Rapid-Fans: „Der rettende Strohhalm ist relativ dünn“

Der SK Rapid könnte sich mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Genk noch für die Europa Conference League qualifizieren. Trauen die Rapid-Fans ihrer Mannschaft den ersten Sieg in der Gruppenphase im letzten Spiel zu? Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

since-1899: „Auf Grund unserer aktuellen Verfassung und den Ergebnissen in den letzten Spielen gibt es leider keinerlei berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg in Genk. Realistisch gesehen wäre dort ein Unentschieden schon eine positive Überraschung. Positiv ist eigentlich nur, dass es ein Spiel ist und in einem Spiel im Fußball natürlich immer alles passieren kann, zum Beispiel eine rasche Führung mit einem folgenden Ausschluss beim Gegner. – Der Strohhalm ist halt relativ dünn. Wir sind vor allem in unserer momentanen Situation krasser Außenseiter und ein Unentschieden wäre schon eine positive Überraschung. Wenn alles halbwegs normal abläuft wird es in einer sehr enttäuschenden Europa-League-Gruppenphase und dem internationalen Ausscheiden münden.“

flanders: „Für Genk auch eine interessante Ausgangssituation. Bei einem Sieg hat man realistische Chancen in der EL zu überwintern. Bei einem X ist man in der Conference League und bei einer Niederlage ist man komplett ausgeschieden. Wird also spannend wieviel Risiko die Belgier nehmen werden. Wir haben nichts zu verlieren und können nur gewinnen. Ärgern würde ich mich eigentlich nur wenn wir mutlos ein X erspielen.“

dermax: „Könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Beide Mannschaften für ihre Verhältnisse ziemlich im Eck, ein Trainer mit dem zweiten Spiel, der andere mit dem ersten. Wahrscheinlich wirds Genk mit der höheren Qualität für sich entscheiden.“

McKenzie1983: „Unsere Chance ist den Gegner eventuell überraschen zu können. Wenn sie meinen wir agieren noch „kühbauerisch“, und sie haben das Hinspiel noch im Kopf, läuft Genk vielleicht Gefahr uns zu unterschätzen. Ich denke zu Chancen werden wir kommen – die muss man dann halt auch endlich mal nutzen, sprich netzen.“

Boidi: „Nach dem Hinspiel und unserer Auswärtsschwäche braucht man sich eigentlich nicht viel ausrechnen. Nur Genk ist auch nicht gut drauf und wohl in derselben Situation wie wir. Die Frage ist wie es Genk anlegt. Dadurch, dass sie auch auf Sieg spielen müssen kann vielleicht mit viel Glück etwas gehen.“

sulza: „Viel wird’s da nicht zu holen geben. Defensiv sind wir nach wie vor immer für mindestens ein Gegentor gut, das zuletzt dann meist aus dem Nichts fiel. Hinzu kommen unter anderem noch eine sehr junge Innenverteidigung und die fehlende Stabilität im Mittelfeld. Das sind dann zu viele Unzulänglichkeiten, um international bestehen zu können.“

Glaukom2: „Vor Selbstvertrauen dürften die Belgier nicht gerade strotzen. Die haben in den letzten acht Meisterschaftsspielen einen Sieg, zwei Remis und fünf Niederlagen. Aus meiner Sicht ist da definitiv ein Sieg drinnen. Chancen nutzen, siegen und in der Conference League überwintern. Vielleicht wäre dann bei einem Aufstieg ein bisschen Geld für den ein oder anderen neuen Spieler da.“

SandkastenRambo: „Wird gewonnen, weil es einfach mal wieder Zeit für einen positiven Impuls ist.“

Rapidler_1899: „Rapid liefert einfach keine Überraschungen mehr und wenn dann ausschließlich in negativer Form. Glaube nicht, dass wir dort was reißen. Ein Xerl wird das höchste der Gefühle sein.“

Patrax Slater: „Bin schon gespannt ob man gruppentaktisch schon eine Feldhofer-Handschrift erkennen kann und wie die Ausrichtung sein wird. Grundsätzlich wird aber entscheidend sein wie mutig die Mannschaft ist und ob sie sich auch selbst zutraut, aus Genk etwas mitzunehmen. Hoffentlich finden die sportlich Verantwortlichen die richtige Taktik und die richtigen Worte für eine willige Mannschaft.“

