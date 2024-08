LASK-Fans vor EL-Playoff: „Frust von der Seele schießen“

Der LASK trifft heute auf den FCSB, der im deutschsprachigen Raum bis zur Umbenennung aufgrund einer Klage des rumänischen Verteidigungsministeriums unter dem Namen Steaua...

Der LASK trifft heute auf den FCSB, der im deutschsprachigen Raum bis zur Umbenennung aufgrund einer Klage des rumänischen Verteidigungsministeriums unter dem Namen Steaua Bukarest bekannt war. Wir wollen uns ansehen, was sich die LASK-Fans vom Europa-League-Playoffspiel gegen den rumänischen Vertreter erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nicolas_Linz: „Auftakt in die neue Europapokal-Saison! Vor ein paar Jahren habe ich vor solchen Spielen nicht mal richtig schlafen können, mittlerweile fühlt es sich fast schon wie der Alltag an. Trotz der teuersten Ticketpreise in Europa und eines komischen Gegners hebt sich so ein Tag trotzdem noch immer klar von einem Bundesliga-Heimspieltag ab. Sportlich gesehen, weiß ich nicht, welche Erwartungen ich an das Spiel haben soll. Unsere Mannschaft kann ich noch immer nicht richtig einschätzen, von FCSB hat man soweit mitbekommen, dass sie gegen den israelischen Meister weitergekommen sind und Sparta Prag auch große Probleme bereiten konnten. Ich gehe also mal von einem eher ausgeglichenen Spiel aus. Daher wäre es von großer Bedeutung, wenn man sich heute schon eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten könnte. Peitschen wir also die Jungs gemeinsam zum Sieg!“

FlokovskyNahui: „Klares Ding, wir müssen uns den Frust von der Seele schießen. Optimistisches 3:0 für uns.“

raphael79: „Ich kann die Rumänen irgendwie nicht so recht einschätzen, habe mich nicht mit deren Liga beschäftigt. Steaua als Vorgängerverein war früher schon eine sehr gute Adresse, aber wie es jetzt um sie steht, echt keine Ahnung. In der Liga haben sie bis jetzt auch nicht viel gezeigt, 1-2-2 lautet die aktuelle Ausbeute. Auf der anderen Seite hat Rumänien eine gute Euro gespielt. Denke aber trotzdem, dass wir einen Sieg einfahren. Mit zwei Toren Vorsprung wäre es schon eine gute Ausgangslage. Bin gespannt, wie viele Rumänen sich auf die Gugl verirren, leben ja doch viele hier bei uns. Die 10.000 werden wir ankratzen, Gästesektor wird, denke ich, auch sicher gut besucht sein.“

LASK08: „Ich erwarte mir heute wieder mal was. In meiner 30. LASK-Saison habe ich bisher noch nicht viel gesehen, was Spaß gemacht hat. Keine Balance zwischen Defensive und Offensive, kaum Spieler, die Torgefahr ausstrahlen, viel brotloses Hin- und Hergeschiebe bei Ballbesitz. Aber ich bin guten Mutes, dass heute wieder mal das Europacup-Gen zuschlägt, denn die Quali für die EL wäre so wichtig für den Verein, immerhin bekommen wir gleich einmal fünf Millionen mehr für die Gruppenphase und bekommen in der Gruppe dann auch eher Gegner zugelost, die auch bei Siegis astronomischen Ticketpreisen die Gugl halbwegs füllen. Aber dafür braucht es endlich wieder einmal eine konstant gute Leistung über 90 Minuten, wie ich sie seit dem 2:2 daheim gegen Sturm nicht mehr gesehen habe. Da müssen alle am gleichen Strang ziehen und sich den Arsch aufreißen. Da geht es nicht, dass ein Usor dreimal am Stück daneben schießt, ein Pintor sich wie ein Badkicker in der Defensivarbeit verhält oder die Abwehr ein ums andere Mal zu hoch attackiert und die komplette eigene Hälfte entblößt. Es ist an der Zeit, den Fans, der Stadt, der Region etwas zurückzugeben. Effizient im Abschluss und hart am Mann. Habe mir gestern wieder mal das Foto vom Steaua-Spiel 1999 angeschaut, als ich mit meinem Vater dort war – heute schauen vermutlich schon meine beiden Minis mit und mein Herr Papa auch. Fußball verknüpft Generationen – lasst uns heute was auf den Rasen zaubern, das auch junge Menschen nachhaltig an den Verein bindet. Denn dafür eignet sich der Europacup-Duft ganz besonders.“

LASK1965: „Geburtstagskind Sascha Horvath schießt sich heute selbst und uns ins Glück. Doppelpack zum 2:0 Sieg.“