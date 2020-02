LASK-Fans vor Alkmaar-Spiel: „Die Mannschaft wird wieder 110% geben“

Für den LASK startete das neue Kalenderjahr nach Wunsch. Zuerst warfen die Oberösterreicher den SK Sturm aus dem Cup, danach eroberten sie mit einem...

Für den LASK startete das neue Kalenderjahr nach Wunsch. Zuerst warfen die Oberösterreicher den SK Sturm aus dem Cup, danach eroberten sie mit einem Auswärtssieg in Salzburg die Tabellenführung in der österreichischen Bundesliga. Nun wartet die erste internationale Aufgabe auf Valerien Ismaels Truppe, denn im Sechzehntelfinale der Europa League steht das Auswärtsspiel gegen Alkmaar an. Was erwarten sich die Fans von dieser Begegnung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Much1: „Nachdem Alkmaar zurzeit einen Käse zusammenspielt, dass die Tulpen nur so welk werden und es einem die Holzschuhe auszieht, erwarte ich mir einen klaren Sieg.“

Neunzehnhundertacht: „Ich denke, dass wir ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft sehen werden. Der Vorteil wird natürlich sein, dass wir im Hoch und AZ im Tief ist. Den zweiten Vorteil sehe ich darin, dass wir als zweites das Heimspiel haben. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und glaube an den Aufstieg! Freue mich bereits auf Holland und auf eine geile Auswärtsreise.“

neunzehnhundertacht: „Bei AZ fällt auf, dass sie mit offensivem Anpressen absolut nicht klar kommen. Und normalerweise tun wir uns gegen Gegner, die denselben Fußball wie wir spielen, um einiges leichter.“

mostbartl: „Auswärtsmacht LASK! Nur nicht auf die Mätzchen der Holländer einlassen. Ich mochte diese überheblichen Kicker eh nie! Haut´s ordentlich rein! Ich wette 2:1 auf LASK Sieg!“

LittleDreamer: „Hab irgendwie ein gutes Gefühl für heute. Keine Ahnung ob gewinnen jetzt schon einfach zur Gewohnheit wird aber vor allen anderen internationalen Spielen hab ich mich mehr angesch*** des Jahr.“

LASKing 1908: „Die Mannschaft wird wieder 110% geben von daher relativ tiefenentspannt.“

Much1: „Dass ein LASK im Frühjahr noch Europacup spielt ist ein Wahnsinn. Das muss man sich einmal zergehen lassen auf der Zunge. Sowas ist eigentlich irreregulär.“

Gump86: „Witzig ist ja, dass der bei Österreichern spielende australische Holland diesmal in Holland spielt, gegen eine holländische Mannschaft, bei der er mal unter Vertrag stand.“

