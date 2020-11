Rapid-Fans: „Alles andere als drei Punkte wären ein Debakel“

Der SK Rapid trifft heute in der Europa League auf den Dundalk FC und will endlich die ersten Punkte in der Gruppe einfahren. Wir...

Der SK Rapid trifft heute in der Europa League auf den Dundalk FC und will endlich die ersten Punkte in der Gruppe einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans vom Spiel gegen die Iren erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Rapidfan74: „Wenn es in der Liga für fast jeden Gegner reicht, muss es für Dundalk auch locker reichen.“

since-1899: „Erst ein holpriger Sieg aus vier Spielen – das kennt man von Rapid am internationalen Parkett nicht. Es wird Zeit, in der Gruppe voll anzuschreiben. Ich denke wir sind aktuell gefestigt genug, dass uns auch unglückliche Spielverläufe – ein längeres 0:0 oder gar ein Gegentor – nicht aus der Ruhe bringen werden. Den Flow aus der Liga müssen wir nun auch einfach einmal international mitnehmen. Unter dem Strich müssen wir gegen Dundalk zu Hause einfach gewinnen, wenn uns das nicht gelingt, dann brauchen wir auch keinen Anspruch auf Platz 2 in dieser Gruppe zu stellen. Der Pflichtsieg soll auch keine Bürde sein, sondern uns selbstbewusst als klaren Favoriten in die Partie gehen lassen.“

Green_White Anfield Devil: „Ich hasse zwar den Begriff „Pflichtsieg“, aber das ist es einfach nun mal. Bitte so konzentriert auftreten wie bei den bisherigen Heimspielen, dann wird es auch definitiv gelingen. Ritzmaier und Kara bitte in die Startelf.“

Zuckerhut: „Gegen das zumindest von der Papierform her schwächste Team in der Europa League muss man zuhause gewinnen.“

grubi87: „Ich möchte von Minute eins sehen, dass wir sie fressen wollen, die dürfen kein Bein ins Spiel bekommen.“

Sulza: „Das wird eine extrem körperbetonte Begegnung mit einigen hohen Bällen.“

schleicha: „Hoffe darauf, dass wir gewinnen und dabei viele Tore schießen – denn ich rechne damit, dass Dundalk auf dem Kunstrasen untergehen wird in Norwegen. Wenn wir beherzt auftreten und mit vollem Siegeswillen ins Match gehen, dann werden wir gewinnen. Ob es hoch ausfällt wird wohl eher davon abhängen ob wir unsere ersten Chancen nützen. Natürlich muss man auch hinten gut stehen – ein Rückstand könnte die Sache schon ziemlich mühsam machen.“

el-capitane: „Also bei allem Respekt aber gegen diesen Gegner darf nix schief gehen. Alles andere als drei Punkte würde in die Kategorie „Debakel“ fallen.“

gw1100: „Das wohl schwierigste Spiel dieser Gruppenphase, weil es zu 1000% gewonnen werden MUSS. Hoffe man kann diesen Flow, diese Aggressivität und die Spiellust aus der Liga endlich in die Europa League mitnehmen und es lag in Norwegen echt nur an der Kasernierung/Quarantäne bzw. dem Kunstrasen.“

Doena: „Heute wird nicht direkt der Gegner des Problem sein sondern eher die Situation – je länger wir kein Tor machen, desto schwieriger wird es wohl. Deswegen: frühes 1:0, dann sollte es hoffentlich ein Selbstläufer werden.“

skyline: „Die Partie lässt sich wohl nur mit einem Wort beschreiben: PFLICHTSIEG. Ich erwarte mir eine extrem konzentrierte Rapid, die diesen Gegner und die EL-Situation ernst nimmt. Anders wird es auch gegen Dundalk nicht funktionieren.“

