Rapid-Fans: „Da war einfach keine Linie im Spiel“

Der SK Rapid gewann das Europa-League-Gruppenspiel gegen Dundalk mit 4:3 und holte damit die ersten Punkte in der Gruppenphase. Der Sieg kam aber mit viel Bauchschmerzen zustande, da der Auftritt in spielerischer und kämpferischer Hinsicht bis auf die Schlussphase zu wünschen übrigließ. Wir wollen uns im Austrian Soccer Board ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Irres Herumirren, kuriose Tore, zwei unsichere Torhüter, zwei Teams, die einfach keine Linie im Spiel hatten. Für uns sind die € 570.000 sowie die Punkte für die Klubwertung extrem wichtig, ein Aufstieg aus der Gruppe wird so extrem schwierig. Egal, heute zählt der Dreier, den Rest vergessen wir einfach.“

Ipoua #24: „Es muss uns egal sein, wir waren mit dem Rücken zur Wand. Die Fehler gestern waren unpackbar, brauchen wir nicht diskutieren. Fakt ist aber man hat es eben doch irgendwie geschafft und streicht sich die Siegprämie ein. Gegen Salzburg allerdings darf man zu keiner Sekunde so auftreten, das muss auch jedem klar sein. Denke aber, dass wir da wieder eine bessere Leistung zeigen werden. Ich beschwere mich jedenfalls nicht darüber, dass wir heute gewonnen haben. Intern wird es sicher aufgearbeitet, aber wie auch letzte Woche gilt – man kann sich damit eh nicht lange aufhalten und muss sich auf Salzburg vorbereiten.“

servasoida: „Absolut katastrophale Leistung. Eigentlich müssten Demir, Kitagawa und Ibrahimoglu zur Halbzeit rein. Ljubicic einziger Lichtblick bei uns.“

sulza: „Bei allem Respekt, drei Tore gegen Dundalk zu kassieren sagt schon sehr viel über die Leistung aus. Defensiv war das heute größtenteils peinlich und das obwohl die Iren einfach sehr limitiert sind. Wir machen es uns selber leider immer sehr schwer. Mit einer halbwegs konzentrierten Defensivleistung brennt heute rein gar nix an. Wenn man aber drei absolut billige Gegentore kassiert, wird es auch gegen Dundalk schwer.“

TomTom90: „Die erwartet schwere Partie, zum Glück gewonnen. Leistung nicht gut, aber keine Ahnung was man sich nach den letzten Wochen und dem Monsterprogramm erwartet hat. Jetzt noch irgendwie in die Länderspielpause retten und Kraft tanken. Mal davon abgesehen, dass es am Montag einen Terroranschlag in Wien gegeben hat. Glaubt ja keiner, dass das an den Spielern spurlos vorbeigegangen ist.“

Djfun78: „Sehr schlechte Leistung, im Grunde gings erst mit Demir los.“

Adversus: „Sieg hin oder her, aber wir kassieren gegen diese Mannschaft zwei Elfmeter, bitte das ist doch ein schlechter Scherz.“

Bojack: „Ich fand die Leistung auch unfassbar schlecht, da hat man so richtig gemerkt, dass alle gedacht haben, dass das heute mit 70% auch gehen muss. Aber eine Sache: Wir haben vor zwei Wochen gegen Arsenal gespielt, die für ihre Verhältnisse einen absoluten Hundskick gegen uns geliefert haben und dann halt am Ende durch ihre Einwechselspieler und die höhere individuelle Qualität gewonnen haben. Aus deren Perspektive muss das doch genau so gewesen sein wie für uns – die nehmen die Punkte halt einfach mit und aus. Was ich sagen will: Es gibt solche Tage, sie sollen so selten wie möglich bleiben und am Ende zählt das Ergebnis und dass man am Sonntag ein ganz anderes Gesicht zeigt.“

