Rapid-Fans: „Die schlechteste Europacup-Leistung seit Jahren“

Der SK Rapid verlor das Auswärtsspiel gegen Molde mit 0:1 und zeigte bei der Niederlage, die auch wesentlich höher hätte ausfallen können, eine ganz schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans nach diesem Spiel zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

mmarkhar: „Unerklärlich! Nach einem super Spiel gegen Arsenal und einem hart erkämpften Auswärtssieg in der Liga, plötzlich ein Europa-League-Spiel, das alle Rapid-Tugenden vermissen lässt! Mutloser, unkonzentrierter Auftritt. Während der LASK und der WAC topmotiviert frech rausgehen, haben unsere einen Strich in der Hosn‘. Ich versteh’s einfach nicht. Sehr enttäuschend.“

Fox Mulder: „Hut ab vor Molde. Die waren uns in allen Belangen überlegen.“

Doena: „Das Ergebnis eindeutig das Beste an dem Spiel, mit der Leistung nur ein Gegentor zu bekommen grenzt an ein Wunder.“

Zuckerhut: „Katastrophaler Auftritt und Niederlage noch viel zu niedrig. Am 2. Spieltag fast schon weg. Molde wird gegen Arsenal zumindest einen Punkt in den beiden Spielen holen.“

sulza: „Langsam, unkonzentriert, unroutiniert. Mit Abstand die schlechteste EC-Leistung der letzten Jahre. Auch auf Kunstrasen kann man attackieren und den Gegenspieler übergeben. Teilweise hat das gewirkt, als würde eine Regionalligatruppe heute zum ersten Mal im Europacup spielen.“

Boidi: „Das war gar nichts. Komplettausfall der Mannschaft, taktisch auch nicht gut eingestellt, einfach keine Chance gehabt. Da waren wir gegen Arsenal näher an einem Punktgewinn dran. Jetzt muss man gegen Dundalk einfach die sechs Punkte holen und kann nur hoffen, dass Arsenal durchzieht.“

Ernesto: „Ganz schwaches Spiel heute – keine Ahnung warum wir so müde waren und rein gar nicht zusammengebracht haben. Nur am Kunstrasen kanns nicht liegen, auch Kara hat zum Beispiel keinen Luftzweikampf gewonnen. Man muss schon sehr lange retour blicken um ein ähnlich schwaches Spiel unserer Mannschaft zu finden.“

tyreec: „Wisst ihr, mir ist es egal, ob wir das Spiel verloren haben. Aber mir gehts darum WIE wir verloren haben. Da war heute nichts von den Rapid-Tugenden am Platz, da war kein Wille, da war kein Kampf, da war kein WIR. Das war garnichts. Wenn wir verlieren dann mit Blut auf unseren Kniescheiben, gefightet bis zur letzten Sekunde, aber das Match war von der ersten Sekunde an verloren. Wie viele „Chancen“ hatten wir, beseits des Schusses von Ritzi. 1-2 halbherzige Roller. Das geht mir nicht ein. Es sollte fuer jeden eine Ehre sein mit Rapid in der EL spielen zu duerfen. Und wenn es nicht fuer Rapid ist dann bitte fuer die eigene Karriere.“

Adversus: „Molde hatte heute keine wirkliche Mühe mit uns. Das war von der ersten Minute, bis zum Schlusspfiff eine Bankrotterklärung.“

Silva: „Eine der peinlichsten Leistung in den letzten Jahren. Da waren sogar die klaren Niederlagen gegen Austria und Salzburg zumindest ansatzweise nicht komplett schlecht. Heute war in keiner einzigen Phase der Partie auch nur irgendwas dabei, was man nur irgendwie für die nächsten Wochen mitnehmen. Das einzige Positive ist wohl die Tatsache, dass der Torhüterwechsel keine Rolle gespielt hat und Gartler sogar eine höhere Niederlage vermeiden konnte.“

since-1899: „Man ergibt sich gegen einen maximal ebenbürtigen Gegner von Minute 1 an seinem Schicksal, macht nur das Nötigste, nicht mehr, und hofft 90 Minuten, dass es irgendwie gut geht. Das ist einer Rapid in einem internationalen Spiel nicht würdig. Mehr Leerlauf geht nicht. Kein einziger Spieler am Feld hat auch nur ansatzweise einmal Verantwortung oder Risiko übernommen. Jeder hat den Ball dem Mitspieler bzw. dem Zufall überlassen. Erst nach dem Rückstand wurden für ca. 5 Minuten annähernd Grundtugenden gezeigt. – Ein krasser Rückschritt, der so nicht zu erwarten war, und auch nicht zu erklären ist.“

