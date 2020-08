LASK-Fans: „Testspielcharakter statt Spiel des Lebens“

Der LASK trifft heute im Europa-League-Achtelfinale auf Manchester United. Nachdem das Hinspiel, das noch vor der Corona-Zwangspause stattfand, mit 0:5 verloren wurde, darf man...

Der LASK trifft heute im Europa-League-Achtelfinale auf Manchester United. Nachdem das Hinspiel, das noch vor der Corona-Zwangspause stattfand, mit 0:5 verloren wurde, darf man in Oberösterreich nicht mehr von der ganz großen Sensation träumen. Was erwarten sich aber die Fans vom ersten Pflichtspiel des Neo-Trainers Dominik Thalhammer? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

LASK1965: „Ich habe mich mittlerweile schon halbwegs damit abgefunden, dass das absolute Highlight meines Fan-Daseins so abläuft wie es nun eben abläuft. Aus dem größten Spiel meines Lebens wurde ein belangloses Spiel mit Testspiel-Charakter, das ich vmtl. nicht einmal verfolgen werde. Einen Restschmerz werde ich wohl mein Leben lang ob dieser Tatsache verspüren. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass in den kommenden 40 Jahren genau diese Begegnung noch einmal stattfinden kann, mit Zusehern im Old Trafford. Für die Burschen ist das dennoch ein unfassbares Highlight, alleine der Gang aufs Spielfeld wird für Gänsehaut sorgen, da bin ich mir sicher.“

Traunseelaskler: „Es wird natürlich schmerzhaft sein, die Mannschaft im Old Trafford auflaufen zu sehen und nicht dabei sein zu können. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es für unsere Spieler dennoch ein positives Erlebnis sein wird, an diesem geschichtsträchtigen Ort spielen zu können. Die Einstellung wird meiner Meinung nach sicherlich passen, ich gehe wieder von einer großen Einsatzbereitschaft aus, obwohl es im Grunde genommen um nicht viel mehr als das Prestige geht. Das Spiel erwarte ich aufgrund der Umstände selbst natürlich nicht unbedingt mit Spannung, dennoch bin ich daran interessiert, wie sich die Mannschaft sportlich präsentieren wird. Thalhammer hat in diversen Interviews und Statements ja bereits anklingen lassen, dass man das Spiel durchaus ernst nehmen und die Mannschaft sehr gut vorbereitet sein wird. Insofern bin ich auch gespannt, ob bereits erste Züge einer Thalhammer-Handschrift sichtbar sein werden. Ich denke, auch Manchester wird das Spiel relativ ernst nehmen. Schließlich ist es ja quasi ein Vorbereitungsmatch für das Finalturnier der Europa Leauge.“

Much1: „Das Spiel ist mir völlig wurscht. Hoffe nur dass wir nicht komplett untergehen.“

ibinsneta: „Ich finde nicht, dass das Ergebnis zweitrangig ist. Ein gutes Ergebnis (auch eine knappe Niederlage wäre ein solches) wär schon gut fürs Selbstvertrauen. Falls wir überraschen und punkten können, wäre das auch gut für die Fünfjahreswertung sowie unseren Klubkoeffizienten. Manchester hat in der Europa League sicher den Titel als Ziel. Bin trotzdem gespannt, wie ernst sie das erste Spiel nehmen, immerhin sind sie de facto im Viertelfinale. Außerdem haben sie erst am Wochenende die Liga beendet, da fällt der Druck auch etwas ab.“

LASKing 1908: „Ein X für die Fünfjahreswertung wäre noch ein kleines Träumchen.“

LASK_92: „Verfolgen werde ich es dann vermutlich doch, bin nur gespannt, ob es mich noch weniger berührt, als das Hinspiel, da war wenigstens noch der Schmerz vorhanden, dieses Spiel als Geisterspiel über die Bühne gehen zu sehen. Das Rückspiel ist jetzt jedoch so weit weg von dieser grandiosen EL-Saison, zu der es paradoxerweise ja noch immer gehört, als dass ich damit leider, zumindest Stand jetzt, rein gar nichts anfangen kann. Hoffe nichtsdestotrotz, dass sich die Schwarz-Weißen so teuer wie möglich verkaufen und ein beachtliches Ergebnis erzielen!“

JochenGierlinger: „Auch wenn das Spiel nicht wirklich Bedeutung hat hoffe ich, dass wir besser auftreten als in Linz. United wird sicher nicht Vollgas geben – ein Sieg sollte schon drinnen sein und würde ja auch Punkte in der UEFA-Wertung bringen.“

