuten sehr dominate Vorstellung mit etlichen Gustostückerl.“

cw95: „Wahnsinnspartie, unfassbar schade, das nicht vor 14.000 erlebt haben zu dürfen. In Zukunft hoffe ich, dass man den sportlich Verantwortlichen vertraut und ihnen Zeit gibt und nicht wie anderswo schon Köpfe gefordert werden, bevor die Arbeit überhaupt Früchte tragen kann. Alles wird gut werden.“

neunzehnhundertacht: „Ein unglaublich geiles Spiel und ein sehr verdienter Sieg ebnen den Weg in das EL-Playoff, da rechne ich uns auch gute Chancen aus auf einen Sieg in Lissabon und somit steht der Gruppenphase nichts mehr im Weg. Man of the Match für mich klar Raguz, die Tore waren schon sehr gut, das zweite Tor Weltklasse. Ich hoffe, ihm ist der Knoten aufgegangen und wir können weitere Tore von ihm bejubeln.“

raphael79: „Ich bin mir sicher wir waren nicht das Wunschlos von Sporting. Auf deren Facebook-Seite schreiben einige „schwerster Gegner im Play off“.. schön, wenn man als Portugiese Respekt vorm LASK hat, haben wir uns auch redlich verdient nach der abgelaufenen EL-Saison. Einziges Problem, unterschätzen wird uns Sporting nicht mehr.“

burnhard: „Grandioses Spiel gestern Abend, so kann’s laufen, wenn vieles einfach aufgeht. Mich hat beeindruckt, wie die Mannschaft auch bei 5:0 noch immer nach vorne marschiert ist, als ginge es um Torverhältnis. Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen und lässt die unnötigen Suderer jetzt hoffentlich mal leiser werden.“

Eldoret: „Was mir nicht gefällt: Thalhammer wirkt mir auf der Bank sehr nervös. Gestern nach dem 4 oder 5:0 natürlich nicht mehr, aber in der ersten Hälfte bei ein paar Einblendungen war er offensichtlich sehr angespannt… aber vielleicht deute ich seine Mimik und Gestik auch falsch.“

gspiatnix: „Da bist als Verteidiger auch froh, wenn der Schlusspfiff ertönt und du erlöst bist…“

