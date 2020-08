Rapid-Fans: „Ab der ersten Minute voll da sein“

Der SK Rapid trifft heute in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den NK Lokomotiva Zagreb. Ein Weiterkommen wäre immens wichtig für den Verein,...

Der SK Rapid trifft heute in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den NK Lokomotiva Zagreb. Ein Weiterkommen wäre immens wichtig für den Verein, da dann zumindest mit der Europa-League-Gruppenphase fix geplant werden kann. Nachdem wir uns den Gegner bereits ganz genau ansahen, wollen wir uns nun dem Rapid-Anhang widmen. Glauben die Fans an den Aufstieg ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Wir müssen ab Minute 1 voll da sein, und vor allem bei Standards verdammt gut aufpassen. Kolinger mit seinen zwei Metern wird extrem ungut zu bespielen. Das macht mir weiterhin am meisten Sorgen – und gegen einen defensiv soliden Gegner 0:1 hinten sein wäre nicht sehr gut für uns.“

Jonny Weissmüller: „Für Rapid ist das Spiel finanziell sehr, sehr wichtig und wir sind auch klarer Favorit was den Kader momentan angeht. Die Kroaten sind aber immer noch in der laufenden Saison, wir haben gerade mal vier Testspiele in den Beinen wovon ein Gegner mit Liberec messbar war. Somit liegt der Druck nur bei uns, von LOK erwartet wohl keiner was nach den vielen Abgängen, die können zu Hause frei aufspielen. Ich habe etwas Angst, denn bei Big-Points-Spielen haben wir in den letzten Jahren gegen Gegner wie Hartberg und Co., und in der Stärke schätze ich die Kroaten ein, immer versagt.“

DerTiger: „Es kribbelt gewaltig, an Arbeiten ist heute sowieso nicht zu denken. so intensiv habe ich Rapid schon monatelange nicht mehr gespürt. Die Gedanken drehen sich nur noch um das heutige Spiel.“

Nijate: „Bin nervös, kann das alles überhaupt nicht einschätzen. Auswärtsspiel, aber ohne Zuseher. Corona-Wahnsinn. Noch kein Pflichtspiel, die Kroaten schon. Schwab verloren, sonst fast alle fit. Eigentlich eine gute Vorbereitung. Keine Ahnung. Ich hoff wir packen das. Kann nur 100% geben!“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Das Hirn ist zurzeit überfordert, da abwechselnd Nervosität, Vorfreude und das schlechte Gefühl diesmal nicht live vor Ort zu sein, wenn Rapid spielt, dominieren. Es geht einfach um viel zu viel. Bitte keine blöde rote Karte, keine Blockade vor dem Tor mit vergebenen 100%igen, keine Katastrophen Pässe in heiklen Zonen, keine Tormannfehler, keine sinnlosen Fouls die uns gegnerische Standards bescheren, keine Schiedsrichter-Fehlentscheidung, keine Verletzungen . Sondern lieber eine 3:0-Führung in Überzahl nach paar Minuten. Danke, mehr verlange ich auch gar nicht.“

Mecki: „Ich bin mittlerweile für eine Viererkette, ich denke, Lok wird sich sowieso sehr auf die Defensive konzentrieren, da brauchen wir kaum drei Innenverteidiger hinten und eben Ljubicic eins weiter vorne. Die Offensiven können schön Druck machen auf die Abwehr von Lok, das wird unserer Defensive auch helfen und diese entlasten. Mit Schick, Knasmüllner, Kitagawa, Alar und auch Demir haben wir offensiv noch einiges an Qualität zum Nachlegen.“

Ernesto: „Dreierkette macht eher Sinn, wenn der Gegner Salzburg, LASK, WAC heißt. Wenn es darum geht die Räume dicht zu machen und wenn wir vermehrt auf Kontersituationen lauern müssen. in Zagreb werden wir wohl gezwungen sein das Spiel zu machen und einen tief stehenden Gegner irgendwie auszuspielen und da hat sich bisher immer noch die Viererkette als beste Aufstellung bewährt.“

LaDainian: „Ich bin verdammt nervös vor dieser Partie, so etwas hatte ich schon lange nicht mehr. So einfach wie viele denken wird das vermutlich nicht werden.“

Ipoua #24: „Bin nicht nervös wegen dem Match. Sollten wir es vergeigen dann müssen wir halt den EL-Quali-Weg oldschool zu Ende spielen wie auch in den Jahren zuvor – und ich glaube das werden wir im schlimmsten aller Fälle auch schaffen. Natürlich ist es mir lieber wir machen morgen alles klar, denn dann fällt erstmal eine große Last weg und man kann befreit probieren in die Champions League zu kommen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Duell zwischen Lok Zagreb und dem SK Rapid.

