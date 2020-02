Nach 1:4-Niederlage in Frankfurt: „Die Magie ist weg“

Red Bull Salzburg verlor gestern das Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale mit 1:4 und steht damit vor dem Rückspiel vor einer denkbar schwierigen Aufgabe. Wir wollen...

Red Bull Salzburg verlor gestern das Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale mit 1:4 und steht damit vor dem Rückspiel vor einer denkbar schwierigen Aufgabe. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser deutlichen Niederlage sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hung like Hodor: „Ich hätte ja gehofft, dass uns der LASK eine Lektion verpasst, aus der wir lernen, aber da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken. Jetzt ist der Schaden bedeutend größer und hoffentlich nicht irreparabel. Wäre bitter wenn uns der Start in die Rückrunde – vor allem nach dieser von allen Seiten so hoch gelobten Vorbereitung – die Saison komplette zerstört.“

chrischinger86: „Ertl hat ja bei Puls 4 schon vor der 2. Halbzeit von einem Charaktertest gesprochen, für mich ist das eigentlich am Sonntag gegen die Austria und dann vor allem nächste Woche der Fall. Glaubt man da an die Chance auf ein Wunder oder lässt man sich wieder so (teilweise) vorführen? In die Einzelkritik der Spieler will ich jetzt gar nicht gehen, das Gesehene will ich erst einmal sacken lassen. Gegen das heutige Spiel war ja die LASK-Partie noch super.“

*KichertBeimKacken*: „Was mich am meisten stört ist nicht die Niederlage oder das Ergebnis, sondern dass Frankfurt mit unseren Tugenden, welche uns seit Jahren ausmachen, geschlagen hat. Die hatten die bessere Mentalität, das bessere Pressing und die vielen Tore – alles was uns die letzten fünf Jahre ausgezeichnet hat.“

quattro0-20: „Sorry, aber die Magie ist weg. Alles was wir uns aufgebaut haben wurde relativ schnell zerstört.“

FRITZtheCAT: „Also ganz ehrlich, die haben völlig die Mentalität abgelegt. Das ist das, was ich allen ankreide. Man kann schlecht spielen, aber es läuft keiner, es kämpft keiner, es schaut jeder nur zu, wenn ein Pass mal daneben geht. Früher hat man jeden Ballverlust sofort nachgepresst…alles weg.“

Ultimate84: „Unser Mentalitätstrainer wird und muss sich langsam erklären, so kann es nicht weitergehen. Die Truppe wirkt klinisch tot, saftlos und kraftlos und hinten noch immer ein Hühnerhaufen. Ich erkenne null Fortschritt, tut mir leid!“

Maecenas: „Na gut, war zu erwarten, Frankfurt ist einfach besser und in einer guten Form – Salzburg gerade nicht. Die fehlende Spielpraxis kommt dazu, das Achtelfinale ist Jahr für Jahr unser mit Abstand schlechtesten Europacup-Spiel, sicher auch wegen der fehlenden Spielpraxis. Die Spieler die sowas im Alleingang wettmachen können, wurden im Winter abgegeben, die Nachfolger werden gerade aufgebaut. Bis zum Sommer wird das schon wieder passen und dann wird das wieder ein schöner Europacup-Herbst.“

Felix_987: „Schwach. Ich hab uns mental besser eingeschätzt, dass wir taktisch wieder mal eine Halbzeit verschenken kommt mir mittlerweile zu oft vor und muss abgestellt werden. Nach dem Spiel überlege ich gerade ernsthaft ob ich richtig liege Marsch so oft zu verteidigen.“

deathwing: „Peinlich, traurig, desaströs, unterirdisch – man suche sich das Wort aus was zur Leistung am besten passt!! Heute haben alle im Kollektiv versagt, auch und vor allem der Trainer!“

Hr.Pes: „Wir machen derzeit so viele technische Fehler. Jede positive Offensivszene verstolpern wir im Ansatz. Frankfurt hat verdient gewonnen, der Schiedsrichter hat uns aber die Chance auf einen Aufstieg genommen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Salzburg-Spiel gegen Eintracht Frankfurt