Rapid-Fans: „Diese EL-Gruppe ist ein Traum“

Nach der gestrigen Auslosung der Europa-League-Gruppenphase dürfen die Rapid-Fans mehr als zufrieden sein. Mit dem Arsenal FC bekam der SK Rapid aus dem Topf...

Nach der gestrigen Auslosung der Europa-League-Gruppenphase dürfen die Rapid-Fans mehr als zufrieden sein. Mit dem Arsenal FC bekam der SK Rapid aus dem Topf 1 einen sehr attraktiven Gegner zugelost, während Molde und Dundalk aus Topf 3 und 4 sicherlich schlagbare Gegner sind.

Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Auslosung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hütteldorfer1140: „Eine Traumgruppe. Zwei Gegner, gegen die man sich berechtigte Hoffnungen machen darf und Arsenal „zum drüberstreuen“. Wahnsinnig traurig, dass wir hier auf magische Nächte mit ausverkauftem Haus verzichten müssen.“

damich: „Die Gruppe ist der absolute Traum, zum Rean das es wohl kaum Chancen gibt die Spiele live zu sehen. In der Gruppe ist der Aufstieg sicher drinnen, wichtig wird sein zuhause gegen Dundalk und Molde zu gewinnen, die Chance weiterhin seit 2012 zuhause ungeschlagen zu bleiben ist auch da je nachdem wann wir gegen Arsenal spielen.“

hariano: „Echt tolle Gruppe. Da kann auch echt was drinnen sein. Ich nehme stark an, dass Arsenal mit einer etwas besseren U23 spielen wird. Europäisch überwintern und im Frühjahr geht fantechnisch vielleicht ein bissl was.“

Da Oide Bimbo: „Mulde und Dunhill müssen wir biegen, alles andere wäre blamabel. Und bei Arsenal möchte ich in Wien Aubameyang, Lacazette und Özil sehen. Kann eine schöne Europacup-Saison werden. Spannend wird noch, ob wir mit Taxi, Dejan und Murgi in die Gruppe gehen. Dann müsste es doch klappen mit dem Überwintern und noch mehr. Im Winter sehen wir dann weiter.“

bfmv19: „Traumgruppe für uns Molde und Dundalk müssten eigentlich schlagbar sein, Arsenal natürlich echt ein Zuckergegner. Schade, dass Corona wütet.“

revo: „Es ist übrigens die nördlichste EC-Gruppe für Rapid aller Saisonen. Noch ein kleines Fun-Fact: Molde und Dundalk spielten beide in der CLQ gegen Celje (auswärts). Die Iren verloren 2:1 in CLQ1, die Norweger gewannen 3:0 in CLQ2. Zoki sollte ja noch ein paar Kontakte in Slowenien haben“

Flo14: „Die Gruppe ist ein Traum. Insbesondere für Away-Fahrer. Tut richtig weh, da wohl nicht dabei sein zu können. Wobei in Dublin bei 30 % sicher Tickets möglich wären, aber da wird wohl die Einreise ned klappen.“

El_aurare: „10 Punkte und Platz 2 sollten möglich sein, dass wäre auch für unseren Koeffizienten extrem wichtig.“

damich: „So sehr mir die Gruppe gefällt, der Spielplan ist nicht ideal. Zuerst Arsenal und dann das wichtige Auswärtsspiel in Molde, wenn´s blöd läuft bist nach zwei Spielen 6 Punkte hinter Molde! Im Idealfall schreibt man aber gegen Arsenal gleich mal an und Molde lässt Punkte gegen Dundalk liegen, da kann man mit einem Auswärtssieg in Molde und danach dem Doppel gegen Dundalk sich eine richtig gute Ausgangslage schaffen!“

schimli: „Was uns entgegenkommen könnte ist, dass Arsenal um das Spiel in Wien herum ein anstrengendes Programm in der Liga hat. Am Wochenende davor gegen Man City und am Wochenende danach gegen Leicester. Beim Rückspiel davor gegen Wolverhampton und danach das Derby gegen Tottenham.“

zidane001: „Molde sollte man halt auf keinen Fall unterschätzen. Haben einem ähnlichen Marktwert wie beispielsweise die Austria. Und die haben letzte Saison auch einen Punkt gegen uns gemacht. Also da muss man schon konzentriert sein.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans zu der ausgelosten EL-Gruppe.



Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!