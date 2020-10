Nur Arsenal verlor: So spielten Rapids EL-Gegner am Wochenende!

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die Rapid-Gegner Arsenal, Molde und Dundalk.

Manchester City – Arsenal FC 1:0 (1:0)

Ohne die Verletzten Özil, Mustafi, Pablo Marí und Gabriel Martinelli verlor Rapids Donnerstags-Gegner Arsenal auswärts mit 0:1 bei Manchester City. In einer ausgeglichenen Partie war die Arteta-Elf im offensiven 4-3-3 den Citizens knapp unterlegen und fiel damit auf den fünften Platz zurück. In der Offensive bot Arteta Top-Leute wie etwa Aubameyang, Pépé, Willian oder im Mittelfeld Dani Ceballos und Saka auf. Neuverpflichtung Thomas Partey, sowie Goalgetter Alexandre Lacazette kamen sogar nur von der Bank. Für das Spiel am Donnerstag dürfte die Aufstellung aber keine besonderen Rückschlüsse zulassen. Englische Teams sind dafür bekannt, dass sie eher im Schongang durch die Europa-League-Gruppenphase schreiten. Es ist daher anzunehmen, dass Arteta gegen Rapid stark rotieren wird. Schließlich stehen den Gunners in der Liga die schweren Spiele gegen Leicester City und auswärts gegen Manchester United bevor, auf denen das Hauptaugenmerk liegen wird, um in der Tabelle den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Arsenal (4-3-3): Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel, Tierney; Xhaka (83. Thomas), Saka, Dani Ceballos; Pépé (83. Nketiah), Willian (69. Lacazette), Aubameyang.

Tor: 1:0 (23.) Sterling.

Molde FK – Bodö/Glimt 4:2 (2:1)

Dem kriselnden norwegischen Meister Molde gelang mit einem achtbaren Erfolg der Sprung auf den zweiten Tabellenrang. Der überlegene Tabellenführer und vorweggenommene neue Meister Bodö/Glimt wurde zu Hause in Bestbesetzung mit 4:2 bezwungen. Nach 21 von 30 Runden beträgt der Rückstand Moldes auf den Ersten „nur noch“ 16 Punkte. Für Molde war es nun bereits der zweite Sieg in Serie und ein klares Ausrufezeichen vor dem Auswärtsspiel bei Dundalk. Für den Gegner aus Bodö war es die erste Niederlage auf nationaler Ebene in der laufenden Saison. Zuletzt hatte der Tabellenführer mit Jens Petter Hauge seinen Jungstar an den AC Milan verloren.

Molde (4-2-3-1): Linde; Pedersen (83. Knudtzon), Bjornbak, Gregersen, Haugen; Aursnes, Hussain; Hestad, Eikrem (75. Ellingsen), Bolly (63. Bryhildsen); Omoijuanfo.

Tore: 0:1 (30.) Tounekti, 1:1 (32.) Eikrem, 2:1 (44.) Omoijuanfo, 3:1 (47.) Hestad, 4:1 (52.) Eikrem, 4:2 (62.) Moberg.

Derry City – Dundalk 1:2 (1:2)

Unter der Woche besiegte Dundalk bereits das schwächelnde Team von Cork City, derzeit Letzter der irischen Premier Division, auswärts mit 2:0. Am Wochenende legte man gleich den nächsten Dreier nach: Gegen den Achten Derry gab es auswärts mit einem 2:1 den nächsten Pflichtsieg. Dundalk schiebt sich damit auf den dritten Rang, was momentan auch das Höchste der Gefühle sein dürfte. Die Bohemians Dublin sind bereits neun Punkte vorne, die Shamrock Rovers liegen sogar 13 Punkte vor dem Rapid-Gegner. Die beiden Tore für Dundalk fielen jeweils in der Anfangsphase der Partie und wurden von den beiden Sechsern Murray und Flores erzielt. Von der Souveränität der meisten Saisonen in den 2010er-Jahren ist Dundalk aber weiterhin deutlich entfernt.

Dundalk (4-2-3-1): McCarey; Gannon, Cleary, Boyle, Leahy; Murray (61. Mountney), Flores (51. Shields); Colovic (61. McEleney), Sloggett, Duffy (83. Dummigan); McMillan (51. Hoban)

Tore: 0:1 (7.) Murray, 0:2 (15.) Flores, 1:2 (18.) Cole.

