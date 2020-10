Rapid-Fans: „Das Ergebnis fühlt sich falsch an“

Der SK Rapid verlor sein erstes Europa-League-Gruppenspiel gegen den Arsenal FC zuhause mit 1:2. Die Hütteldorfer zeigten eine starke Leistung und haderten nach dem...

Der SK Rapid verlor sein erstes Europa-League-Gruppenspiel gegen den Arsenal FC zuhause mit 1:2. Die Hütteldorfer zeigten eine starke Leistung und haderten nach dem Schlusspfiff mit der Schiedsrichterleistung, da der Unparteiische zumindest einen klaren Ausschluss übersah. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rapidwien21: „Man kann erhobenen Hauptes den Platz verlassen.“

Flanders: „Bitter verloren. Trotzdem stolz auf die Mannschaft. Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam.“

LiamG: „Ein Unentschieden hätten wir uns heute mindestens verdient, hat halt nicht sollen sein. Rapid hat dennoch viel Spaß gemacht heute!“

schleicha: „Bombenleistung der Mannschaft. Leider mit einer großen Ausnahme. Strebinger einfach zu schlecht und das schon seit Wochen und Monaten. Langsam sollte man dann überlegen jemand anderen zu forcieren.“

Ipoua #24: „Das Ergebnis fühlt sich falsch an, so blöd es klingt, wenn der Gegner Arsenal heißt. Trotzdem, auf die Leistung muss man stolz sein.“

Woid4tla: „Natürlich unheimlich bitter, da wäre mehr drin gewesen. Aber wir brauchen uns absolut nicht verstecken, wir haben Arsenal viel abverlangt, die brauchen wirklich nicht stolz auf diesen Sieg sein. Und wir dürfen nicht vergessen: Das ist immer noch Arsenal, im Vorhinein hätten wohl die wenigsten gedacht, dass wir da so gut mithalten können.“

Coops: „Gute Leistung. Wenn wir in den anderen Spielen auch so auftreten ist auf jeden Fall der 2. Platz drin.“

Doena: „Bis zum Ausgleich tolles Spiel von rapid, danach war die Power leider draußen nachdem Arsenal aufgewacht ist.“

Littlefoot: „Bestes Rapid Spiel seit der Zoki-Zeit. Kühbauer ist der richtige, jetzt sollten es auch die letzten gesehen haben.“

cirbista: „Fühlt sich sehr an wie das Cupfinale gegen RBS, Bombenleistung, Kampf, alles reingehaut, hat nicht sein sollen. Ich bin stolz auf die Truppe, man kann gegen englische Spitzenmannschaften auch ganz, ganz anders ausschauen.“

steveme: „So eine gute Leistung gegen ein absolutes Top-Team hab ich noch nie gesehen, wir sind definitiv am richtigen Weg! Am Ende hätte Arsenal vielleicht auch ohne den Fehler vom Strebi gewonnen, aber alles in allem muss bald für die Position etwas getan werden. Seine Fehlerquote ist einfach zu hoch, viel zu hoch.“

LaDainian: „Kopf hoch Rapid, ein würdiger Europacup Auftritt. Mit etwas Glück oder einem Schiedsrichter mit Eiern nimmt man den Sieg oder einen Punkt mit – sollte nicht sein. Aufarbeiten und daraus lernen.“

Da Oide Bimbo: „Bravo Rapid, mit der Leistung sind wir zufrieden. So kommen wir in der Gruppe auf Platz 2. Arsenal hat 20 Minuten den Klasseunterschied ausgespielt, nämlich mit mehr Effizienz. Dass wir uns ärgern, zeigt, dass wir knapp dran waren.“

