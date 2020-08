Manchester United und Inter gehen als Favoriten in ihre Viertelfinalspiele

An zwei Tagen wird beim Finalturnier in Deutschland das Viertelfinale der UEFA Europa League ausgespielt. Bereits am Montag kommt es zu zwei hochinteressanten Partien,...

An zwei Tagen wird beim Finalturnier in Deutschland das Viertelfinale der UEFA Europa League ausgespielt. Bereits am Montag kommt es zu zwei hochinteressanten Partien, die wir uns etwas genauer ansehen.

Manchester United – FC Kopenhagen

Montag, 10.8.2020, 21:00 Uhr, Köln

Gegen den LASK präsentierte sich Manchester United auf Sparflamme, zeigte aber auch, dass man durchaus immer im Stande ist, einen Gang nach oben zu schalten. So gelang nur wenige Minuten nach Philipp Wiesingers Führungstreffer für die Linzer im Old Trafford der Ausgleich und am Ende sogar noch der 2:1-Siegtreffer. Gegen den FC Kopenhagen dürfte es für die Red Devils auf neutralem Boden allerdings schwieriger werden, denn die Dänen überzeugten beim 3:0-Heimsieg über den türkischen Meister Istanbul Basaksehir und sind damit das große Überraschungsteam im Viertelfinale der Europa League.

Man. United sollte das Momentum dennoch auf seiner Seite haben, zumal man sich im Kalenderjahr 2020 außerordentlich stark präsentierte und gegen den LASK auch einige Stützen für das Finalturnier schonen konnte. Nicht umsonst ist die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer der Quotenfavorit auf den Gewinn der UEFA Europa League. Einzig das FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Chelsea Mitte Juli ging verloren, davon abgesehen blieb der Traditionsklub seit Ende Jänner in 22 Pflichtspielen unbesiegt. Die Dänen brauchen demnach eine (weitere) außergewöhnliche Leistung, um Manchester United zu Fall zu bringen. Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale auf dem Sieger des Duells zwischen Sevilla und Wolverhampton.

Inter Mailand – Bayer 04 Leverkusen

Montag, 10.8.2020, 21:00 Uhr, Düsseldorf

Ein paar Kilometer weiter trifft Inter Mailand auf Bayer 04 Leverkusen, wobei die Deutschen dabei trotz leerer Ränge einen gefühlten, kleinen Heimvorteil haben. Die personelle Situation spricht allerdings für die Italiener, denn während bei Inter nur Matias Vecino verletzt ausfallen wird, fehlen bei Leverkusen der gelbgesperrte Stabilisator Charles Aránguiz und der brasilianische Shooting Star Paulinho, der Anfang Juni einen Kreuzbandriss erlitt.

Aufgrund der letzten beiden Serie-A-Runden, in denen Meister Juventus noch zweimal verlor, fehlte Inter Mailand am Ende nur ein Pünktchen auf den Gewinn der italienischen Meisterschaft. Die Nerazzurri, die in den letzten Jahren nicht unbedingt erfolgsverwöhnt waren, lechzen nach einem Titel und sollten die Hürde Leverkusen auf dem Weg zum Pokal packen können. Dabei kann man sich auf die gut funktionierende Offensive mit den Protagonisten Lautaro Martínez, Romelu Lukaku und Christian Eriksen verlassen. Auf der anderen Seite könnte es zu den letzten, vielleicht sogar zum allerletzten Auftritt von Kai Havertz im Leverkusen-Trikot kommen. Der 21-Jährige dürfte nach Beendigung der Europa-League-Saison zum FC Chelsea wechseln und damit Leipzig-Star Timo Werner nachfolgen. Der Sieger der Partie trifft auf den Gewinner des Viertelfinals zwischen Shakhtar Donetsk und dem FC Basel.

