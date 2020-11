Rapid-Fans: „Aktuell darf man kein Feuerwerk erwarten“

Der SK Rapid setzte sich am Donnerstagabend mit 3:1 gegen Dundalk durch, sodass die Chance zum Erreichen der K.o.-Runde weiterhin am Leben erhalten wurde....

Der SK Rapid setzte sich am Donnerstagabend mit 3:1 gegen Dundalk durch, sodass die Chance zum Erreichen der K.o.-Runde weiterhin am Leben erhalten wurde. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

sulza: „Defensiv war es trotz allem erbärmlich. Wenn man heute wieder drei Tore kassiert, kann man nicht unbedingt von Pech sprechen. Das Spiel ist für den Verein unglaublich wichtig, man führt 2:0 und startet dann so lasch in die zweite Hälfte.“

tomstig: „Hab nicht gewusst, dass die Abwesenheit von Didi so einen Einfluss haben könnte. Solche technischen Schlampigkeiten, sagenhaft. Das wäre zumindest nach der Halbzeit eingestellt worden.“

Fox Mulder: „Ein glorreicher Sieg. Im Derby muss eine klare Steigerung her, sonst erleben wir einen bitteren Abend.“

flo_gw: „Das muss selbstverständlich jeder für sich selbst entscheiden, ich bin jedenfalls mit dem heutigen Ergebnis sowie der gezeigten Leistung zufrieden. Derartige Pflichtsiege sind nicht selten besonders schwer einzufahren und in den allerwenigsten Fällen handelt es sich dabei um einen fußballerischen Leckerbissen. Die Spiele gegen Arsenal und Molde, aber auch das Derby am kommenden Sonntag werden ganz andere Partien werden.“

Adversus: „Den Pflichtsieg eingefahren, aber vier (!!) Elfmeter in beiden Spielen gegen die Mannschaft sind und bleiben ein schlechter Scherz.“

Hütteldorfer94: „Pflichtsieg. Nicht mehr und nicht weniger. Spielerisch ist das sehr ausbaufähig.“

Zidane85: „Der gesamte Part unseres kreativen Mittelfeldes fehlt und zwei Spieler müssen mit Handicap antreten obwohl der eine damit kaum zurechtkommt. Da brauchen wir in den nächsten Wochen kein Feuerwerk erwarten. Einfach überleben!“

Varimax: „Bin erstmal froh, dass Dundalk nicht ausgerechnet gegen uns die ersten EC-Punkte macht. Jetzt nur irgendwie in die Winterpause schleppen, das wird noch mühsam genug.“

Cäptn Balu: „Alle Mannschaften international pfeifen aus dem letzten Loch. Frag nach bei Bayern, Liverpool oder City. Bis zum Winter zählt einfach nur, dass man irgendwie die Punkte mitnimmt. Wir haben zig Ausfälle, zwei Leute mit Schiene und treten nach der gefühlt 20 englischen Woche nun auch noch ohne Trainer an. Bitte einfach mal die Situation richtig einzuschätzen. Diese ständige Suderei ist einfach nicht mehr auszuhalten.“

ppg: „Wenn Oduwa bei uns und Kara bei denen spielt, gewinnen die 5:1.“

schleicha: „Pflichtsieg mit schönen Toren. Sonst wenig Brauchbares dabei. Das wird gegen die Austria bzw. generell die nächsten Spiele sehr schwer wenn sich unser Auftreten nicht bessert.“

Boidi: „Pflichtsieg alles andere bis Winter egal. Graho und Barac teilweise vogelwild. Knasi hat den Torriecher wieder und Kara trifft auch, was wichtig ist. Melih mit einem unauffälligen Debüt, Schuster auch wieder tadellos nach der Einwechslung. Taxi deutlich gehemmt mit Gips.“

Da Oide Bimbo: „Drei schöne Tore geschossen. Über das Spiel mag ich gar kein Wort mehr verlieren. Jetzt volle Konzentration auf das Derby.“

