LASK-Gegner: Spurs setzen sich an die Spitze, Antwerpen patzt

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die LASK-Gegner Tottenham, Ludogorets und Antwerpen.

Tottenham Hotspur – Manchester City 2:0 (1:0)

Mit richtigen Big Points hievte sich Tottenham Hotspur am vergangenen Wochenende an die Tabellenspitze der Premier League. Trotz deutlicher Feldunterlegenheit besiegte die Mourinho-Elf Pep Guardiolas Citizens mit 2:0 und schossen den Titelanwärter damit auf den 13. Rang zurück. Allerdings ist die Premier League heuer extrem kann und die derzeit sechs besten Teams sind nur durch vier Punkte getrennt. Manchester City hat ein Spiel weniger und liegt acht Punkte hinter den Spurs. Insofern ist dies aktuell nur eine wenig aussagende Momentaufnahme. Die Spurs stehen nun aber vor weiteren Big Games: Am kommenden Wochenende geht’s auswärts zu Chelsea und unmittelbar nach dem Auswärtsspiel beim LASK steigt das Derby gegen Arsenal. Das kommende Programm ist demnach sicher kein Nachteil für die Linzer. Gegen Manchester City musste zudem Innenverteidiger Toby Alderweireld nach 81 Minuten verletzungsbedingt runter.

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld (81. Rodon), Dier, Reguilón; Höjbjerg, Sissoko; Son, Ndombélé (65. Lo Celso), Bergwijn (73. Lucas Moura); Kane.

Tore: 1:0 (5.) Son, 2:0 (65.) Lo Celso.

CSKA 1948 – Ludogorets Razgrad 0:3 (0:1)

Das Heimspiel von Ludogorets gegen Botev Plovdiv musste abgesagt werden und demnach war das Auswärtsspiel bei CSKA 1948 am 8. November das letzte Ligaspiel des bulgarischen Meisters. Hierbei schlug die große Stunde des rumänischen Routiniers Claudiu Keseru, der zwei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Der Sieg fiel mit 3:0 recht deutlich aus, übertünchte aber so manche Unsicherheit auf Seiten des Meisters. Da auch das Cup-Spiel gegen Sportist coronabedingt ins Wasser fiel ist das Duell mit Tottenham das erste Pflichtspiel von Ludogorets seit 18 Tagen. Bis zum Jahresende hat das Team von Interimscoach Stanislav Genchev allerdings noch acht weitere Partien.

Ludogorets (4-2-3-1): Stoyanov; Cicinho, Josue, Moti, Nedyalkov (84. Jorginho); Badji, Alex Santana; Tekpetey (73. Dyakov), Cauly, Yankov (59. Tchibota); Keseru (84. Ikoko).

Tore: 0:1 (45.) Keseru, 0:2 (65.) Tchibota, 0:3 (73.) Keseru.

KV Oostende – Royal Antwerpen 1:1 (0:0)

Nachdem Antwerpen bärenstark in die neue Saison startete, gab die Niederlage beim LASK den Belgiern einen kleinen Knacks. Auf das 1:1 gegen Standard Lüttich am 8. November folgte nun ein enttäuschendes 1:1 bei Oostende, das nur durch eine starke Willensleistung zu einem Punkt gemacht wurde. Oostende ging nämlich nach 80 Minuten in Führung und ein direkter Gegenschlag sorgte für den Ausgleich. Mit nur zwei Punkten aus den letzten drei Ligaspielen rutschte Antwerpen nun aber auf den sechsten Tabellenrang ab. Tabellenführer Brügge ist zwar weiterhin nur vier Punkte entfernt, wartet auf die Rot-Weißen in den nächsten Wochen ein beinhartes Restprogramm, unter anderem mit Spielen gegen Genk und Brügge.

Royal Antwerpen (3-4-2-1): Butez; De Laet, Batubinsika, Seck; Buta (80. Miyoshi), Hongla, Haroun, Jukleröd (70. Ampomah); Gerkens, Refaelov; Mbokani (88. Benavente).

Tore: 1:0 (80.) Tanghe, 1:1 (81.) Refaelov.